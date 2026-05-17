ابيات عن الأيام من ذي الحجة

نسرين عزوز
:: عضو مُشارك ::
reaction 791
الجوائز 23
- تاريخ التسجيل
- 24 جانفي 2026
- المشاركات
- 127
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 16 أفريل 2000
- الوظيفة
- شاعرة/ مدققة لغوية
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 20 إلى 25 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 1
عَشْرٌ كِرَامٌ مِنَ الأَيَّامِ آتِيَةٌ
عَظِيمَةُ القَدْرِ هَلْ فِي النَّاسِ مُغْتَنِمُ
لِلنَّاسِ مَنْدُوحَةٌ فِيهَا وَمُتَّسَعٌ
مِنَ الغَنَائِمِ كَمْ بِالخَيْرِ تَتَّسِمُ
يَا حَسْرَةً لِلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ سُبُلًا
مِنْهَا إِلَى الهَدْيِ إِنَّ العُمْرَ يَنْصَرِمُ
______
العمر ينصرم: يعني يمضي
بقلم نسرين عزوز
عَظِيمَةُ القَدْرِ هَلْ فِي النَّاسِ مُغْتَنِمُ
لِلنَّاسِ مَنْدُوحَةٌ فِيهَا وَمُتَّسَعٌ
مِنَ الغَنَائِمِ كَمْ بِالخَيْرِ تَتَّسِمُ
يَا حَسْرَةً لِلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ سُبُلًا
مِنْهَا إِلَى الهَدْيِ إِنَّ العُمْرَ يَنْصَرِمُ
______
العمر ينصرم: يعني يمضي
بقلم نسرين عزوز
آخر تعديل: