ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
معقودة بالدجاج و الفرماج .... من مطبخي
المقادير
كمية من البطاطا ( حسب الحاجة ) نقشرها و نغسلها و نقطعها و نفورها تبرد شوية و نهرسها و نحطها في إناء
+ كمية من الجبن الطري أو المثلثات
+كمية من الدجاج المفروم طايب في شوية زيت و زبدة مع ملح و فلفل أسود و رشة زنجبيل و رشة قرفة و في الأخير معدنوس مقطع
+ رشة كركم + ملح و فلفل أسود إن تطلب الأمر
نخلط كل المكونات السابقة
نشكل كرات تكون متساوية
نجوزهم فالفرينة ثم البيض ثم خبز مرحي
نشكلهم خبيزات و نحطهم 5 دقائق فالمجمد و نقليهم مباشرة في زيت يكون سخون من قبل حتى إكتساب اللون الذهبي
إليكم النتيجة
معقودة بالدجاج و الفرماج .... من مطبخي
المقادير
كمية من البطاطا ( حسب الحاجة ) نقشرها و نغسلها و نقطعها و نفورها تبرد شوية و نهرسها و نحطها في إناء
+ كمية من الجبن الطري أو المثلثات
+كمية من الدجاج المفروم طايب في شوية زيت و زبدة مع ملح و فلفل أسود و رشة زنجبيل و رشة قرفة و في الأخير معدنوس مقطع
+ رشة كركم + ملح و فلفل أسود إن تطلب الأمر
نخلط كل المكونات السابقة
نشكل كرات تكون متساوية
نجوزهم فالفرينة ثم البيض ثم خبز مرحي
نشكلهم خبيزات و نحطهم 5 دقائق فالمجمد و نقليهم مباشرة في زيت يكون سخون من قبل حتى إكتساب اللون الذهبي
إليكم النتيجة