الجزائري والعطلة

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

السلام عليكم
Screenshot_20250816-134203_Google.webp


حنا الجزائريين عندنا علاقة خاصة مع العطلة
في الصيف نقولو "سخانة بزاف خلي كي تبرد شويا"
وفي الشتاء نقولو "برد بزاف خلي كي تسخن شوية"
هذا الكلام كان يقولهولنا بابا الله يطول في عمره كنا صغار ووسائل المواصلات صعبة وتعيي كان يصبرنا هكذا هههههه

وهكذا تبقى العطلة حلم مؤجل حتى يروح العام كامل وحنا مزال نستناو 😅



علاش الجزائري ديما يلقى عذر باش يأجل راحته؟

هل السبب الظروف المادية ولا طبيعة التفكير تاعنا او مشكل المواصلات ؟

وإنت شخصيا تفضل العطلة في الصيف ولا في الشتاء؟


انتظر تفاعلكم
 
الكثير من الناس لا يحب شحططة السفر خصوصا العوائل فتجدي رب الأسره يبحث عن اي عذر حتى يؤجل السفر وله العذر في ذلك لأن سفر العائله كمجموعه مكلف ليس من الناحيه الماديه وحسب بل من عدة نواحي أهمها الناحيه الامنيه
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حقيقة مكانش لي ما يحبش يخرج يحوس حتى الآباء الجزائريين يحبو يفرحو ولادهم وعائلتهم..
انا نشوف أهم سبب هو المادة ، لا ننكر أن السفر مكلف جدا جدا مؤخرا باش تكري دار تجوزي فيها الفاكونس في جيجل مثلا من 450 الف لليلة الواحدة فقط وكاين ما اكثر
فـ مستحيل المواطن البسيط يقدر على أسبوع تع تحواس لي يستقاملو بالملاين ما بالك الماكلة تاعها والخرجات تع مدينة الملاهي وو .. إضافة إلى أن الأب الجزائري على دخله البسيط عندو بزاف مسؤوليات.. غير تخلاص العطلة يجي الدخول المدرسي وتبعاته وهو مسكين عندو خمسة ڨع يقراو راهي مشكلة ..
هذي في البلاد برك ما نهدروش على خارج البلاد
ولذلك انا نشوف هذا أهم سبب ماشي عقلية و ماشي عجز و ماشي لأن " الأب جزائري ما يحبش التحواس"
ربي يعين الاباء المسؤولية ماشي سهلة
 
السفر ممتع و رائع خاصة في فصل الصيف و يجب علينا لا ناجلها لأنها ممتعة رائعة و مميزة و أرى أن الجزائري يديرها الف حساب يبدأ يجمع ليها من اي اول يبدأ ليدخل للخدمة تاعو يبدأ يختار و يشاور و يعرف المناطق الميزة و الرائعة و الرخيص بفعل المصاريف لي تجيه لو اختار مكان الخاطىء اي الغالي مع مراعاة النقل و الموصلات و المرافق العمومية القريبة ليه كي يستطيع و ضمان مستقرة و رائعة و آمنة ، صراحة أنا نفعل العطلة الشتاء بدل الصيف
 
العطلة لدي مرتبطة بمفهوم البيتوتية أكثر، وقد لا أنفق منها إلا يوم او يومين خارج البيت كتغيير للجو... أعظم راحة تحققها لي العطلة هي تطليق جو العمل ككل

سواء كان التوقيت شتاء أو صيفا.. فالأمر مرتبط بدرجة اشباعي من " الحس تاع الخدمة" وضرورة أن انفصل قليلا .. مع أنه للاسف لا نكون احرارا دائما في تواقيت ومدة العطلة.. هناك دائما مطرقة " مكاش رومبلاصو"

••••

أعتقد أن المواصلات تلعب دورا هاما في تسيير شكل العطلة خاصة لمن يقطنون بالولايات الداخلية معدمة المرافق ويضطرون للانتقال إلى ولايات أبعد ... طبعا دون اغفال الجانب المادي حال كراء السيارة او حتى المرقد..
 
