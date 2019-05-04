مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
مسابقة يومية متنوعة تقام على مدار كل أمسية في شهر رمضان
المسابقة محددة بتوقيت معين وهو: بعد صلاة العصر الى قبل صلاة المغرب بنصف ساعة
تطرح فيها الاسئلة سؤال سؤال بالتوالي واي عضو حاضر يقوم بالاجابة سريعا
يتم منح 5 نقاط عن كل جواب صحيح وهكذا يتم تغيير السؤال كل مرة يتم الاجابة عن السابق .
يتم الاشراف عليها من طرف منشط أو منشطة المسابقة .
لمن يريد التنشيط يراسلنا عبرا لخاص.
أو من خلال الموضوع
من يريد تنشيط المسابقة اليومية يسجل حضروه هنا
*طريقة الاجابة :داخل الموضوع الذي يفتح كل يوم : بكتابة رد عن السؤال المطروح ويمكن المشاركة كل مرة الى غاية غلق المسابقة .
الجوائز
5 نقاط تميز شرفية عن كل اجابة صحيحة تسلم للعضو الفائز في كل عدد
لمن ينشطون المسابقة هذا الوسام
للفائز عن كل عدد:
يتحصل على هذا الوسام اضافة الى نقاط التميز التي جمعها.
في انتظار تفاعلكم
كل عام وأنتم بألف خير