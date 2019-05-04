مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان

مسابقة يومية متنوعة تقام على مدار كل أمسية في شهر رمضان



المسابقة محددة بتوقيت معين وهو:

بعد صلاة العصر الى قبل صلاة المغرب بنصف ساعة



تطرح فيها الاسئلة سؤال سؤال بالتوالي واي عضو حاضر يقوم بالاجابة سريعا



يتم منح 5 نقاط عن كل جواب صحيح وهكذا يتم تغيير السؤال كل مرة يتم الاجابة عن السابق .





يتم الاشراف عليها من طرف منشط أو منشطة المسابقة .

لمن يريد التنشيط يراسلنا عبرا لخاص.

أو من خلال الموضوع

من يريد تنشيط المسابقة اليومية يسجل حضروه هنا

*طريقة الاجابة :داخل الموضوع الذي يفتح كل يوم : بكتابة رد عن السؤال المطروح ويمكن المشاركة كل مرة الى غاية غلق المسابقة .

الجوائز

لمن ينشطون المسابقة هذا الوسام



للفائز عن كل عدد:

يتحصل على هذا الوسام اضافة الى نقاط التميز التي جمعها.

في انتظار تفاعلكم

كل عام وأنتم بألف خير