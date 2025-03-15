السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

دجاج محمر مع أرز لذيذ و سهل ..... من مطبخي



مقادير تتبيلة الدجاج

الكمية تكون حسب كمية الدجاج



ثوم مبشور

عكري حلو

كمون

زنجبيل

توابل دجاج محمر

موطارد ( خردل )

فلفل أسود

زعيترة و رند

شوية زيت



نتبل بيه الدجاج نغطيه و نحطوه على الأقل 6 ساعات