الجزائري والعطلة

العطلة لدي مرتبطة بمفهوم البيتوتية أكثر، وقد لا أنفق منها إلا يوم او يومين خارج البيت كتغيير للجو... أعظم راحة تحققها لي العطلة هي تطليق جو العمل ككل



سواء كان التوقيت شتاء أو صيفا.. فالأمر مرتبط بدرجة اشباعي من " الحس تاع الخدمة" وضرورة أن انفصل قليلا .. مع أنه للاسف لا نكون احرارا دائما في تواقيت ومدة العطلة.. هناك دائما مطرقة " مكاش رومبلاصو"



••••



أعتقد أن المواصلات تلعب دورا هاما في تسيير شكل العطلة خاصة لمن يقطنون بالولايات الداخلية معدمة المرافق ويضطرون للانتقال إلى ولايات أبعد ... طبعا دون اغفال الجانب المادي حال كراء السيارة او حتى المرقد..