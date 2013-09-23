اليك سيدتي بعض أسرار نجاح أطباقي اللذيذة؟؟؟

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ام راقية

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
15 ديسمبر 2012
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الإعجابات
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#1


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[FONT=&quot]اليوم أخواتي الكريمات أردت أن أفيدكن ببعض التجارب الخاصة و الأسرار البسيطة التي أنتهجها كقاعدة أساسية لانجاز مأكولاتي بنجاح[/FONT]​
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[FONT=&quot]أبدأ بحول الله تددوينها علها تفيدك أنت أيضا و تنتهجينها لإنجاز أطباق شهية تدخلين بها الفرحة و البهجة على أفراد أسرتك أو ضيوفك
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[FONT=&quot]1-لكي تتحصلي على ملوخية لذيذة و خفيفة
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[FONT=&quot] يأكل الواحد منها ما يشبعيش[/FONT]​
[FONT=&quot]ونحن نعلم جميعا بأن طبق الملوخية طبق ثقيل نوعا ما والواحد ما يقدرش يكثر منو .
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[FONT=&quot]قليها يوم من قبل مع اللحم و التوابل و مرقي وأتركيها فوق النار مدة قصيرة و طفي عليها النار ,
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[FONT=&quot]ويوم الغد قومي بطهيها على نار هادئة.[/FONT]​
[FONT=&quot]2-لكي تتحصلي على كوتلات لذيذ طري ومشهي[/FONT]​
[FONT=&quot]قومي بتغطيته بكمية قليلة من الماء واتركيه يستوي حتى ينشف الماء ثم اضيفي الية قليل من الملح واتركيه يتقلى في زيته اي شحمته صدقيني سوف تتحصلين على نتيجة رائعة .[/FONT]​
[FONT=&quot]3-لكي تتحصلين على طبخة شهية
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[FONT=&quot] مرقي دائما بالماء الساخن والتمريق الأول يكون على دفعتين أو ثلاثة بكميات قليلة من الماء ثم مرقي التمريقة النهائية
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[FONT=&quot]3-احيانا يكثر عليك البضنجان وتحتاري ماذا ستطبخين بيه[/FONT]
[FONT=&quot]قومي بشوي بضنجانة أو إثنتين مع مكونات السلاطة المشوية تجيك سلطة رائعة والطعم غير شكل[/FONT]​
[FONT=&quot]4-لكي تتحصلي على كسكسي لذيذ وبنين
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[FONT=&quot] قومي بتحضيرة بالماء المملح من الأول * أي شربيه بالماء المملح حتى تنتفخ حبيباته .[/FONT]​
[FONT=&quot]5-لكي تتحصلي على روز بنين
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[FONT=&quot] أضيفي قطعة جنبو الي ماء سلق الروز [/FONT]​
[FONT=&quot] خاصة الروز المفور يتبنن و يكتسب مذاق جميل[/FONT]​
[FONT=&quot]6-لكي تتحصلين على عجينة محاجب تتحليك بسهولة و ما تتقطعش
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[FONT=&quot] اعجني العجينة جيدا [/FONT]​
[FONT=&quot]و اتركيها ترتاح مدة طويلة و هي مغطا ة لانها كلما ترتاح تعطيك الطوع في الحلان .[/FONT]​
[FONT=&quot]7-لكي تتحصلين على سمك فيلي شهي و مذاقه فوق ما تتصورين
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[FONT=&quot] قومي بوضعه اولا في خلطة تتكون من كأس لبن رائب +كمون +فلفل اسود +ملح + ثوم و اتركيه حي يتنكه بهذه التتبيلة [/FONT]​
[FONT=&quot] مدة من الزمن ثم استقتريه و ادهنية من الوجهين بالزبدة و ادخليه الفرن سوف تذهلين بالنتيجة .[/FONT]​
[FONT=&quot]في الأخير أتمنى انني افدتك سيدتي[/FONT]​
[FONT=&quot]فقط نصيحة مني جربي و لا تترددي
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[FONT=&quot] * فالمثل يقول أسأل مجرب و لا تسأل طبيب *[/FONT]​
[FONT=&quot]وانا في الخدمة لأي إستفسار أو سؤال:regards01:[/FONT]​
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انريس

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
30 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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#4
رد: اليك سيدتي بعض أسرار نجاح أطباقي اللذيذة؟؟؟

والله كاين حوايج من اللي قلتي عليهم انا مجربتهم و عندك الحق فيهم مئة بالمئة وكاين عفايس جدد عليا والله غير نجربهم في خاطك و ربي يحفظك و شكراااااااااااااااااااا
 
S

samah06

:: عضوية محظورة ::
#5
إنضم
12 أكتوبر 2012
المشاركات
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محل الإقامة
الجزاير
الجنس
أنثى
#5
رد: اليك سيدتي بعض أسرار نجاح أطباقي اللذيذة؟؟؟

هناك اشياء جديدة عليا
راح نجربها
بارك الله فيك اختي الكريمة
 
samah06 ، تم حظره "حظر دائم". السبب: تم تنبيهك فيما سبق عن الاشهار لقناتك واحترمناك لكونك عضوة قديمة وكبيرة لكن تعودين الان بنفس الاشهار لقناتك نتأسف تتعاملين مثل بقية الاعضاء حظر دائم
Only me

Only me

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
27 مارس 2013
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النقاط
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محل الإقامة
BBA
#9
رد: اليك سيدتي بعض أسرار نجاح أطباقي اللذيذة؟؟؟

يعطيك الصحة أختي لعزيزة على الأفكار تاوعك

منها المعروفة ومنها الجديدة ،،، أحسنت الطرح

تقبلي مروري
 
حيلتي في حسن نيتي

حيلتي في حسن نيتي

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
24 جوان 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
21
#10
رد: اليك سيدتي بعض أسرار نجاح أطباقي اللذيذة؟؟؟

يعطيك الصحة على هاذ النصائح و بغيت نسقسيك واش هو السر في الشاي اللي يديروه اصحاب الصحراء يجي هاااااااايل و ثقيل :up:
و اختي تسال عن طرق جديدة لتحضير اللوبيا البيضاء :mo:
 
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