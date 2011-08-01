مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان .< اليوم الأول

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
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الحلول
4
نقاط التفاعل
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2,156
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
رمضان مبارك على الجميع

مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا هنا في أول عدد من مسابقة رمضان اليومية .
التي نتمنى ونرجو ان تعود بالفائدة والمعرفة للمشاركين فيها
من خلال الاجابة على الاسئلة في رحلة السرعة والتركيز
هدفنا هو كسب المعلومة قبل كسب النقاط .

اي خلل في المسابقة او تعطل هو ناتج عن مستوى الاتصال بالانترنت المعروف لدى الجميع لهذا يرجى الصبر والانتضار
سنعمل قدر المستطاع على تمضية امسية ثقافية وعلمية مسلية من جهة ومفيدة من جهة ثانية .

قد يقع خطأ في اكتشاف اول اجابة صحيحة لكثرة الردود والسرعة لن نتوقف عندها لانه سنقوم بتصفية الاجابات صبيحة اليوم الثاني وتمنح النقاط للاجابة الاولى الصحيحة .لهذا لا يطالب اي مشارك في حقه
في الخمس نقاط في حالة الخطأ وسط المسابقة حتى لا يتم تعطيلها وليطمئن ان حقه سيصله في اليوم الموالي .

ستسير المسابقة رويدا رويدا باسئلة متنوعة لهذا العدد من حيث المجال ومن حيث الصعوبة والسهولة .

وستكون هناك جولات في الاعداد القادمة اكثر تنوعا وتشويقا .

ترقبو فتح المسابقة هنا في هذا الموضوع

فكونو في الموعد الاول .

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع .
 
و عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

مرحبتين

فروق التوقيت صعبه اوى ,, هنا فطرنا :shiny:
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
w 3likoum salam
 
و عليكم السلام و الرحمة و الاكرام
رمضان كريم
نحن في انتظار الأسئلة
 
كيف الحال عمو ابو فيصل .. والله توحشتك بزاف
 
و عليكم السلام و رحمة الله

مرحبا بالجميع

اهلا و سهلا

صح رمضانكم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
مرحباااااااااااااااااااااااااا ورمضان مبارك
 
السلآمـ عليكمـ ورحمـه الله وبركآته ..~
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
وعليكم السلام اهلا بالجمع المبارك
وكاننا في العام الفارط
مرحبا بكم اخواني اخواتي
 
ليكيب كامل تاع العام لي فات اهلا بيكم
 
السلام عليكم

رمضان مبارك
 
قال عنابي 23:
وعليكم السلام اهلا بالجمع المبارك


وكاننا في العام الفارط
مرحبا بكم اخواني اخواتي
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صح عندك الحق كيما العام لي فات

وحتى الاعضاء يسما نفسهم
 
قال زهرة الندى:
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مرحبا بيكم
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آهلآ بيكـ خيتوو ..~
 
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