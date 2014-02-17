الفطر الهندي وفوائده

م ورحمة الله وبركاته,أعزائي القراء,اردت نشر هذا الموضوع المفيد لأني وبشك

رض بالسرطان و تلقى العلاج الكيميائي ولم ينفع معه,ولكنه وبعد أن استخدم الفطر اله

ندي زال المرض بمشيئة الله, واعلم امرأة لم تكن تحمل بعد الزواج و تأخرت ف ي حملها وبعد أن استخدمته حملت وهي الان في الشهر الرابع وهذا طبعا بعد مشيئة الله ,وبالنسبة لي فأنا

استخدمه الان أيضا لعله يكون السبب في شفائي باذن الله.

تاريخ وظيفة الفطر الهندي :-



لقد تم جلب الفطر الهندي من الهند على يد بروفيسور يعمل في عيادة جامعة غايوكتز في المانيا الذي عمل في الهند لمدة خمس سنوات وت

طور ورم الك بد لديه أثناء وجوده هناك وقد عولج السرطان بحليب الفطر من قبل الرهبان وقد تم شفاؤه نهائيا , ومن لك الوقت كان يتم تناقل وتداول هذا الفطر بين الاصدقاء من جميع انحاء العالم .

فائده الطبية والعلاجية



• تنطيم نطام المناعة لدى جسم الانسان

• تحسين عمل البنكرياس والكبد والطحال

• يشفي المعدة والامعاء من الاورام وتشنجاتها

• يزيد فعالية موانع الالتهابات ويشفي الامراض المهبلية

• يوقف انتشار الاورام ويعيق نمو الجديد منها



• فعّال في مواجهة التعب والوهن المرافقين للاجهاد

• يغذي الجسم بالفيتامينات الاساسية له





- ملعقتان كبيرتان من الفطر توضعان في وعاء من الفخار او الزجاج ويضاف اليهم ربع لتر حليب ويفضل ان يكون زجاجة معقمة او حليب معبأ ضمن علب كرتون ويغطى الوعاء بقطعة قماش من الشاش او الكتان ( ليسمح بمرور الهواء من خلاله )

يترك الوعاء لمدة 24 ساعة في المطبخ(بحرارة ا

لغرفة).لمزيج بعد 24 ساعة في منخل غير معدني او ف ي مصفاة بلاستيكية ويجمع الحليب الناتج عن المزيج ويشرب حسب التعليمات



- يغسل الفطر المتخثر في المصفاة البلاستيكية بتمرير ماء بارد عليه ويتم تحريكه بملعقة خشبية حتى يتم غسل كامل الحليب العالق به



- يغسل الوعاء جيدا بالماء والصابون



- يعاد الفطر الى الوعاء من اجل تكرار العملية حسب ما ذكر أعلاه



مدة العلاج :-



- يشرب الحليب قبل النوم يوميا دون انقطاع لمدة عشر ين يوما من الكمية المذكورة اعل اه ويتم التوقف عن شرب الحليب لمدة عشرة ايام فقط .

المريض العامة ويجب التاكد دوما من اضافة الحليب الى الفطر وحسب ما ورد اعلاه كل 24 ساعة , وحتى عند فترة التوقف عن تناول الحليب البالغة 10 ايام ويمكن تقديم الحليب الناتج عن فترة الا نقطاع لشخص اخر .



- سيتغير لون الفطر ويصبح داكنا اذا ترك اكثر من 24 ساعة دون اضافة الحليب اليه و



- ان الاستمرار في المحافظة على تنمية الفطر بشكل جيد يؤدي الى مضاعفة حجمه وكل 17 يوم يمكن قسم الكمية الى نصفين واعط اء النصف الاخر الى

من ه

ملاحظة :

قبل شرب الحليب يجب قراءة (سورة الفاتحة , اية الكرسي , المعوذات , ثم دعاء

الشفاء وهو: (( اللهم رب الناس ا ذهب البأس عني واشفني ان ت الشافي لا شفاء الا

شفاؤك اشفني شفاءً لا يغادر سقماً))) والحمد لله.​

السلام عليكل شخصي استخدمت هذا الفطر الهندي واستفدت منه كثيرا,صدقوني أنه وبعد مشيئة الله يشفي من الكثير من الأمراض,حتى انني أعلم شخص م( يتم استخدام هذا الفطر البيتي بشكل واسع من قبل الرهبان):-• يعالج امراض القلب ويساعد على حل الكوليسترول بالشرايين• يعالج المرارة وينظف قنواتها ويجلي حصواتها• يشفي الكلية وينظم عمل قنواتها البولية• يساعد على تنظيم ضغط الدم• يبطيء عملية الشيخوخةكمية الجرعة للشخص الواحد :-- يتكرر العلاج عند الشعور بالحاجة اليه حتى يتم التاكد من ملاحظة تحسن صحةيبدء بفقد فاتده العلاجيةم بحاجةاليه والاستفادة منه