إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
التفاعل 32.9K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 26,619
- الحلول المقدمة
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1
- الأوسمة
- 37
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي و اخواتي الاعضاء في منتدانا الغالي اللمة الذي يبقى شعاري فيها اللمة تجمعنا و تلمنا الذي اعتبرها بيتي الثاني و عائلتي الثانية و الذي اعتبرها اغلى من مواقع التواصل الاجتماعي الذي اعتبرها لا تغني و لا تسمن من جوع و في هذا الصدد
سأتغيب عن المنتدى مدة من الزمن لدواعي صحية ارجوا منكم لا تنسوني من دعائكم يا اخوتي و اخواتي
اسف لكل من أبكيته و ازعجته بتعليق اسف أخوتي و أخواتي
اخوكم في الله إلياس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي و اخواتي الاعضاء في منتدانا الغالي اللمة الذي يبقى شعاري فيها اللمة تجمعنا و تلمنا الذي اعتبرها بيتي الثاني و عائلتي الثانية و الذي اعتبرها اغلى من مواقع التواصل الاجتماعي الذي اعتبرها لا تغني و لا تسمن من جوع و في هذا الصدد
سأتغيب عن المنتدى مدة من الزمن لدواعي صحية ارجوا منكم لا تنسوني من دعائكم يا اخوتي و اخواتي
اسف لكل من أبكيته و ازعجته بتعليق اسف أخوتي و أخواتي
اخوكم في الله إلياس