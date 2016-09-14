طريقة تحضير السفنج بالفرينة الجزائري

المقادير :

500 غ فرينة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة خمارة الخبز

كأس ماء دافئ

زيت للقلي

مقلتان (الأولى فيها من 4 إلى 5 ملاعق كبار زيت ، الثانية فيها كأس زيت عادية )

طريقة التحظير :

لقد استعنت بالخلاط الكهربائي(pétrin) إذا لم يتوفر مطبخ على آلة كهربائية فلابأس أن تقومي بالعملية بيديك.

ضعي في الخلاط أو في إيناء الفرينة مع السكر ، الخمارة ، الملح ، أخلطي قليلا ثم أسكبي القليل من الماء و واصلي الخلط حتى تتحصلي على عجينة مدة 15 دقيقة .

غطي العجينة و أتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة ، عندما يتضاعف حجمها ، أدلكيها مرة أخرى لمدة 15 دقيقة ، أتركيها ترتاح للمرة الثانية مدة 10 دقائق.

بللي يديك بالزيت و قطعي من العجينة كويرات بحجم البرتقالة الصغيرة (climentine) ، ثم أتركي الكويرات ترتاح في صينية مدهونة بالزيت .

خذي مقلتين مجوفتين ، ضعي الأولى على عافية هادئة بها 4 إلى 8 ملاعق كبار زيت ، الثانية على عافية متوسطة بها كأس زيت

أمسكي كويرة سفنج ، شكلي بواسطة أصابعك ثقب في وسطها ، ضعيها في المقلاة الأولى بدقائق ثم أنقليها للمقلاة الثانية و رشيها بالزيت الموجود في المقلاة حتى تنتفخ و واصلي القلي من الجهتين .

واصلي نفس العملية بالنسبة لبقية الكويرات و عندما تنتهي من قلي السفنج ضعيه في صحن فوق الورق الماص حتى يمتص الزيت .

قدمي السفنج ساخن أو دافئ مع قهوة بالحليب أو شاي بالنعناع .

ملاحظة :