قال نجـود:
العطلة لدي مرتبطة بمفهوم البيتوتية أكثر، وقد لا أنفق منها إلا يوم او يومين خارج البيت كتغيير للجو... أعظم راحة تحققها لي العطلة هي تطليق جو العمل ككل

سواء كان التوقيت شتاء أو صيفا.. فالأمر مرتبط بدرجة اشباعي من " الحس تاع الخدمة" وضرورة أن انفصل قليلا .. مع أنه للاسف لا نكون احرارا دائما في تواقيت ومدة العطلة.. هناك دائما مطرقة " مكاش رومبلاصو"

••••

أعتقد أن المواصلات تلعب دورا هاما في تسيير شكل العطلة خاصة لمن يقطنون بالولايات الداخلية معدمة المرافق ويضطرون للانتقال إلى ولايات أبعد ... طبعا دون اغفال الجانب المادي حال كراء السيارة او حتى المرقد..
يعطيك الصحة 😍 انا نحب البيت ثاني خصوصا بعد مشوار دراسي شاق
مثلا تلقايني نستنى الويكاند بفارغ الصبر كي نكون نقرا
والعطلة تع الربيع والشتاء ومرات ندي عطل وحدي! خصوصا واني بعيدة عن اهلي نشتاق نشوفهم ..
لكن عطلة الصيف لا ! تعياي بيتوتية ويحكمك الملل لازم الواحد يبدل الجو 🤣
 
قال ذات الشيم:
يعطيك الصحة 😍 انا نحب البيت ثاني خصوصا بعد مشوار دراسي شاق
مثلا تلقايني نستنى الويكاند بفارغ الصبر كي نكون نقرا
والعطلة تع الربيع والشتاء ومرات ندي عطل وحدي! خصوصا واني بعيدة عن اهلي نشتاق نشوفهم ..
لكن عطلة الصيف لا ! تعياي بيتوتية ويحكمك الملل لازم الواحد يبدل الجو 🤣
هذيك مين تكون العطلة عطلة بطول اسمها ومدتها 😄

حنا 30 يوم وما تحلمش بيها متواصلة، كي يديرو معاك 20 يوم وتبقا تسال ذيك 10 🙃
 
قال aljentel:
الكثير من الناس لا يحب شحططة السفر خصوصا العوائل فتجدي رب الأسره يبحث عن اي عذر حتى يؤجل السفر وله العذر في ذلك لأن سفر العائله كمجموعه مكلف ليس من الناحيه الماديه وحسب بل من عدة نواحي أهمها الناحيه الامنيه
صدقت رب العائلة بزاف عليه السفر لسياحة من الناحية المادية حتى داخل البلاد المواصلات صعبة وكما قلت اهمها الناحية الأمنية
شكرا لمرورك والمشاركة
تحيتي لك بندر
 
قال نجـود:
هذيك مين تكون العطلة عطلة بطول اسمها ومدتها 😄

حنا 30 يوم وما تحلمش بيها متواصلة، كي يديرو معاك 20 يوم وتبقا تسال ذيك 10 🙃
صح الكونجي تع شهر ما يكفيش
أساسا تديه باش تريحي تلقاي روحك تجري فيه وتباركي لهذي ولدها جاب الباك ولخرى بنتها تزوجت
كي تكملي اشغالك تلقايه كمل
ربي يعينا إن شاء الله في ميزان الحسنات
 
قال ذات الشيم:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حقيقة مكانش لي ما يحبش يخرج يحوس حتى الآباء الجزائريين يحبو يفرحو ولادهم وعائلتهم..
انا نشوف أهم سبب هو المادة ، لا ننكر أن السفر مكلف جدا جدا مؤخرا باش تكري دار تجوزي فيها الفاكونس في جيجل مثلا من 450 الف لليلة الواحدة فقط وكاين ما اكثر
فـ مستحيل المواطن البسيط يقدر على أسبوع تع تحواس لي يستقاملو بالملاين ما بالك الماكلة تاعها والخرجات تع مدينة الملاهي وو .. إضافة إلى أن الأب الجزائري على دخله البسيط عندو بزاف مسؤوليات.. غير تخلاص العطلة يجي الدخول المدرسي وتبعاته وهو مسكين عندو خمسة ڨع يقراو راهي مشكلة ..
هذي في البلاد برك ما نهدروش على خارج البلاد
ولذلك انا نشوف هذا أهم سبب ماشي عقلية و ماشي عجز و ماشي لأن " الأب جزائري ما يحبش التحواس"
ربي يعين الاباء المسؤولية ماشي سهلة
كيد المل يحب يفوت عطلة ويسافر وكما قلتي ذوي الدخل البسيط من المحال يقدر يحوس فما بالك يسافر وينتقل من بلاد لبلاد لذلك رب الأسرة يختلق عذر ربي يعين
شكرا لك على المرور ومشاركتك
تحيتي لك
 
