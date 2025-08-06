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ذات الشيم

ذات الشيم

:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن شاء الله تكونوا بخير
أنا عضوة سجلت في المنتدى عام 2020
وكنت وقتها نبحث عن الأخت لؤلؤة قسنطينة
وما لقيتهاش
من فضلكم لي يعرف عليها اي معلومات يقلي
وجزاكم الله خيرا
 
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الأخت لؤلؤة قسنطينة غائبة لها أكثر من 5 سنوات
نتمنى تكون بخير و ترجع للمنتدى و ربي يلاقيكم في الخير
 
توقيع ام أمينة
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قال ام أمينة:
الأخت لؤلؤة قسنطينة غائبة لها أكثر من 5 سنوات
نتمنى تكون بخير و ترجع للمنتدى و ربي يلاقيكم في الخير
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اللهم آمين
يعيشك حبيبتي 🤍
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي

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