هو وسيلة ربط بين المدرسة والأسرة، ووسيلة اتصال بين الإدارة والأساتذة من جهة والأولياء من جهة أخرى، ووسيلة لتدعيم العلاقة بين الأولياء والمؤسسات التربوية.
والهدف منه هو :
1- تمكين الأولياء من متابعة تمدرس أبنائهم.
2- الإطلاع على نشاطات أبنائهم داخل المؤسسة.
3- الإطلاع على مختلف الأنشطة بالمؤسسة.
4- الإطلاع على غيا بات وتأخرت أبنائهم.
5- الإطلاع على النتائج المدرسية التي تحصل عليها أبناؤهم سواء عن طريق الفروض، أو الواجبات المنزلية، أو المراقبة المستمرة، ... الخ شهريا.
6- الاتصال بأساتذة المواد المقررة.
7- الإطلاع على توصيات مصالح حفظ الصحة المدرسية.
مــحتـــواه : يحتوي دفتر المراسلة على :
1- النظام الداخلي للمؤسسة.
2- حصص الدعم والاستدراك.
3- جدول الاختبارات.
4- أيام الإستقبال.
5- المراقبة المستمرة :
أ- يسجل الأستاذ(ة) نقطة مراقبته شهريا (فرض، واجب..) ويسجل ملاحظاته.
ب- يطلع الولي على النقطة ويوقع أمامها.
6- الغيابات : تسجل الغيابات والتأخرات ويبررها الأولياء.
7- ملاحظات الإدارة والأولياء.
 
لم يعد يجدي
هناك مراسلات اسرع وأضمن عبر وسائل التواصل …
 
اوافقك الراي
لكن نحن في الجزائر مازال يعملون به
بورك فيك على الرد القيم
 
دفتر المراسلة وسيلة مهمة لمتابعة التلميذ و يجب على الأولياء الحرص على مراقبته بإنتظام لضمان نجاح أبنائهم و تواصلهم مع المؤسسة
شكرا لك على الموضوع
 
العفو
سلمت يداك على الرد القيم
 
موضوع جدا مهم ..شكرا جزيلا
 