و الله يا هند أختي اذا تأمني راني استيداع درك و باذن الله نرجع في بداية ديسمبر للعمل هههه من الان نفكر كيف نقنعهم يمضيولي على الكونجي في عطلة الشتاء لما يخرج الزوج و بنتي عطلة 🫢😂😂
شخصيا ماعنديش ميعاد للعطلة محدد نحب منين نتعب ولا نكره اعطوني ايام من العطلة ارتاح و يعرفوني اذا ماقبلوش على العطلة ندفعلهم شهر عطلة مرضية بلا أجر و يرجعو خاسرين 😂😂 مش كيما لو احتاج ني يبعثولي اشعار بالرجوع.
أنا العطلة وقتاش نحبها في العشر الاواخر تاع رمضان و الصيف، الفترة لي نروحو رحلة للبحر.
أنا عندنا 30يوم كون جاو يخلوني نقسمهاو10أيام في الشتاء الوقت لي ترجع الامطار كيما نقولو خيط من السماء 10ايام أواخر رمضان للتفرغ أكثر للعبادة باش ماتعياش في نهارك بزاف 10أيام للصيف للبحر و الخروجات هههه
 
قال إلياس:
السفر ممتع و رائع خاصة في فصل الصيف و يجب علينا لا ناجلها لأنها ممتعة رائعة و مميزة و أرى أن الجزائري يديرها الف حساب يبدأ يجمع ليها من اي اول يبدأ ليدخل للخدمة تاعو يبدأ يختار و يشاور و يعرف المناطق الميزة و الرائعة و الرخيص بفعل المصاريف لي تجيه لو اختار مكان الخاطىء اي الغالي مع مراعاة النقل و الموصلات و المرافق العمومية القريبة ليه كي يستطيع و ضمان مستقرة و رائعة و آمنة ، صراحة أنا نفعل العطلة الشتاء بدل الصيف
اكيد اخي الياس العطل والسفر ممتعه للي يقدرلها الي عندو عايلة كبيرة مايقدرش لمصاريف السفر والتنقل انا اتكلم على الي ماعندوش وسيلة تنقل لذلك ربي يعينو يلقى اعذار باش ياجلها
نعم عطلة الشتاء لها اجواء جميلة ودافية والصيف كذلك
شمرا لك لمشاركتنا الموضوع
تحيتي لك
 
قال نجـود:
هذيك مين تكون العطلة عطلة بطول اسمها ومدتها 😄

حنا 30 يوم وما تحلمش بيها متواصلة، كي يديرو معاك 20 يوم وتبقا تسال ذيك 10 🙃
نفس المشكل 30يوم رغم أن القلنون الداخلي يوجب أن تكون كاملة و استثناء فقط تقسم 17/13.
اما حنا رجعو يطبقولنا الاستثناء و تدي الاقل 13يوم.
و كيما قلتي البيت نعمة لولا الظروف و الحاجة لتحسينها العبد يبقى في البيت أفضل بالخصوص و أنا جربت الاستيداع .
ربي يعيننا و يقدرنا
 
قال نجـود:
العطلة لدي مرتبطة بمفهوم البيتوتية أكثر، وقد لا أنفق منها إلا يوم او يومين خارج البيت كتغيير للجو... أعظم راحة تحققها لي العطلة هي تطليق جو العمل ككل

سواء كان التوقيت شتاء أو صيفا.. فالأمر مرتبط بدرجة اشباعي من " الحس تاع الخدمة" وضرورة أن انفصل قليلا .. مع أنه للاسف لا نكون احرارا دائما في تواقيت ومدة العطلة.. هناك دائما مطرقة " مكاش رومبلاصو"

••••

أعتقد أن المواصلات تلعب دورا هاما في تسيير شكل العطلة خاصة لمن يقطنون بالولايات الداخلية معدمة المرافق ويضطرون للانتقال إلى ولايات أبعد ... طبعا دون اغفال الجانب المادي حال كراء السيارة او حتى المرقد..
نعم انا كذلك احب البقاء بالبيت لراحة معد موسم من العمل والتعب وكما قلتي لا يهم اي فصل شتاء أو صيف
اكيد المواصلات تلعب دور كبير خاصة الي يحبو يتنقلون من مكان لمكان بعيد وتبقى الناحية المادية هي الي تقرر
شكرا لك على المشاركة
وتحية لك
 
