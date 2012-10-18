طفل الأنابيب (أطفال الأنابيب):

وتسمى بعملية الإخصاب خارج الجسم أو الإخصاب الصناعى، حيث لا تكون المرأة قادرة على الحمل بالشكل الطبيعى داخل الرحم.



ويتم تلقيح البويضة بالحيوان المنوى خارج الجسم لوجود مشكلة ما لا تسمح للحيوانات المنوية بالوصول للبويضة لإخصابها وذلك لأسباب متعددة.



تعريف طفل الأنانبيب:

تلقيح البويضة بالحيوان المنوى خارج جسم المرأة (الرحم) فى أنبوب اختبار ولذا تم تسميته بطفل الأنابيب لأنه يتم إخصاب البويضة داخل أنبوب الاختبار هذا وذلك بسحب البويضة المكتملة النضج من المبيض وتوضع معها الحيوانات المنوية بعد غسلها، ثم يعاد زرع البويضة المخصبة (الجنين) داخل رحم الأم لاستكمال نموها.

وتستغرق عملية نقل البويضة المخصبة إلى رحم الأم من يومين إلى خمسة أيام. يتم أخذ أكثر من بويضة (من اثنين إلى ثلاثة المعدل الموصى به) لتزيد من احتمالية تكون أكثر عدد ممكن من الأجنة الملقحة.

لذا نجد أن نسب النجاح تزيد كلما زاد عدد البويضات التى تم سحبها من مبيض المرأة والعكس صحيح، وبزيادة عدد البويضات المنقولة فى نفس الوقت قد يظهر معها بعض المشاكل على الرغم من أن فرص نجاح الحمل أكثر، ومن هذه المشاكل هو إمكانية تعدد الأجنة (الحمل فى توأم)، وتعدد الأجنة هذا قد يصاحبه إجهاض، عدم استكمال الحمل لما يسببه من مضاعفات للأم أو فى بعض الحالات الأخرى يؤدى إلى الولادة المبكرة.



والشرط الأساسى لكى يلجأ الزوجان لإجراء عملية طفل الأنابيب أن كلاً من المرأة والرجل تتوفر لديهم المقدرة الفسيولوجية على إنتاج البويضات والحيوانات المنوية بصرف النظر عن وجود بعض المشاكل لديهم والتى يلجأون بسببها لإجراء عملية طفل الأنابيب (الإخصاب خارج الجسم)- ومن هذه المشاكل:

- العقم.

- ضعف الحيوانات المنوية عند الرجال.

- انسداد قناتى فالوب أو تلفها.

- إصابة المرأة بداء البطانة الرحمية.

- إنتاج أجسام مضادة للحيوان المنوى عند الرجال.



* عدد مرات إجراء التلقيح خارج الجسم:

يمكن للسيدة أن تقوم بإجراء عملية طفل الأنابيب أكثر من مرة واحدة، ولا يحدد عدد مرات بعينها، والذى يتحكم فى ذلك المرأة هل هى متقبلة لتكرار العملية أكثر من مرة فى حالة فشلها .. ولا مانع من وجود فترات للراحة حتى تستعد المرأة لإجرائها من جديد.



- مراحل إجراء عملية طفل الأنابيب:

1- بمجرد بداية الدورة الشهرية وإن جاز القول بداية نزول الدم مهما كانت خصائصه فى أى وقت يعتبر بداية الدورة الشهرية، وعلى المرأة التوجه الفورى للفحص.



2- يصف الطبيب المعالج للمرأة علاجاً بواسطة الهرمونات لحث المبيض على إنتاج أكبر عدد ممكن من البويضات والتى تزيد من فرص النجاح.



3- قبل البدء بأية تجربة من تجارب أطفال الأنابيب، يتم عمل الفحوصات للزوجة أو الزوج للتأكد من عدم وجود أية مشاكل قد تعيق من حدوث الحمل ومنها فحوصات للدم وللرحم، للحيوانات المنوية، وقناتا فالوب.



4- يتم جمع البويضات بعد 32-36 ساعة من أخذ هرمون (hCG).



5- يجب أن تكوم مثانة السيدة فارغة.



6- يتم إعطاء المرأة مادة مخدرة عن طريق العضل قبل نصف ساعة من إجراء سحب البويضات (تكون المادة مهدئة ومسكنة للألم فى نفس الوقت)، وتأخذها المرأة ليلاً قبل صباح إجراء العملية وذلك من قبل الطبيب.



7- ينظف المهبل بمادة معقمة لتجنب حدوث إصابة بكتيرية أثناء جمع البويضات.



