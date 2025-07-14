بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي و اخواتي الاعضاء في منتدانا الغالي اللمة الذي يبقى شعاري فيها اللمة تجمعنا و تلمنا الذي اعتبرها بيتي الثاني و عائلتي الثانية و الذي اعتبرها اغلى من مواقع التواصل الاجتماعي الذي اعتبرها لا تغني و لا تسمن من جوع و في هذا الصدد

سأتغيب عن المنتدى مدة من الزمن لدواعي صحية ارجوا منكم لا تنسوني من دعائكم يا اخوتي و اخواتي

اسف لكل من أبكيته و ازعجته بتعليق اسف أخوتي و أخواتي

اخوكم في الله إلياس