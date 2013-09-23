اليك سيدتي بعض أسرار نجاح أطباقي اللذيذة؟؟؟

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[FONT="]اليوم أخواتي الكريمات أردت أن أفيدكن ببعض التجارب الخاصة و الأسرار البسيطة التي أنتهجها كقاعدة أساسية لانجاز مأكولاتي بنجاح[/FONT]
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[FONT="]أبدأ بحول الله تددوينها علها تفيدك أنت أيضا و تنتهجينها لإنجاز أطباق شهية تدخلين بها الفرحة و البهجة على أفراد أسرتك أو ضيوفك
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[FONT="]1-لكي تتحصلي على ملوخية لذيذة و خفيفة
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[FONT="] يأكل الواحد منها ما يشبعيش[/FONT]
[FONT="]ونحن نعلم جميعا بأن طبق الملوخية طبق ثقيل نوعا ما والواحد ما يقدرش يكثر منو .
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[FONT="]قليها يوم من قبل مع اللحم و التوابل و مرقي وأتركيها فوق النار مدة قصيرة و طفي عليها النار ,
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[FONT="]ويوم الغد قومي بطهيها على نار هادئة.[/FONT]
[FONT="]2-لكي تتحصلي على كوتلات لذيذ طري ومشهي[/FONT]
[FONT="]قومي بتغطيته بكمية قليلة من الماء واتركيه يستوي حتى ينشف الماء ثم اضيفي الية قليل من الملح واتركيه يتقلى في زيته اي شحمته صدقيني سوف تتحصلين على نتيجة رائعة .[/FONT]
[FONT="]3-لكي تتحصلين على طبخة شهية
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[FONT="] مرقي دائما بالماء الساخن والتمريق الأول يكون على دفعتين أو ثلاثة بكميات قليلة من الماء ثم مرقي التمريقة النهائية
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[FONT="]3-احيانا يكثر عليك البضنجان وتحتاري ماذا ستطبخين بيه[/FONT]
[FONT="]قومي بشوي بضنجانة أو إثنتين مع مكونات السلاطة المشوية تجيك سلطة رائعة والطعم غير شكل[/FONT]
[FONT="]4-لكي تتحصلي على كسكسي لذيذ وبنين
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[FONT="] قومي بتحضيرة بالماء المملح من الأول * أي شربيه بالماء المملح حتى تنتفخ حبيباته .[/FONT]
[FONT="]5-لكي تتحصلي على روز بنين
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[FONT="] أضيفي قطعة جنبو الي ماء سلق الروز [/FONT]
[FONT="] خاصة الروز المفور يتبنن و يكتسب مذاق جميل[/FONT]
[FONT="]6-لكي تتحصلين على عجينة محاجب تتحليك بسهولة و ما تتقطعش
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[FONT="] اعجني العجينة جيدا [/FONT]
[FONT="]و اتركيها ترتاح مدة طويلة و هي مغطا ة لانها كلما ترتاح تعطيك الطوع في الحلان .[/FONT]
[FONT="]7-لكي تتحصلين على سمك فيلي شهي و مذاقه فوق ما تتصورين
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[FONT="] قومي بوضعه اولا في خلطة تتكون من كأس لبن رائب +كمون +فلفل اسود +ملح + ثوم و اتركيه حي يتنكه بهذه التتبيلة [/FONT]
[FONT="] مدة من الزمن ثم استقتريه و ادهنية من الوجهين بالزبدة و ادخليه الفرن سوف تذهلين بالنتيجة .[/FONT]
[FONT="]في الأخير أتمنى انني افدتك سيدتي[/FONT]
[FONT="]فقط نصيحة مني جربي و لا تترددي
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[FONT="] * فالمثل يقول أسأل مجرب و لا تسأل طبيب *[/FONT]
[FONT="]وانا في الخدمة لأي إستفسار أو سؤال:regards01:[/FONT]
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