الجزائري والعطلة

السلام عليكم
حنا الجزائريين عندنا علاقة خاصة مع العطلة
في الصيف نقولو "سخانة بزاف خلي كي تبرد شويا"
وفي الشتاء نقولو "برد بزاف خلي كي تسخن شوية"
هذا الكلام كان يقولهولنا بابا الله يطول في عمره كنا صغار ووسائل المواصلات صعبة وتعيي كان يصبرنا هكذا هههههه
وهكذا تبقى العطلة حلم مؤجل حتى يروح العام كامل وحنا مزال نستناو
علاش الجزائري ديما يلقى عذر باش يأجل راحته؟
هل السبب الظروف المادية ولا طبيعة التفكير تاعنا او مشكل المواصلات ؟
وإنت شخصيا تفضل العطلة في الصيف ولا في الشتاء؟
انتظر تفاعلكم
