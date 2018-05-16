مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان مفتوحة بعد العصر الى غاية المغرب .

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,372
الإعجابات
59,311
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1


مسابقة يومية متنوعة تقام على مدار كل أمسية في شهر رمضان

المسابقة محددة بتوقيت معين وهو فتح المسابقة بعد صلاة العصر الى غاية دنو صلاة المغرب فقط

تطرح فيها الاسئلة سؤال سؤال بالتوالي واي عضو حاضر يقوم بالاجابة سريعا

يتم منح 5 نقاط عن كل جواب صحيح وهكذا يتم تغيير السؤال كل مرة يتم الاجابة عن السابق .

يتم الاشراف عليها من طرف منشط أو منشطة المسابقة .لمن يريد التنشيط يراسلنا عبرا لخاص.
أو من خلال الموضوع


من يريد تنشيط المسابقة اليومية يسجل حضروه هنا

*طريقة الاجابة :داخل الموضوع الذي يفتح كل يوم : بكتابة رد عن السؤال المطروح ويمكن المشاركة كل مرة الى غاية غلق المسابقة .
الجوائز

5 نقاط تميز شرفية عن كل اجابة صحيحة تسلم للعضو الفائز في كل عدد

لمن ينشطون المسابقة هذا الوسام
وسام المنشط.gif

للفائز عن كل عدد أي سيكون لدينا 30 فائزا
يتحصل على هذا الوسام اضافة الى 5 نقاط التميز .


1405640143741.gif


في انتظار تفاعلكم
كل عام وأنتم بألف خير


@4algeria.com
@Fethi.dz
@الورد الأحمر
@أم ياسمينdz



 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.