معقودة بالدجاج و الفرماج .....من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

معقودة بالدجاج و الفرماج .... من مطبخي

المقادير
كمية من البطاطا ( حسب الحاجة ) نقشرها و نغسلها و نقطعها و نفورها تبرد شوية و نهرسها و نحطها في إناء
+ كمية من الجبن الطري أو المثلثات
+كمية من الدجاج المفروم طايب في شوية زيت و زبدة مع ملح و فلفل أسود و رشة زنجبيل و رشة قرفة و في الأخير معدنوس مقطع
+ رشة كركم + ملح و فلفل أسود إن تطلب الأمر

نخلط كل المكونات السابقة
نشكل كرات تكون متساوية
نجوزهم فالفرينة ثم البيض ثم خبز مرحي

نشكلهم خبيزات و نحطهم 5 دقائق فالمجمد و نقليهم مباشرة في زيت يكون سخون من قبل حتى إكتساب اللون الذهبي

إليكم النتيجة
IMG_20250318_193106.jpg
IMG_20250318_193204.jpg
 
باينة البنة ^^
سلمت يداك اختي ام امينة

نسقسيك ، المعقودة عادة ياك مايديروش فيها الدجاج ؟
يعني كان إضافة منك على الوصفة الاصلية صح ؟
 
قال لمعانُ الأحداق:
باينة البنة ^^
سلمت يداك اختي ام امينة

نسقسيك ، المعقودة عادة ياك مايديروش فيها الدجاج ؟
يعني كان إضافة منك على الوصفة الاصلية صح ؟
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تِسلمي غاليتي

لالا ما تجيش بالدجاج و كاين لي ما يديروش الفرماج فيها و كاين لي ما يجوزهاش فالبيض و الخبز المرحي

كل واحد و طريقتو و أنا حبيت نشارك طريقتي

شكرا لمرورك
 
قال ام أمينة:
تِسلمي غاليتي

لالا ما تجيش بالدجاج و كاين لي ما يديروش الفرماج فيها و كاين لي ما يجوزهاش فالبيض و الخبز المرحي

كل واحد و طريقتو و أنا حبيت نشارك طريقتي

شكرا لمرورك
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لا عجبتني طريقتك، شكرا
انا موالف ندير معاها تونة بالطماطم
مع البطاطا يعني
تجي مليحة ثاني خخ
سينو الخبز المرحي هو لي يمدلها القرمشة و يخليها ماتهزش الزيت كي تقليها
يبانلي خطوة مهمة و مانعرف
 
قال لمعانُ الأحداق:
لا عجبتني طريقتك، شكرا
انا موالف ندير معاها تونة بالطماطم
مع البطاطا يعني
تجي مليحة ثاني خخ
سينو الخبز المرحي هو لي يمدلها القرمشة و يخليها ماتهزش الزيت كي تقليها
يبانلي خطوة مهمة و مانعرف
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيكِ
انا ثان وقت فات كنت نديرها بالتون مي قريت منشور حذرو فيه بلي التون و لا أي نوع آخر من المعلبات كي يتعرض للسخانة يشكل أمراض وليت نتفاداه
وي surtout كي تجوزيه فالفرينة ثم بيض ثم خبز يابس ثم بيض ثم خبز يابس يجي يڨرمش بيان و صح البطاطا تجي طرية من الداخل و ما يشربش الزيت
جربي الوصفة و حطيلنا التطبيق
شكرا لكِ
 

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