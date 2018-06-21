♧ إلى أين نسير ،،!!!؟؟؟ حقيقة مؤلمة من واقعنا ♧

عائلاتنا إلى أين تسير،،،!!!!؟؟؟؟



مقال راااائع جدير بالقراءة



👈عائلاتنا إلى أين تسير؟... ونحن في زمانٍ ‎طريقنا مملوء بالذئاب المفترسة؟! وقافلة البيت ‎تسير بمفردها،،،!! الى أين ؟



‏🔹‎تيقظوا، لن يبقى شيء اسمه الأسرة كما يخطط لنا...



‌‎👈إلى أين نسير؟ ؟؟؟؟؟؟



🔸بيت خالٍ من المشاعر ... و جوجل متخم بالمشاعر والحب ..

‌‎بيتٌ كل فرد فيه دولة مستقلة، منعزل عن الآخر، ‌‎ومتصل بشخص آخر، خارج هذا البيت‏، لا يعرفه ولا يقربه.



‌‎🔹بيتٌ لا جلسات لا حوارات، لا مناقشات لا مواساة...‌‎



تيقظوا...‌‎هكذا بيوت العنكبوت، واهية...

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🔸الأب الذي كان تجتمع حوله العائلة... تبدل ‌‎وصار (راوتر)...



‌‎الام التي كانت تلملم البيت بحنانهاورحمتها،

تحولت وصارت واتس آب... ‌‎في بيوتٍ الكل مشغول عن الكل...



‌‎👈إلى اين نسير؟؟؟؟؟؟؟



‌‎🔹الأبناء تحولوا من مسؤلين إلى متسولين.

‌‎يتسولون كلمة إعجاب من هنا، ومديح مزيف من هناك... وتفاعل من ذاك وهذا وهذه...



‌‎زمان أصبحنا نستجدي فيه الحنان من الغريب، بعدما بخلنا به على القريب...



‌‎👈إلى اين نسير ..؟؟؟؟؟؟



🔸الزوجة تعلق على كل منشورات الرجال الغرباء، ‌‎وتعجب بصورهم الشخصية...

وزوجها بجانبها يترقب منها كلمة إعجاب ...



🔹و‌‎زوج يلاطف هذه ويتعاطف مع تلك،

وهن غريبات بعيدات... وزوجته بالقرب منه... ولكنها لم تسمع عطفه ولا لطفه...



‌‎👈إلى اين نسير؟ ؟؟؟؟؟؟؟



🔸أم تراقب كل العالم في مواقع التواصل...

‌‎لا يمر منشور إلا ووضعت بصمتها عليه... ‌‎ولكنها لا تدري ماذا يوجد في بيتها... ‌‎وهل لها بصمة في سكينته ومودته ؟...



‌‎🔹أب يهتم بكل مشاكل العالم، ويحلل وينظر لكل احداث الأسبوع... ‌‎وهو لا يعلم ماذا يدور في بيته!!... ‌‎ولا يستطيع تحليل الجفاف العاطفي والروحي في بيته...



‏👈‎إلى اين نسير..؟؟؟؟؟؟



🔸أم يحزنها ذلك الشاب الذي كتب "إني حزين" ‌‎وهي لا تدري أن بنتها غارقة بالحزن والوحدة... ‌‎تتأثر لقصص وهمية يكتبها أناس وهميين..



‌‎🔹والد يخطط لنصيحة شابة تمر بازمة نفسية... ‌‎وهو لا يهتم بابنته التي تعيش في أزمات...

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‏🔸‎ابن معجب بكل شخصيات الفيس..

‌‎ويراها قدوة له، ويحترمها ويبادلها الشكر لما ينشروه، ‌‎ووالده الذي تعب لأجله ‌‎لم يجد منه كلمة شكر ولا مدح..



‌‎👌ولم هكذا صار المسير..؟؟؟؟؟؟؟...



لأننا نبحث عن رسالتنا خارج البيت... نريد أن نؤدي رسالتنا خارج اسوار البيت..

‌‎مع الاخرين..

‌‎مع البعيدين..

‌‎مع الغرباء مع من لا نعرفهم...



‌‎🤞ما الحل والعلاج ؟؟؟؟؟؟



👆أن نتيقن أن الرسالة الحقيقية هي التي تبدأ من البيت...

‌‎رسالتنا تبدا من بيوتنا وفي بيوتنا ومع اهلنا….

‌‎ولنعلم أننا عندما نعمل على أداء رسالتنا في البيت ‌‎قبل الشارع ستنتهي أكثر مشاكلنا..



‌‎👆للبعض نقول... رسالتكم مبدؤها في بيوتكم ..ليس مطلوبا منكم أن تصلحوا العالم كله... ولكن لو نظف كل واحد منا بيته لأصبح المجتمع كله نظيفا...



‌‎👆حفظ الله بيوتناً من الاذى، ‌‎وجمع شملنا على التقوى وأصلح حالنا...



🔹🔸اللّهم أرنا الحق حقاً وأرزقنا اتباعه .. وأرنا الباطل باطلاً وأرزقنا إجتنابه...

حقيقة مؤلمة من واقعنا



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