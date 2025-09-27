إلياس
هو وسيلة ربط بين المدرسة والأسرة، ووسيلة اتصال بين الإدارة والأساتذة من جهة والأولياء من جهة أخرى، ووسيلة لتدعيم العلاقة بين الأولياء والمؤسسات التربوية.
والهدف منه هو :
1- تمكين الأولياء من متابعة تمدرس أبنائهم.
2- الإطلاع على نشاطات أبنائهم داخل المؤسسة.
3- الإطلاع على مختلف الأنشطة بالمؤسسة.
4- الإطلاع على غيا بات وتأخرت أبنائهم.
5- الإطلاع على النتائج المدرسية التي تحصل عليها أبناؤهم سواء عن طريق الفروض، أو الواجبات المنزلية، أو المراقبة المستمرة، ... الخ شهريا.
6- الاتصال بأساتذة المواد المقررة.
7- الإطلاع على توصيات مصالح حفظ الصحة المدرسية.
مــحتـــواه : يحتوي دفتر المراسلة على :
1- النظام الداخلي للمؤسسة.
2- حصص الدعم والاستدراك.
3- جدول الاختبارات.
4- أيام الإستقبال.
5- المراقبة المستمرة :
أ- يسجل الأستاذ(ة) نقطة مراقبته شهريا (فرض، واجب..) ويسجل ملاحظاته.
ب- يطلع الولي على النقطة ويوقع أمامها.
6- الغيابات : تسجل الغيابات والتأخرات ويبررها الأولياء.
7- ملاحظات الإدارة والأولياء.
