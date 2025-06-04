جديد منتدى اللمة الجزائرية_جوان 2025.

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
التفاعل 19.1K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 8,954
- الحلول المقدمة
- 8
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
- تحفيزا لزوارنا الكرام بغية الانظمام والمشاركة وبدء مشوار المساهمة والاستفادة من مزايا منتدى اللمة الجزائرية ادراج دعوة للتسجيل ظاهرة في اعلى واجهة المنتدى.
- اعادة تهيئة وتجهيز قسم فضاء اللمة الترفيهي
- انشاء منتدى جديد [شارك تجربتك مع المنتجات والخدمات المختلفة وساعد الآخرين في اتخاذ قرارات شراء أفضل. [ تقييمات صادقة، آراء واقعية، ونصائح قبل الشراء ]]
_ بالاظافة الى متابعة التحسينات التقنية والفنية ومراقبة اخطاء السيرفر الساهر عليها دوما Fethi.dz
نشكركم على طيب تواجدكم و عطر تفاعلكم في المنتدى.