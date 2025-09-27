دفتر المراسلة

هو وسيلة ربط بين المدرسة والأسرة، ووسيلة اتصال بين الإدارة والأساتذة من جهة والأولياء من جهة أخرى، ووسيلة لتدعيم العلاقة بين الأولياء والمؤسسات التربوية.

والهدف منه هو :

1- تمكين الأولياء من متابعة تمدرس أبنائهم.

2- الإطلاع على نشاطات أبنائهم داخل المؤسسة.

3- الإطلاع على مختلف الأنشطة بالمؤسسة.

4- الإطلاع على غيا بات وتأخرت أبنائهم.

5- الإطلاع على النتائج المدرسية التي تحصل عليها أبناؤهم سواء عن طريق الفروض، أو الواجبات المنزلية، أو المراقبة المستمرة، ... الخ شهريا.

6- الاتصال بأساتذة المواد المقررة.

7- الإطلاع على توصيات مصالح حفظ الصحة المدرسية.

مــحتـــواه : يحتوي دفتر المراسلة على :

1- النظام الداخلي للمؤسسة.

2- حصص الدعم والاستدراك.

3- جدول الاختبارات.

4- أيام الإستقبال.

5- المراقبة المستمرة :

أ- يسجل الأستاذ(ة) نقطة مراقبته شهريا (فرض، واجب..) ويسجل ملاحظاته.

ب- يطلع الولي على النقطة ويوقع أمامها.

6- الغيابات : تسجل الغيابات والتأخرات ويبررها الأولياء.

7- ملاحظات الإدارة والأولياء.