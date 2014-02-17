الفطر الهندي وفوائده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,أعزائي القراء,اردت نشر هذا الموضوع المفيد لأني وبشكل شخصي استخدمت هذا الفطر الهندي واستفدت منه كثيرا,صدقوني أنه وبعد مشيئة الله يشفي من الكثير من الأمراض,حتى انني أعلم شخص مرض بالسرطان و تلقى العلاج الكيميائي ولم ينفع معه,ولكنه وبعد أن استخدم الفطر الهندي زال المرض بمشيئة الله, واعلم امرأة لم تكن تحمل بعد الزواج و تأخرت في حملها وبعد أن استخدمته حملت وهي الان في الشهر الرابع وهذا طبعا بعد مشيئة الله ,وبالنسبة لي فأنا
استخدمه الان أيضا لعله يكون السبب في شفائي باذن الله.
تاريخ وظيفة الفطر الهندي :-
لقد تم جلب الفطر الهندي من الهند على يد بروفيسور يعمل في عيادة جامعة غايوكتز في المانيا الذي عمل في الهند لمدة خمس سنوات وتطور ورم الكبد لديه أثناء وجوده هناك وقد عولج السرطان بحليب الفطر من قبل الرهبان وقد تم شفاؤه نهائيا , ومن لك الوقت كان يتم تناقل وتداول هذا الفطر بين الاصدقاء من جميع انحاء العالم .
فائده الطبية والعلاجية
( يتم استخدام هذا الفطر البيتي بشكل واسع من قبل الرهبان):-
• تنطيم نطام المناعة لدى جسم الانسان
• يعالج امراض القلب ويساعد على حل الكوليسترول بالشرايين
• تحسين عمل البنكرياس والكبد والطحال
• يعالج المرارة وينظف قنواتها ويجلي حصواتها
• يشفي المعدة والامعاء من الاورام وتشنجاتها
• يشفي الكلية وينظم عمل قنواتها البولية
• يزيد فعالية موانع الالتهابات ويشفي الامراض المهبلية
• يساعد على تنظيم ضغط الدم
• يوقف انتشار الاورام ويعيق نمو الجديد منها
• يبطيء عملية الشيخوخة
• فعّال في مواجهة التعب والوهن المرافقين للاجهاد
• يغذي الجسم بالفيتامينات الاساسية له
كمية الجرعة للشخص الواحد :-
- ملعقتان كبيرتان من الفطر توضعان في وعاء من الفخار او الزجاج ويضاف اليهم ربع لتر حليب ويفضل ان يكون زجاجة معقمة او حليب معبأ ضمن علب كرتون ويغطى الوعاء بقطعة قماش من الشاش او الكتان ( ليسمح بمرور الهواء من خلاله )
• يترك الوعاء لمدة 24 ساعة في المطبخ(بحرارة الغرفة).لمزيج بعد 24 ساعة في منخل غير معدني او في مصفاة بلاستيكية ويجمع الحليب الناتج عن المزيج ويشرب حسب التعليمات
- يغسل الفطر المتخثر في المصفاة البلاستيكية بتمرير ماء بارد عليه ويتم تحريكه بملعقة خشبية حتى يتم غسل كامل الحليب العالق به
- يغسل الوعاء جيدا بالماء والصابون
- يعاد الفطر الى الوعاء من اجل تكرار العملية حسب ما ذكر أعلاه
مدة العلاج :-
- يشرب الحليب قبل النوم يوميا دون انقطاع لمدة عشرين يوما من الكمية المذكورة اعلاه ويتم التوقف عن شرب الحليب لمدة عشرة ايام فقط .
- يتكرر العلاج عند الشعور بالحاجة اليه حتى يتم التاكد من ملاحظة تحسن صحة المريض العامة ويجب التاكد دوما من اضافة الحليب الى الفطر وحسب ما ورد اعلاه كل 24 ساعة , وحتى عند فترة التوقف عن تناول الحليب البالغة 10 ايام ويمكن تقديم الحليب الناتج عن فترة الانقطاع لشخص اخر .
- سيتغير لون الفطر ويصبح داكنا اذا ترك اكثر من 24 ساعة دون اضافة الحليب اليه ويبدء بفقد فاتده العلاجية
- ان الاستمرار في المحافظة على تنمية الفطر بشكل جيد يؤدي الى مضاعفة حجمه وكل 17 يوم يمكن قسم الكمية الى نصفين واعطاء النصف الاخر الى من هم بحاجة
اليه والاستفادة منه
استخدمه الان أيضا لعله يكون السبب في شفائي باذن الله.
