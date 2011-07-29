مظاهر وظواهر في الحافلة الجزائرية

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imado

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 ديسمبر 2009
المشاركات
479
النقاط
7
السلام عليكم ورحمة الله

في بداية الأمر أحب أن أحيي كل أعضاء منتدى اللمة الجزائرية وبدخولي هذا القسم اللي عندي شحال مادخلتوش كلمني ضميري وألهمني عقلي بفكرة وظاهرة يشهدها مجتمعنا في الحياة اليومية وفي وسائل النقل ،دعونا ندخل في صلب الموضوع مباشرة :أردت أن أركز على الحافلة بدوري كمواطن أركبها ولأنني كنت شاهد عيان أردت أن أصف أو أرفع بعض من المعاناة لدى ركوب الحافلة والمشاكل والطرائف التي تحدث بداخلها ...

عند ركوب أيّ شخص كان في الحافلة سواء كان في النقل الحضري على مستوى المدينة أو البري على مستوى الطرقات الناقلةبين الولايات أو المناطق البعيدة ... الخ
المهم في الأمر أن راكب الحافلة يشاهد مظاهر عجيبة وغريبة وطرائف ومشاحنات كلامية وحتى مشاكل وأزمات أو أشياء لا يستريح لها البال .

فمثلا نرى الشيوخ وكبار السن يقفون والشباب يجلسون بكل عفوية ولا يتركون أماكنهم لأكبر منهم سنا ، كما نرى بعضا من الشباب سامحهم الله يضعون الشمة أمام أعين الجميع ، فلو كانت امرأة حامل في الحافلة ورأت المشهد ستنزل الولد حالا ، وبحديثنا عن الأطفال فبعض الأمهات سامحهن الله يأتين بأولادهم ولا يبالين بما يفعلون ، فمنهم من يركض ومنهم من يقترب من أجهزة السائق ويلمسها ومنهم من يتعارك .... ، من المظاهر أيضا كثرة العدد فترى حافلة مكتوب في أعلاها 18 شخص فقط ونجد 60 شخص فوق بعضهم البعض وهنا نجد احتكاكات سرقات ضغط ورائحة كريهة التي تسكن الحافة منذ قرون ان صح التعبير ان لم نقل أعوام ، كما نرى ظاهرة الشبان الذين يبحثون عن أرقام هواتف الفتيات حتى ولو كانت مع العائلة دون احترام ،كلّ على طريقته الخاصة منهم من يكتب رقمه في الستائر ومنهم في يده ومنهم من يتبعها وهنا تجرى ملاسنات بين الطرفين أو حتى مع الأهل وهذه هي حال الحافلة الجزائرية

نذهب الى الجزء الطريف : سائق حافة توقفتلو في وسط المدينة وماعرفش يشغلها وسط دهشة المواطنين ، ولد ناقصينو سوارد :عمّي ماعنديش الروسوفور يرد : والله نهبطك في نص الطريق
روسوفور يقول : أفونسي لاريار يعيشك ، غير قولولي وش من لغة هادي !! واحد يركب 150 كلم يلقا روحو غلط في الكار يعاود يولي ، واحد جايب كانيش حاب يركبو معاه يردو سائق الحافلة من الباب ،واحد غلق الباب على فستان المرأة ، واحد زلق طاح وسط الحافة ، حافلة طاحت أومبان هبطو يدزو في 40 عبد ..... والكثير الكثير من الطرائف التي سنعود اليها ان شاء الله في مواضيع أخرى بحول الله

تقبلوا كامل شكري وفائق تقديري لكم وتحية لأصحاب الحافلات ربي يصبرهم مع رمضان .

