اليك سيدتي بعض أسرار نجاح أطباقي اللذيذة؟؟؟

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[/FONT]​ [FONT="]اليوم أخواتي الكريمات أردت أن أفيدكن ببعض التجارب الخاصة و الأسرار البسيطة التي أنتهجها كقاعدة أساسية لانجاز مأكولاتي بنجاح[/FONT]​ [FONT="]

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[FONT="]أبدأ بحول الله تددوينها علها تفيدك أنت أيضا و تنتهجينها لإنجاز أطباق شهية تدخلين بها الفرحة و البهجة على أفراد أسرتك أو ضيوفك

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[FONT="] 1-لكي تتحصلي على ملوخية لذيذة و خفيفة

[/FONT]​ [FONT="] يأكل الواحد منها ما يشبعيش[/FONT]​ [FONT="]ونحن نعلم جميعا بأن طبق الملوخية طبق ثقيل نوعا ما والواحد ما يقدرش يكثر منو .

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[FONT="]قليها يوم من قبل مع اللحم و التوابل و مرقي وأتركيها فوق النار مدة قصيرة و طفي عليها النار ,

[/FONT]​ [FONT="]ويوم الغد قومي بطهيها على نار هادئة.[/FONT]​

[FONT="]2 -لكي تتحصلي على كوتلات لذيذ طري ومشهي [/FONT]​

[FONT="]قومي بتغطيته بكمية قليلة من الماء واتركيه يستوي حتى ينشف الماء ثم اضيفي الية قليل من الملح واتركيه يتقلى في زيته اي شحمته صدقيني سوف تتحصلين على نتيجة رائعة .[/FONT]​

[FONT="] 3-لكي تتحصلين على طبخة شهية

[/FONT]​ [FONT="] مرقي دائما بالماء الساخن والتمريق الأول يكون على دفعتين أو ثلاثة بكميات قليلة من الماء ثم مرقي التمريقة النهائية

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[FONT="]3-احيانا يكثر عليك البضنجان وتحتاري ماذا ستطبخين بيه[/FONT] ​

[FONT="]قومي بشوي بضنجانة أو إثنتين مع مكونات السلاطة المشوية تجيك سلطة رائعة والطعم غير شكل[/FONT]​

[FONT="] 4-لكي تتحصلي على كسكسي لذيذ وبنين

[/FONT]​ [FONT="] قومي بتحضيرة بالماء المملح من الأول * أي شربيه بالماء المملح حتى تنتفخ حبيباته .[/FONT]​

[FONT="] 5-لكي تتحصلي على روز بنين

[/FONT]​ [FONT="] أضيفي قطعة جنبو الي ماء سلق الروز [/FONT]​

[FONT="] خاصة الروز المفور يتبنن و يكتسب مذاق جميل[/FONT]​

[FONT="] 6-لكي تتحصلين على عجينة محاجب تتحليك بسهولة و ما تتقطعش

[/FONT]​ [FONT="] اعجني العجينة جيدا [/FONT]​

[FONT="]و اتركيها ترتاح مدة طويلة و هي مغطا ة لانها كلما ترتاح تعطيك الطوع في الحلان .[/FONT]​

[FONT="] 7-لكي تتحصلين على سمك فيلي شهي و مذاقه فوق ما تتصورين

[/FONT]​ [FONT="] قومي بوضعه اولا في خلطة تتكون من كأس لبن رائب +كمون +فلفل اسود +ملح + ثوم و اتركيه حي يتنكه بهذه التتبيلة [/FONT]​

[FONT="] مدة من الزمن ثم استقتريه و ادهنية من الوجهين بالزبدة و ادخليه الفرن سوف تذهلين بالنتيجة .[/FONT]​

[FONT="]في الأخير أتمنى انني افدتك سيدتي[/FONT]​

[FONT="]فقط نصيحة مني جربي و لا تترددي

[/FONT]​ [FONT="] * فالمثل يقول أسأل مجرب و لا تسأل طبيب * [/FONT]​

[FONT="]وانا في الخدمة لأي إستفسار أو سؤال:regards01:[/FONT]​

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