تاريخ وظيفة الفطر الهندي :-
لقد تم جلب الفطر الهندي من الهند على يد بروفيسور يعمل في عيادة جامعة غايوكتز في المانيا الذي عمل في الهند لمدة خمس سنوات وتطور ورم الكبد لديه أثناء وجوده هناك وقد عولج السرطان بحليب الفطر من قبل الرهبان وقد تم شفاؤه نهائيا , ومن لك الوقت كان يتم تناقل وتداول هذا الفطر بين الاصدقاء من جميع انحاء العالم .
فائده الطبية والعلاجية
( يتم استخدام هذا الفطر البيتي بشكل واسع من قبل الرهبان):-
• تنطيم نطام المناعة لدى جسم الانسان
• يعالج امراض القلب ويساعد على حل الكوليسترول بالشرايين
• تحسين عمل البنكرياس والكبد والطحال
• يعالج المرارة وينظف قنواتها ويجلي حصواتها
• يشفي المعدة والامعاء من الاورام وتشنجاتها
• يشفي الكلية وينظم عمل قنواتها البولية
• يزيد فعالية موانع الالتهابات ويشفي الامراض المهبلية
• يساعد على تنظيم ضغط الدم
• يوقف انتشار الاورام ويعيق نمو الجديد منها
• يبطيء عملية الشيخوخة
• فعّال في مواجهة التعب والوهن المرافقين للاجهاد
• يغذي الجسم بالفيتامينات الاساسية له
كمية الجرعة للشخص الواحد :-
- ملعقتان كبيرتان من الفطر توضعان في وعاء من الفخار او الزجاج ويضاف اليهم ربع لتر حليب ويفضل ان يكون زجاجة معقمة او حليب معبأ ضمن علب كرتون ويغطى الوعاء بقطعة قماش من الشاش او الكتان ( ليسمح بمرور الهواء من خلاله )
• يترك الوعاء لمدة 24 ساعة في المطبخ(بحرارة الغرفة).لمزيج بعد 24 ساعة في منخل غير معدني او في مصفاة بلاستيكية ويجمع الحليب الناتج عن المزيج ويشرب حسب التعليمات
- يغسل الفطر المتخثر في المصفاة البلاستيكية بتمرير ماء بارد عليه ويتم تحريكه بملعقة خشبية حتى يتم غسل كامل الحليب العالق به
- يغسل الوعاء جيدا بالماء والصابون
- يعاد الفطر الى الوعاء من اجل تكرار العملية حسب ما ذكر أعلاه
مدة العلاج :-
- يشرب الحليب قبل النوم يوميا دون انقطاع لمدة عشرين يوما من الكمية المذكورة اعلاه ويتم التوقف عن شرب الحليب لمدة عشرة ايام فقط .
- يتكرر العلاج عند الشعور بالحاجة اليه حتى يتم التاكد من ملاحظة تحسن صحة المريض العامة ويجب التاكد دوما من اضافة الحليب الى الفطر وحسب ما ورد اعلاه كل 24 ساعة , وحتى عند فترة التوقف عن تناول الحليب البالغة 10 ايام ويمكن تقديم الحليب الناتج عن فترة الانقطاع لشخص اخر .
- سيتغير لون الفطر ويصبح داكنا اذا ترك اكثر من 24 ساعة دون اضافة الحليب اليه ويبدء بفقد فاتده العلاجية
- ان الاستمرار في المحافظة على تنمية الفطر بشكل جيد يؤدي الى مضاعفة حجمه وكل 17 يوم يمكن قسم الكمية الى نصفين واعطاء النصف الاخر الى من هم بحاجة
اليه والاستفادة منه
ملاحظة :
قبل شرب الحليب يجب قراءة (سورة الفاتحة , اية الكرسي , المعوذات , ثم دعاء
الشفاء وهو: (( اللهم رب الناس اذهب البأس عني واشفني انت الشافي لا شفاء الا
شفاؤك اشفني شفاءً لا يغادر سقماً))) والحمد لله.
قبل شرب الحليب يجب قراءة (سورة الفاتحة , اية الكرسي , المعوذات , ثم دعاء
الشفاء وهو: (( اللهم رب الناس اذهب البأس عني واشفني انت الشافي لا شفاء الا
شفاؤك اشفني شفاءً لا يغادر سقماً))) والحمد لله.
يرجى الدعاء
دمتم في رعاية الله وحفظه