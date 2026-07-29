نعيش زمنا ...

قد يختار فيه الحكيم الصمت ليس لأنه لا يملك ما يقوله .....

بل لأنه يدرك أن بعض العقول لاتبحث عن الحقيقة وإنما على الجدل....

فالذكاء لا يقاس بكثرة الكلام بل بمعرفة متى يستحق الكلام ومتى يكون الصمت هو الرد الأكثر حكمة .

ليس كل نقاش يستحق أن تخوضه وليس كل رأي يستحق أن ترد عليه .