دجاج محمر مع أرز لذيذ و سهل ..... من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته
دجاج محمر مع أرز لذيذ و سهل ..... من مطبخي

مقادير تتبيلة الدجاج
الكمية تكون حسب كمية الدجاج

ثوم مبشور
عكري حلو
كمون
زنجبيل
توابل دجاج محمر
موطارد ( خردل )
فلفل أسود
زعيترة و رند
شوية زيت

نتبل بيه الدجاج نغطيه و نحطوه على الأقل 6 ساعات

نحطوه في صينية الفرن مدهونة و ندير فنجان صغير ماء
نغطيه بورق الطهي papier cuisson
بعدها بورق الأليمنيوم
و ندخلوه للفور يكون سخون من قبل
و نحطوه على نار متوسطة في الرف الأوسط

كي يطيب نحي الغطاء نحط قطع من الزبدة و نحمروه جيدا

بالنسبة للأرز
كيلة أرز مفور نغسلوه عدة مرات و ننقعوه فالماء ربع ساعة
بصلة متوسطة نقطعوها صغير نقلوها في شوية زبدة و زيت نزيد معاها كمية من الجزر و الجلبانة نكون فورتهم من قبل + الأرز بعد ما نصفيه و نقليه شوية + التوابل ( ملح +فلفل اسود +رشة كركم + 1 مكعب دجاج) نكمل نقلي و نمرق ب 2 كيلات و نصف ماء يغلي
نحرك و نغطيه و ننقص للنار ربع ساعة و نطفي نلقى الأرز طاب مفرق
+ الصوص لي بقات في الصينية لي حمرنا فيها الدجاج و نحرك و نقدموه بجانب الدجاج

بالصحة و العافية

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