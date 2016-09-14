طريقة تحضير السفنج بالفرينة الجزائري

Asseli Queen

Asseli Queen

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#1
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#1

المقادير :
500 غ فرينة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة خمارة الخبز
كأس ماء دافئ
زيت للقلي
مقلتان (الأولى فيها من 4 إلى 5 ملاعق كبار زيت ، الثانية فيها كأس زيت عادية )






طريقة التحظير :
لقد استعنت بالخلاط الكهربائي(pétrin) إذا لم يتوفر مطبخ على آلة كهربائية فلابأس أن تقومي بالعملية بيديك.
ضعي في الخلاط أو في إيناء الفرينة مع السكر ، الخمارة ، الملح ، أخلطي قليلا ثم أسكبي القليل من الماء و واصلي الخلط حتى تتحصلي على عجينة مدة 15 دقيقة .
غطي العجينة و أتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة ، عندما يتضاعف حجمها ، أدلكيها مرة أخرى لمدة 15 دقيقة ، أتركيها ترتاح للمرة الثانية مدة 10 دقائق.
بللي يديك بالزيت و قطعي من العجينة كويرات بحجم البرتقالة الصغيرة (climentine) ، ثم أتركي الكويرات ترتاح في صينية مدهونة بالزيت .
خذي مقلتين مجوفتين ، ضعي الأولى على عافية هادئة بها 4 إلى 8 ملاعق كبار زيت ، الثانية على عافية متوسطة بها كأس زيت
أمسكي كويرة سفنج ، شكلي بواسطة أصابعك ثقب في وسطها ، ضعيها في المقلاة الأولى بدقائق ثم أنقليها للمقلاة الثانية و رشيها بالزيت الموجود في المقلاة حتى تنتفخ و واصلي القلي من الجهتين .
واصلي نفس العملية بالنسبة لبقية الكويرات و عندما تنتهي من قلي السفنج ضعيه في صحن فوق الورق الماص حتى يمتص الزيت .
قدمي السفنج ساخن أو دافئ مع قهوة بالحليب أو شاي بالنعناع .
ملاحظة :
يمكن مضاعفة مقادير السفنج حتى يتسنى لك تحظير السفنج بالكمية المعتبرة و من ثم قومي بالإحتفاظ به في المجمد بواسطة أكياس التجميد و لإستهلاكها يكفي تسخينها في الميكروأوند و تحلية طيبة.
 
Asseli Queen

Asseli Queen

:: عضو بارز ::
#10
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
851
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محل الإقامة
وهران
#10
wissam 47

wissam 47

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#12
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أنثى
#12
رد: طريقة تحضير السفنج بالفرينة الجزائري

رووووووووووعة يعطيك الصحة يشهو
 
صمت المشاعر

صمت المشاعر

:: عضو متألق ::
#13
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كوكب زمردة
الجنس
أنثى
#13
رد: طريقة تحضير السفنج بالفرينة الجزائري

يعطيك الصحة اختي
ولكن حبيت نسقسيك.
لماذا نستعمل مقلتان وليست واحدة
 
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