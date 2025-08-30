لعبة: مخلب القرد

MZ_11043

MZ_11043

:: عضو منتسِب ::
هلووووو يا جماعة
جبتلكم لعبة نعرفها من فترة و حبيت نجربها معاكم
اسم اللعبة "مخلب القرد"
كيفية اللعب:
شخص يتمنى أمنية و اللي بعدو يحقق الأمنية لكن يفسدها قدر الإمكان و يخلي اللي تمنى الأمنية يندم عليها

على سبيل المثال نقول "نتمنى مليون دولار" و اللي بعدو يقول "تحققت أمنيتك و عندك مليون دولار زيمبابوي"
ولا مثلا "نتمنى قطعة بيتزا" و اللي بعدو يقول "تحققت أمنيتك و عندك قطعة بيتزا مسمومة"

اللعبة تكون ممتعة أكثر لأن اللي يتمنى الأمنية يحاول قدر الامكان يخمم في حاجة مستحيل تفسد ، و اللي بعدو يحاول يفسدها بأكبر قدر ممكن

إن شاء الله تكون الفكرة وصلت

و الآن ، انطلقوووووا ......

do.php
 
أنا نبدا (حاجة خفيفة)
"أتمنى أن أصير غنيا"
 

المواضيع المشابهة

sanaya
  • مغلق
لعبة جميلة على الماسنجر.......
المشاركات
12
المشاهدات
740
إلياس
إلياس
م
  • مغلق
لعبة اندرويد روعة للألغاز الجزائرية القديمة مع الحل مثل الوصلة
المشاركات
2
المشاهدات
734
معاد
م
ع
تحذير : مخاطر لعبة مريم الشيطانية
المشاركات
7
المشاهدات
2K
عماد خطاب
ع
أم لينة
لعبة الحوت الأزرق
المشاركات
14
المشاهدات
2K
Dadialife
D
Y
طلب شراء لعبة من الستيم
المشاركات
1
المشاهدات
752
routiniho13
routiniho13
العودة
Top Bottom