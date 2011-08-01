مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان .< اليوم الأول

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
رمضان مبارك على الجميع
مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا هنا في أول عدد من مسابقة رمضان اليومية .
التي نتمنى ونرجو ان تعود بالفائدة والمعرفة للمشاركين فيها
من خلال الاجابة على الاسئلة في رحلة السرعة والتركيز
هدفنا هو كسب المعلومة قبل كسب النقاط .
اي خلل في المسابقة او تعطل هو ناتج عن مستوى الاتصال بالانترنت المعروف لدى الجميع لهذا يرجى الصبر والانتضار
سنعمل قدر المستطاع على تمضية امسية ثقافية وعلمية مسلية من جهة ومفيدة من جهة ثانية .
قد يقع خطأ في اكتشاف اول اجابة صحيحة لكثرة الردود والسرعة لن نتوقف عندها لانه سنقوم بتصفية الاجابات صبيحة اليوم الثاني وتمنح النقاط للاجابة الاولى الصحيحة .لهذا لا يطالب اي مشارك في حقه
في الخمس نقاط في حالة الخطأ وسط المسابقة حتى لا يتم تعطيلها وليطمئن ان حقه سيصله في اليوم الموالي .
ستسير المسابقة رويدا رويدا باسئلة متنوعة لهذا العدد من حيث المجال ومن حيث الصعوبة والسهولة .
وستكون هناك جولات في الاعداد القادمة اكثر تنوعا وتشويقا .
ترقبو فتح المسابقة هنا في هذا الموضوع
فكونو في الموعد الاول .
رمضان مبارك على الجميع
مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا هنا في أول عدد من مسابقة رمضان اليومية .
التي نتمنى ونرجو ان تعود بالفائدة والمعرفة للمشاركين فيها
من خلال الاجابة على الاسئلة في رحلة السرعة والتركيز
هدفنا هو كسب المعلومة قبل كسب النقاط .
اي خلل في المسابقة او تعطل هو ناتج عن مستوى الاتصال بالانترنت المعروف لدى الجميع لهذا يرجى الصبر والانتضار
سنعمل قدر المستطاع على تمضية امسية ثقافية وعلمية مسلية من جهة ومفيدة من جهة ثانية .
قد يقع خطأ في اكتشاف اول اجابة صحيحة لكثرة الردود والسرعة لن نتوقف عندها لانه سنقوم بتصفية الاجابات صبيحة اليوم الثاني وتمنح النقاط للاجابة الاولى الصحيحة .لهذا لا يطالب اي مشارك في حقه
في الخمس نقاط في حالة الخطأ وسط المسابقة حتى لا يتم تعطيلها وليطمئن ان حقه سيصله في اليوم الموالي .
ستسير المسابقة رويدا رويدا باسئلة متنوعة لهذا العدد من حيث المجال ومن حيث الصعوبة والسهولة .
وستكون هناك جولات في الاعداد القادمة اكثر تنوعا وتشويقا .
ترقبو فتح المسابقة هنا في هذا الموضوع
فكونو في الموعد الاول .