8- يم سحب البويضات بجهاز الموجات فوق الصوتية المهبلى من كلا المبيضين.



9- يتم سحب حوالى ثلاث حويصلات، وقد تحتوى كل حويصلة على أكثر من بويضة واحدة، ثم توضع فى محيط مهيأ تكون درجة حرارته مماثلة لدرجة حرارة رحم الأم وكذلك كمية الأكسجين. يكون عامل الوقت هاماً للغاية حيث يقوم الطبيب برصد الإباضة حتى لا تتم قبل سحب البويضات الناضجة.



10- تبقى المرأة فى المكان المتخصص الذى تم فيه سحب البويضات لمدة ساعة.



11- تبدأ المراة فى أخذ علاج البروجيستيرون من يوم سحب البويضات.



12- قد يتم سحب البويضات بمنظار البطن لفحص منطقة الحوض.



13- وفى نفس اليوم الذى تم سحب البويضات فيه، يتم أخذ عينة من السائل المنوى وتوضع الحيوانات المنوية النشطة فى سائل خاص وقد يستعان ببعض الأدوية الأخرى لزيادة حركتها (يؤخذ حوالى 1000.000 حيوان منوى لكل بويضة).



14- يتم تلقيح البويضة بوضع الحيوانات المنوية معها فى طبق خاص وتترك من 4-24 ساعة (فترة الحضانة) حسب درجة نضوج البويضة ويتم فحصها بالميكروسكوب فى اليوم التالى على الإخصاب (يعتمد وقت إضافة السائل المنوى للبويضة على مدى نضج البويضة).



15- يتم نقل البويضة المخصبة لرحم الأم بعد 2-5 أيام بعد إجراء عملية الإخصاب من خلال قسطرة تدخل إلى عنق الرحم ومنها إلى الرحم لتوضع فى تجويفه.



16- يتم إعطاء السيدة أدوية لتثبيت الجنين فى الرحم.



17- فى حالة عدم نزول الدورة الشهرية بعد مرور أسبوعين من نقل البويضة الملقحة يقوم الطبيب بعمل فحص للدم لمعرفة وجود الحمل، وبعد مرور الثلاثة أسابيع يمكن التأكد من حدوث الحمل ورؤية الجنين من خلال جهاز الموجات فوق الصوتية.



18- شروط ينبغى الالتزام بها:

أ- إذا حدثت إباضة داخل الجسم قبل سحب البويضات الناضجة قد تؤجل العملية إلى الدورة المقبلة.

ب- أما عن ممارسة الاتصال الجنسى (الجماع) يتم بشكل طبيعى مع توصيات الطبيب بعدم ممارسته قبل سحب البويضات بحوالى ثلاثة أيام وبعد سحبها بحوالى عشرة أيام.

ج- لا تمارس المرأة أية أعمال تتطلب مجهوداً عالياً مثل الأعمال المنزلية، أما عن السفر أو التنقل فمسموح به .. وهذا يعتمد على حالة المرأة ومايراه الطبيب المتابع للحالة.



- ما الذى يحدث عند سحب البويضات؟

تظهر هذه الأعراض :

- ألم يستمر من 24-48 ساعة بعد سحب البويضات (شبيه بألم الحيض).

- نزيف تختلف كثافته، فإذا كان خفيفاً فلا داعى للقلق أما إذا كان غزيراً فلابد من اللجوء إلى الطبيب لاستشارته.

- حدوث عدوى بكتيرية أثناء سحب البويضات.



- فشل عملية طفل الأنابيب:

وقد تفشل عملية طفل الأنابيب أو عملية الإخصاب خارج الجسم لإحدى الأسباب التالية:

1- قلة عدد البويضات المنقولة، حيث أن كثرة عدد البويضات المنقولة يزيد من فرص حدوث الحمل.

2- نوعية الحيوانات المنوية والبويضات تؤثر على حدوث الحمل واستكماله.

3- عمر المرأة، فكلما تقدم بها العمر كلما كانت فرص النجاح أقل.

4- عدم تقبل البطانة الداخلية للرحم للبويضة وصعوبة التصاقها فيها، حيث تفرز هرمونات داخل الرحم تهيأ المرأة لحدوث الحمل.

5- تشوه الكروموسومات والمتمثل بدوره فى تشوه الأجنة مما يؤدى إلى عدم اكتمال الحمل، أو التصاق البويضة الملقحة (الجنين) بجدار الرحم وحدوث الحمل لكن انتهائه بالإجهاض أو عدم التصاق البويضة أصلاً بجدار الرحم.