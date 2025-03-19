معقودة بالدجاج و الفرماج .....من مطبخي

قال لمعانُ الأحداق: لا عجبتني طريقتك، شكرا

انا موالف ندير معاها تونة بالطماطم

مع البطاطا يعني

تجي مليحة ثاني خخ

سينو الخبز المرحي هو لي يمدلها القرمشة و يخليها ماتهزش الزيت كي تقليها

يبانلي خطوة مهمة و مانعرف إضغط للتوسيع...

بارك الله فيكِانا ثان وقت فات كنت نديرها بالتون مي قريت منشور حذرو فيه بلي التون و لا أي نوع آخر من المعلبات كي يتعرض للسخانة يشكل أمراض وليت نتفاداهوي surtout كي تجوزيه فالفرينة ثم بيض ثم خبز يابس ثم بيض ثم خبز يابس يجي يڨرمش بيان و صح البطاطا تجي طرية من الداخل و ما يشربش الزيتجربي الوصفة و حطيلنا التطبيقشكرا لكِ