بقلمي imado
 
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الملتزمة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جوان 2011
المشاركات
220
النقاط
7
يعطيك الصحة على هدا الموضوع
سابقا عندما كنت أدرس في الجامعة كان الكوشمار ديالي كي نروح نركب في الحافلة
ناس أطبع لا الراجل مايحترمش المرأة و المرأة قلتلهم أسكتو
ولا الروسيفور و الشيفور هات برك إيعمرو هداك le bus مرة ركبت في حافلة طلع معانا واحد المتشرد فايح غمنا بريحة حشاكم أو مرة طلع واحد سكران ويحوس يقعد أو واحد ماكلاه قلبوا إيقولو أحبط و لا مكاش النهي عن المنكر بلا إلي يتبلاوا بالافعال و الكلام الدي يكون في بعض الاحيان مخل للحياء و السراقين
العجيب أن كل الناس أعلابلها واش راهو صاري و يكملوا في تصرفاتهم
حتى خطرات أنشوف النساء أطبع باش تركب في حافلة و متستناش الحافلة الاخرى ألي راهي فارغة أو قادرة تروح بغرضها أو في راحتها
تاني كاين النساء كي تركب في حافلة فارغة تقعد وحدها ماش قدام مرأة أو كي يجي راجل يقعد معاها تتقلق واشنوا هدا ......
الله يستر
الحمد ل الله ربي إيبقي لي نعمة السيارة لوكان كاليش ويجروا حمار ماشي كيما les bus تاع بلادنا راهي كارثة ياجمعة ملا تتخيلونه تجدوه في الحافلات
شكرا على الموضوع
 
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adel-mz

:: عضو مُتميز ::
إنضم
2 جويلية 2011
المشاركات
992
النقاط
37
يااخي نحن نفتقد كتيرا للسلوك الحضري في حياتنا اليومية ،عايشين دز..دز...عقب... عقب...
الله يداوي الحال
مشكور الاخ
 
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zaho1994

:: عضو مُتميز ::
إنضم
30 جوان 2011
المشاركات
1,185
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51
العمر
27
يعطيك الصحة خويا موضوووع رائع
صح عندك الحق انا لقيت في المنتديات الاخرى العجائب السبع في الجزائر من بينها
الحافلات ديما معمرين جامي تلقاهم فارغين جااااااااااااااااااااااااااااامي
واش راح نديرو
ديمل نقعدة لخرين جامي نتقدمو
الناس وصلو للقمر وحنا مازلنا ندزووووو ونتقابضو على البلاصا
تقبل مروري اخي
 
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نور الهدايات

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أوت 2010
المشاركات
1,385
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39
الله يهدي العباد
قبل 15 يوم كنت في زيارة لولاية بشاروكنا جايين فالكار طلعنا عند 11 نتاع الليل
باه نلحقو هنا عن 07 نتاع الصباح
منين فتنا مشرية عند 02 ليلا الكار كامل ناعس
ناض وحد المسخوط الوالدين كان مريح فالتالي جاي يجري عند الشوفور وحكمو من قمجتو وهو يصوق
تخيل ومنقلكش خويا ناض الدبزا والعياط
علاش قالو محبستليش نتعشا وراني جيعان هههههههه
الحمد لالله على نعمة العقل
والشوفور واش دار رفد كابتو وحلف ميكملس بينا الطريق
وانت رواح حلها بيناتهم
الحمد لالله كان ماشي معانا شوفور مريض ناض على ميمونو كمل بينا الطريق
هذا حال الكيران عندنا والله مصخرة
 
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hiba14

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 نوفمبر 2010
المشاركات
1,479
النقاط
37
صح شاراك تقول لكن اسمحلي نعلق
الظاهرة تاع الشباب جالس و الشيخ واقف شفتها لكن في الوسط من جوايه بومرداس و العاصمة لكن عندنا في تيارت و حتى وهران
ماكاش شيرة لا مرا و لا راجل كبير واقف والشاب قاعد حامي احضرتها اما اللي بقا ها شفتها تم و لعندنا قاع
 
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DARINE05

:: عضو متألق ::
إنضم
11 أفريل 2010
المشاركات
4,776
النقاط
157
اييييييييييييي علبيها يسمونا العالم الثالث
 
بنـ MaPa ـت

بنـ MaPa ـت

:: عضو بارز ::
إنضم
6 ديسمبر 2009
المشاركات
7,955
النقاط
351
وعليكم السلاام

خص يديروها حديقة حيوانات وخلاص واحد شاري جاجة حية ودايها لدارو ولوخر سردوك واحد جاي بكاجة وداير فيها مقنين والعجوزة جايبة شكارة رخيشة تع سميد ولا قمح حيرة فيهم مايسلكوها غير الرجلين

يعطيك الصحة على الموضوع
 
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imado

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 ديسمبر 2009
المشاركات
479
النقاط
7
شكرا على المرور راني قريت قع الردووووود وراني حاس بكل واحد ركب الحافلة

