علاقات مهزوزة ،ثابتة ، ناجحة

السلام عليكم مساء الخير عيدكم مبارك ،ان شاء الله يكون اللحم طابلكم مليح و شويتوا وكليتوا وانا بعد الشبعة لي الله يدومها نعمة علينا ،حبيت نفتح معاكم موضوع شاغل تفكيري هاذ النهارات ،وهو موضوع العلاقات الاجتماعية سواء زواج ، صداقة ، زمالة ، بكري في عيشرينياتي قبل ما ندخل الثلاثينيات كنت نعتز بالعلاقات سواء صحاب و لا اقارب ،ولي يعرفني في الكلمة معرفة جيدة رايح يعرف انو كي تكون صاحبي صاي ما تسقسيش ،يعني نوصل لاصحابي نسقسي عليهم نتفكرهم في مناسباتهم واعياد ميلادهم لكن خلال السنوات القليلة الماضية لاحظت انو علاقاتي بدات تتحسب على اصابع اليد عندي زوج حبابي في المدينة نتاعي وزوج زملائي في الدراسة الجامعية مازلت نتواصل معاهم اما البقية سمحت فيهم ولا سمحو فيا مانيش عارف المهم ما وليتش نسقسي على أي بشر ،مام الطاقة باش ندخل في صحبة جديدة ماعنديش اربع سنوات عمل زملائي غي العمل نتلاقى معاهم غير في الخدمة برا ما لحقتهاش حتى وليت نحس انو بالاك راهو في مشكل اكتئاب ولا حاجة اخرى ،لكن بعد البحث و التحري وباش ما نظلمش نفسي لقيت انو بزاف ناس راهي تعاني في هاذ الجانب قليل جدا للناس لي راهم في سني يعني في الثلاثينيات عندهم بزاف اصحاب منيش عارف المشكل وين ،حتى جماعة العشق الممنوع وناس لي مازال ما تزوجتش ،كون تسقسيه اسكو عندك القابلية باش تدخل في علاقة عاطفية يقلك منيش قادر نحسهم تعبانين ،لذا قلت ندير هاذ الموضوع نشوفوا الجيل نتاعي و الجيل لي اكبر منا اسكو يعاني من نفس المشكل ولا رانا غير حبيبات نجروا على رواحنا ،،

سلام ويعطيكم الصحة ويخليلكم احبابكم .