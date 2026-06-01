

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا ما يقوله علماء النفس عن انواع المزاجات ولكن من يستطيع تقيم مزاجه وتحديده

ساترك المجال لكم لكي يحدد كل شخص منا نوعية مزاجه لكي يمكننا التعامل والتفاهم مع بعضنا البعض

المزاج هو الدافع الداخلى لتلبية رغباتنا وهو الذى يؤثر فى سلوكنا

وهو يختلف عن الشخصية

فالشخصية هى تعبير خارجى قد يظهر أو قد يُخفي ما يدور بداخلنا

فقد تخفى الشخصية المبتسمة دائما مزاجا متقلب

او حزينا

اوقلقا وقد تظهر العكس

بأن يعكس التعبير الخارجى نفس الحالة المزاجية التى يشعر بها الشخص .

و هذا هو ما يقوله علماء النفس عن أنواع المزاجات :

@@ المزاج النارى @@

وهو المزاج الدافئ الذى يبدى الدفء والسرور والحيوية تجاه الناس

تسيطر عليه العاطفة قبل العقل عند اتخاذ القرار .. يحب الناس وله اصدقاء كثيرون

لا يحب الوحدة ويتجنبها وهو عطوف ... متفائل وحنون

اما نقاط ضعف المزاج النارى وعيوبه فهى

غير مرتب - غير عملى - عاطفى - ضعيف الارادة احيانا

@@ المزاج الفنى @@

يحب التفكير والتأمل - حساس - يضحى من اجل الغير - صادق

يـُعتمد عليه - مخلص - يسعى نحو الكمال

اما نقاط ضعفه وعيوبه فهى



متشائم - متقلب - لا ينسى الاساءة بسهولة



@@ المزاج الهادئ @@



يستطيع دائما السيطرة على عواطفه وعلى مشاعره

يتحكم جيدا فى ردود افعاله - يراقب ما يجرى حوله

ويبتعد عن كل ما من شأنه ان يسبب له التعب او المشكلات



اما نقاط ضعفه و عيوبه فهى :



كسول - بطئ احيانا - متردد



@@ المزاج الصفراوى @@



معتد بذاته - واثق من نفسه - لديه جلد على العمل

يسير فى حياته مثل القطار لا يحيد عن طريقه - منظم - روتينى



- اما نقاط ضعفه وعويبه فهي :



يميل الى القسوة - لا يشعر بآلام الآخريين - عنيد

عصبى ويغضب سريعا - يخشى المبادرة

معتد برأيه ولا يقبل الاختلاف معه فى الرأى.





قد يجتمع فى الشخص الواحد اكثرمن نوع من انواع الامزجة وهى التى تشكل طباعه وسماته الرئيسية

ويقول المتخصصون :

ان بداخل كل فرد مننا نواحى قوة ونواحى ضعف

وكل واحد يسعى لتقوية نقاط القوة والتغلب على الضعف

فاذا استطاع الانسان التعرف على نقاط قوته وجوانب ضعفه

فانه يمكنه ان يكتسب كل الصفات الجميلة والمحببة التى يتمنى ان تسود عليه وتسيطرعلى تصرفاته

وهذا التغيير لا يتم بين يوم وليلة ولكن بالرغبة بداخلك وبالاصرار والعزيمة

يمكن لنا ان نغير من اسلوبنا ومن طريقتنا فى التعامل مع الاخريين



