عس روحك وخلاص..

سلااااام ... مجددا في منتدى واش راك تهدر نكتب بالبيسطاش نعميكم شوي , كاش جديد؟ , من عندي لا لا ناشفة ديجا الجديد فالحانوت وماكانش مع اختكم الصحافية الساخرة تاع الاحلام تمشي بالقديم وتسيرجوا ويولي جديد ياك معليش نولي للأكحل باسكو شعري كحل ومي رايح يشيب مع شي ناس يا جماعة الواحد منقصوش ذنوب وسيئات على ظهروا اااو باغيين يلحقوهم لجنبك حتى تعيب هربنا من المخالطة والتجمعات فالجامعة ولا لبرى مع الاصحاب ولا الاحباب ومسلكناش من النميمة والتمنشير اوووو لا لا ماشي هكذا تجي جارة تحتاج حاجة لا علينا نذخلك للدار من الادب ونقادرك مي سمحلي باش تربع رجليك قبل يديك وتبدا تجيب وتدي على الناس لالالا ويزيدوا يحبوا يذخلوك معاهم فالنميمة ذرع , تخيلوا تجي وحدة تحكمك فالطريق وتبدا طول تعيط قبل متسلم عليك وتندب: علابلكي هذيك الطفلة واش دارت وتبدا تنمم يا لطيف (ولكان تعرفي اخت هذيك الطفلة بلا حشمة تقولك: زيدي تاكدي وسقسيلي وفهمي لحكاية مليح من اختها ورديلي متنسايش) وكي تصرى حاجة مثلا فضيحة يبداو يحكوا ويشيعوا لخبار فكل بلاص ياا جورنال ويحشم يرفد لحوايج هذوا وواش يحير يجيوا طول يخبروك (مع العلم الخبر كي يجي من عباد الله هذوما ياا ينقصوا فيه يا يزيدوا فيه يا اما اشاعة لم تقع اصلا) استروا ما ستره الله فيوم لقياه قد تفضح .. وكذلك لم النميمة فالناس عش حياتك بعيد على حوايج متجيبلك حتى فايدة وربي يصلح احوال عباده ويهدينا (امين)