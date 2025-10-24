الرشتة من مطبخي

السلام عليكم لحباب نتمنى تكونو كامل بخير
الرشتة هادي مدة و هي في خاطري ليوم قلت نديرها للغذاء و جات بنينة (حوحو شكار روحو 😊)
المهم هي غنية عن التعريف بلا ما نحطلكم الوصفة راني عارفة كامل نساء اللمة فحلات و شاطرات الله يبارك عليكم غي بغيت نشاركها معاكم .
نتمنى تعجبكم...
20251024_121032.webp
 
لذيذة جدا رائعة سلمت يداك
 
الله الله على الابداع الصحن يحكي و يقول ارواحي كوليني هههه
يعطيك الصحة أختي من ألذ الأطباق و عشق الصغار و الكبار.
 
ماشاء الله
تِسلم الأيادي
طبق محبوب عند الجميع
ننتظر ابداعات اخرى من مطبخك
 
