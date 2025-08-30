هلووووو يا جماعةجبتلكم لعبة نعرفها من فترة و حبيت نجربها معاكماسم اللعبة "مخلب القرد"كيفية اللعب:شخص يتمنى أمنية و اللي بعدو يحقق الأمنية لكن يفسدها قدر الإمكان و يخلي اللي تمنى الأمنية يندم عليهاعلى سبيل المثال نقول "نتمنى مليون دولار" و اللي بعدو يقول "تحققت أمنيتك و عندك مليون دولار زيمبابوي"ولا مثلا "نتمنى قطعة بيتزا" و اللي بعدو يقول "تحققت أمنيتك و عندك قطعة بيتزا مسمومة"اللعبة تكون ممتعة أكثر لأن اللي يتمنى الأمنية يحاول قدر الامكان يخمم في حاجة مستحيل تفسد ، و اللي بعدو يحاول يفسدها بأكبر قدر ممكنإن شاء الله تكون الفكرة وصلتو الآن ، انطلقوووووا ......