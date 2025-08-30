لعبة: مخلب القرد

MZ_11043
هلووووو يا جماعة
جبتلكم لعبة نعرفها من فترة و حبيت نجربها معاكم
اسم اللعبة "مخلب القرد"
كيفية اللعب:
شخص يتمنى أمنية و اللي بعدو يحقق الأمنية لكن يفسدها قدر الإمكان و يخلي اللي تمنى الأمنية يندم عليها
على سبيل المثال نقول "نتمنى مليون دولار" و اللي بعدو يقول "تحققت أمنيتك و عندك مليون دولار زيمبابوي"
ولا مثلا "نتمنى قطعة بيتزا" و اللي بعدو يقول "تحققت أمنيتك و عندك قطعة بيتزا مسمومة"
اللعبة تكون ممتعة أكثر لأن اللي يتمنى الأمنية يحاول قدر الامكان يخمم في حاجة مستحيل تفسد ، و اللي بعدو يحاول يفسدها بأكبر قدر ممكن
إن شاء الله تكون الفكرة وصلت
و الآن ، انطلقوووووا ......