هادي هي حالة بلادنا ربي يسقم الأحوال ان شاء الله
 
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شهرزاد32

:: عضو مُتميز ::
إنضم
5 جويلية 2011
المشاركات
682
النقاط
17
العمر
28
يعيك الصحة على الموضوع
وهذه هي حالة الجزائريين دايما
تقبل مروري
 
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Houda Chaouienne DZ

*طبيبة*
إنضم
4 جويلية 2010
المشاركات
5,103
النقاط
323
الجنس
أنثى
هههههههههههههههههههه
يخي حالة يخي
ضحكتني خويا سيرتو جزء الطرائف
و صح الحافلات الجزائرية فيها العجب
و دزاير راهي أم المعجزات

مارسي خويا ع الموضوع
 
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hasna.m

:: عضو مُتميز ::
إنضم
6 أكتوبر 2009
المشاركات
1,058
النقاط
37
وتحية لأصحاب الحافلات ربي يصبرهم مع رمضان .
إضغط للتوسيع...

اذا هداهم ربى وماعمروش les bus كى السردين

اخى مشكور على الموضوع
 
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nassim007

:: عضو متألق ::
إنضم
23 جوان 2008
المشاركات
3,882
النقاط
157
ههههههه

دزااااااااااااااااااااااااير هدي

شكرااا
 
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nina love

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 مارس 2009
المشاركات
184
النقاط
7
العمر
28
هههههههههههههههههههههههههههههههههه

الله يستر
 
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imado

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 ديسمبر 2009
المشاركات
479
النقاط
7
شكرا على المروووووووووووووووووور الطيب
 
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Melia azedarach

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 جوان 2010
المشاركات
974
النقاط
71
العمر
25
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

ومزال مزال من المشاكل ...
انا نركب في la voiture ديالنـأ باسكو وشحال من مرة قلبي يطلع من bus
وتلقا فيها العجب ..
كاينين ناس مش متربيين حاشا يلي ميستاهلش ..وكاينين يدخنو وهوما في الحافلـة ..
والريحـة الكريهة اكرمكم الله ..ومزال وشحال من حاجة مذكرتهاش ..

اوه رانا في لالجيري ..
في البلدان الاخرى التقـدم ..تدخل للكار تحساب روحك راك في محل بيع العطور روائح جميلــة والأدب والاحترام ..حتى انو مكانش الضغــط فيهم وما الى ذلك


الواحد يمشي في الطوموبيل ديالو احسنلو ..من وجع الراس


مارسي عماد ع الموضوع
 
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the summer

:: عضو مُشارك ::
إنضم
8 أوت 2009
المشاركات
298
النقاط
507
احنا الدوة انتاعنا معفسة علينا برجليها ولحقو عقلية اجزايريين عمري ما ننسى خمس سنين فوتتهم في العاصمة جامي ركبت بوس باطبع والشان بصح كيما قالت صاحبتي التيارتية 14 ةبنت مدينيتي الحمد الله احنا امدن الصغار عقية ادبزة والمشاكل مكانش بارسكو مكانش الغاشي بزاف معناها كاين نظام شوي خير من العاصمة
سابقا كانت العاصمة وجه حضاري رك العاصمة =الفوضى والهماج اسمحوي كاين فيها عباد مسقمين هوما صحاب الواطة والبقية ربي يكون فالعون يزيد من كرش مو يطبع باه يدير بلاصة بارسكو 9 شهر وهو يسمع فالحس كيفاش مايزيدش يطبع
اه يهدينا باه نتحضرو
اما السلوكات اللي يكونو فابوس ولا الكوس اه غاب جا المكان ارفع مبكثر من مستوى واش راه يصرا اله يحفظ ويستر
 
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adraa

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 ديسمبر 2009
المشاركات
1,142
النقاط
37
اهلاااااااااااااااااااااا عمااد
مرحبا بيك هناا..

مي راني نشوف باللي راك داخل عليها عربية حتى حطيت روحي نقرا في ارتيكل..

يعطيك الصحة ياو...

انا الحمد لله نكرب الحافلة مرة فالعام... مام خاوتي ميخلونيش نركب فيها ههههههههههه

ضركا عرفت علاه...معانااة يااو

صحيت صحيت موضوعك انتييكوو

صحا رمضانك و سلااموو
 
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