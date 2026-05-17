ابيات عن الأيام من ذي الحجة

عَشْرٌ كِرَامٌ مِنَ الأَيَّامِ آتِيَةٌ

عَظِيمَةُ القَدْرِ هَلْ فِي النَّاسِ مُغْتَنِمُ



لِلنَّاسِ مَنْدُوحَةٌ فِيهَا وَمُتَّسَعٌ

مِنَ الغَنَائِمِ كَمْ بِالخَيْرِ تَتَّسِمُ



يَا حَسْرَةً لِلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ سُبُلًا

مِنْهَا إِلَى الهَدْيِ إِنَّ العُمْرَ يَنْصَرِمُ

العمر ينصرم: يعني يمضي



بقلم نسرين عزوز