جديد منتدى اللمة الجزائرية_جوان 2025.

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
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  • تحفيزا لزوارنا الكرام بغية الانظمام والمشاركة وبدء مشوار المساهمة والاستفادة من مزايا منتدى اللمة الجزائرية ادراج دعوة للتسجيل ظاهرة في اعلى واجهة المنتدى.
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  • اعادة تهيئة وتجهيز قسم فضاء اللمة الترفيهي
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  • انشاء منتدى جديد [شارك تجربتك مع المنتجات والخدمات المختلفة وساعد الآخرين في اتخاذ قرارات شراء أفضل. [ تقييمات صادقة، آراء واقعية، ونصائح قبل الشراء ]]
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_ بالاظافة الى متابعة التحسينات التقنية والفنية ومراقبة اخطاء السيرفر الساهر عليها دوما Fethi.dz

نشكركم على طيب تواجدكم و عطر تفاعلكم في المنتدى.
 

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