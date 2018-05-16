مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان مفتوحة بعد العصر الى غاية المغرب .





مسابقة يومية متنوعة تقام على مدار كل أمسية في شهر رمضان

المسابقة محددة بتوقيت معين وهو فتح المسابقة بعد صلاة العصر الى غاية دنو صلاة المغرب فقط

تطرح فيها الاسئلة سؤال سؤال بالتوالي واي عضو حاضر يقوم بالاجابة سريعا

يتم منح 5 نقاط عن كل جواب صحيح وهكذا يتم تغيير السؤال كل مرة يتم الاجابة عن السابق .

يتم الاشراف عليها من طرف منشط أو منشطة المسابقة .لمن يريد التنشيط يراسلنا عبرا لخاص.

أو من خلال الموضوع





من يريد تنشيط المسابقة اليومية يسجل حضروه هنا



*طريقة الاجابة : داخل الموضوع الذي يفتح كل يوم : بكتابة رد عن السؤال المطروح ويمكن المشاركة كل مرة الى غاية غلق المسابقة .

الجوائز



5 نقاط تميز شرفية عن كل اجابة صحيحة تسلم للعضو الفائز في كل عدد



لمن ينشطون المسابقة هذا الوسام





للفائز عن كل عدد أي سيكون لدينا 30 فائزا

يتحصل على هذا الوسام اضافة الى 5 نقاط التميز .