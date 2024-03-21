عروسة اللمة، الحلقة الرابعة

ذكريات
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صُنّآع آلمُحْتَوَى
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ما ستنيتهاش منك يا البشير، تنساني فمورصو شيكولا، ونهار الاول زواج، ماننساهالكش
قتلك صحابي لهاوني بالشياخة، ماشي بلعاني نروح نجيبلك ونجي
لا لا قعد نفرو الاسم نتاع الفيسبوك، هو الاول راهي عندي الشيكولا، ربي يخليلي ماما وخويا @الامين محمد ، رسلي من الغالية، ناكلها في وجهك وما ندوقكش
خاطر جيعانة، ما تدوقيش راجلك عشرة نهار زواج على الورق، وعام ونص وحنا متزوجين إلكترونيا فالفيسبوك، ماما تقولي راكم تهدرو تحسب متزوجين هادي سنين، واسم هادا؟
ايا على ذالكلمة هاك شوية مانتخاسروش على مورصو شيكولا، ايا هدر واسم راك حاب اسم
واش تقولي في صقر قريش
راك حاب تقول راني عايشا في قريش، لا لا فيل أبرهة خير، واسم هاد الاسم شوف وحداخر
صقر العروبة مليح؟ ولا الطائر الجريح؟
واسم صرالك مع الطيور، بدل وبعد على كامل الحاجة الي فيها منقار ولا عندها دوارة، وزيد واش جرحك راك بخير الحمد الله
واش رايك في عاشق الصمت، وتاني لا يهمني من يتكلم ورائي
حبس حبس راك تجيبلي أسوما نتاع مراهقين تالفتلهم، أنا يهمني من يتكلم ورائي، وزيد هاذا اسم بروفايل نتاع فيسبوك يسمى شخصيتك الالكترونية راها تم، شوف اسم يليق بواحد متزوج، وشارب عقلو، نقولك سميه البشير وخلاص.
ايا خلاص كملنا من الاسم، درك رواحي نوريلك حاجة، شوفي رمضان راه قريب كتبيلي كامل واسم تحتاجي باش نتسوقلك، راني داير دوسي نتاع الماكلا الي بارطاجيتيها عام الي فات، والي درتيها ستوري شوفي هاهوما من نهار لول رمضان حتى للعيد، ياك كلش قلتيلي انتي طيبتيهم.
انا قتلك طيبتهم ها نشوف، وبعدا ما نسيت حتى وحدة
انتي كنت تاكلي وأنا نتشهى، وحلفت نخبيهم كامل
ياربي باغي يحصلني هاد الراجل نصهم نتاع بنات خالتي كانو يبعثولي التصاور وانا نبارتاجي، يا حوجي واسم دالحصلة
واش راكي تقولي
والو راني نتفكر وين راني كاتبا ليغوسات
انتي تفكري وانا نخرج نشوف بابا يلا جا
درك انا بنات خالتي بلوكيتهم بالزعاف، راح نديبلوكيهم ونحلل باش يبعثولي ليغوسات نتاع الماكلا الي داروها، يا ربي واسم دالحصلة،
ونعرفهم سميات غادي ينقصولي حاجة باش مانجيش خير منهم، واش ندير درك؟
نفورماتيلو التليفون؟ ولا واسم ندير؟
عرفتها نشوف التصاور في جوجل ونفتش على ليغوسات هوما تاني يتبعو غي أم وليد والشاف غانو والي نحصل فيها نسقسي @أفنانوه ياك حتى هي اتبع الشاف غانو كويزين.
نروح نشوفو واسم راح يدير يشوف باباه ولا يقصر مع بنات عمو.
قتلك صحابي لهاوني بالشياخة، ماشي بلعاني نروح نجيبلك ونجي
لا لا قعد نفرو الاسم نتاع الفيسبوك، هو الاول راهي عندي الشيكولا، ربي يخليلي ماما وخويا @الامين محمد ، رسلي من الغالية، ناكلها في وجهك وما ندوقكش
خاطر جيعانة، ما تدوقيش راجلك عشرة نهار زواج على الورق، وعام ونص وحنا متزوجين إلكترونيا فالفيسبوك، ماما تقولي راكم تهدرو تحسب متزوجين هادي سنين، واسم هادا؟
ايا على ذالكلمة هاك شوية مانتخاسروش على مورصو شيكولا، ايا هدر واسم راك حاب اسم
واش تقولي في صقر قريش
راك حاب تقول راني عايشا في قريش، لا لا فيل أبرهة خير، واسم هاد الاسم شوف وحداخر
صقر العروبة مليح؟ ولا الطائر الجريح؟
واسم صرالك مع الطيور، بدل وبعد على كامل الحاجة الي فيها منقار ولا عندها دوارة، وزيد واش جرحك راك بخير الحمد الله
واش رايك في عاشق الصمت، وتاني لا يهمني من يتكلم ورائي
حبس حبس راك تجيبلي أسوما نتاع مراهقين تالفتلهم، أنا يهمني من يتكلم ورائي، وزيد هاذا اسم بروفايل نتاع فيسبوك يسمى شخصيتك الالكترونية راها تم، شوف اسم يليق بواحد متزوج، وشارب عقلو، نقولك سميه البشير وخلاص.
ايا خلاص كملنا من الاسم، درك رواحي نوريلك حاجة، شوفي رمضان راه قريب كتبيلي كامل واسم تحتاجي باش نتسوقلك، راني داير دوسي نتاع الماكلا الي بارطاجيتيها عام الي فات، والي درتيها ستوري شوفي هاهوما من نهار لول رمضان حتى للعيد، ياك كلش قلتيلي انتي طيبتيهم.
انا قتلك طيبتهم ها نشوف، وبعدا ما نسيت حتى وحدة
انتي كنت تاكلي وأنا نتشهى، وحلفت نخبيهم كامل
ياربي باغي يحصلني هاد الراجل نصهم نتاع بنات خالتي كانو يبعثولي التصاور وانا نبارتاجي، يا حوجي واسم دالحصلة
واش راكي تقولي
والو راني نتفكر وين راني كاتبا ليغوسات
انتي تفكري وانا نخرج نشوف بابا يلا جا
درك انا بنات خالتي بلوكيتهم بالزعاف، راح نديبلوكيهم ونحلل باش يبعثولي ليغوسات نتاع الماكلا الي داروها، يا ربي واسم دالحصلة،
ونعرفهم سميات غادي ينقصولي حاجة باش مانجيش خير منهم، واش ندير درك؟
نفورماتيلو التليفون؟ ولا واسم ندير؟
عرفتها نشوف التصاور في جوجل ونفتش على ليغوسات هوما تاني يتبعو غي أم وليد والشاف غانو والي نحصل فيها نسقسي @أفنانوه ياك حتى هي اتبع الشاف غانو كويزين.
نروح نشوفو واسم راح يدير يشوف باباه ولا يقصر مع بنات عمو.