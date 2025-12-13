همسة من الحياة

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
.. إلى كل من ضاقت به.. إليك ما يلي
لا تيأس إذا تعثرت أقدامك، وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة، “والله مع الصابرين”.
لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة.
لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجة شخص تحبه مهما كانت صفاته.
ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك، بل يتعداه إلى إرادة المولى تعالى الذي إذا قال للشيء كن فيكون.
 
الحياة بكلِّ ما فيها من مظاهر وغموض وأشخاص وكائنات، ما هي إلّا رحلة قصيرة لا بدّ أن تنتهيَ يوماً بالموت، لكن رغم هذا لا بدّ من فهم الحياة بفلسفتها الخاصة؛ فمن يقصُرُ عن فهمها لا يمكن أن يعيَ مقدار جمالها، والمتفكّر في معاني الحياة يُدرك أنّها معقدة وبسيطة في آنٍ معاً، ومن أراد أن يجتاز مشواره فيها بنجاح، لا بدّ من أن يعي الطريقة الملائمة للعيش، فهي تُعطي الدروس للأحياء وتمنحهم الكثير من الفرص لاجتياز اختباراتها الصعبة، والأهمّ من كلّ شيء هو الالتزام بمبادئها الصحيحة، فالحياة صديقة المتفائلين وعدوّة المتشائمين، لهذا يقضي البعض حياته بلا فائدة، ويموت دون أن يُحقق شيئاً فيها، بينما يعيشها البعض الآخر بكامل جمالها وإنجازاتها، فيبقى اسمه مخلداً في سجل من عاشوا فيها.
تتغير النظرة إلى الحياة بين الكبير والصغير وبين الرجل والمرأة وبين الطفل والعجوز، لكن مهما كانت هذه النظرة مختلفة يجب القفز عن ذكرياتها الحزينة، والاهتمام بكل ما يجلب الفرح فيها، فالحياة رواية فيها الأبطال وفيها الأشخاص المهمشون، فالأبطال فيها هم الذين عرفوا كيف يعيشونها بمهارة، أما المهمشون فهم الذين توقفوا عند أول عثرة فيها، ولم يحاولوا البحث عن الخلل، لأن الحياة لا تُقدّم الفرص على طبقٍ من ذهب، بل تُكافئ المجتهد، وتُعلي من شأن من يتعب على نفسه، وتتخلى عن الكُسالى الذين لا يُكلفون نفسهم عناء البحث عن الفرص فيها، ولا يُحاولون تعلّم أية مهارة منها.
 

المواضيع المشابهة

إلياس
تعلمت من الحياة
المشاركات
6
المشاهدات
199
إلياس
إلياس
إلياس
ومضات من الحياة
المشاركات
6
المشاهدات
128
إلياس
إلياس
ام أمينة
تخيل أن الحياة من دون ماء .... العلاج بالماء
المشاركات
2
المشاهدات
371
ام أمينة
ام أمينة
Tama Aliche
سلسلة "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن" .. رابع موضوع : ( أنتم الطلقاء و المشاهدة بالأدمغة و من يرخس أكثر ).
المشاركات
9
المشاهدات
1K
ملاك الرحمن
ملاك الرحمن
سعد نايلي
الأمور الثالث : لابد من معرفة كيفية ممارسة هذه الحياة
المشاركات
4
المشاهدات
508
سعد نايلي
سعد نايلي
العودة
Top Bottom