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هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

الموضوع في 'منتدى العلوم والمعرفة' نشر بواسطة العروة الوثقى, ‏12 أفريل 2015.

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  1. العروة الوثقى

    العروة الوثقى :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 ماي 2014
    المشاركات:
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    [​IMG]السلام عليكم
    تم افتتاح موضوع هل تعلم
    لتنشيط القسم :regards01:
    شاركونا بمعلوماتكم القيمة

    [​IMG]
     
    هديل الرحمن, Soumia hadj mohammed, HITLER و 8 آخرون معجبون بهذا.
    العروة الوثقى, ‏12 أفريل 2015
    #1
  2. العروة الوثقى

    العروة الوثقى :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 ماي 2014
    المشاركات:
    1,250
    الإعجابات المتلقاة:
    1,934
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    [​IMG]
    هل تعلم
    -كل عام، تؤكل ما يقرب من أربعة ملايين قطة في الصين باعتبارها طعاما شهيا
    -فقط، 13% من سكان الإمارات هم إماراتيون و87% أجانب
    - أغنى رجل في الصين حاليا Ka Shing Li طرد من المدرسة في سن 15 سنة
    - ادولف هتلر و جوزيف ستالين تسببوا في مقتل أكثر من 40 مليون شخص ومع ذلك ترشّحوا لجائزة نوبل للسلام

    [​IMG]
     
    دعاء الجنات, Soumia hadj mohammed, حيلتي في حسن نيتي و 7 آخرون معجبون بهذا.
    العروة الوثقى, ‏12 أفريل 2015
    #2
  3. العروة الوثقى

    العروة الوثقى :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 ماي 2014
    المشاركات:
    1,250
    الإعجابات المتلقاة:
    1,934
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    [​IMG]
    معلومات صدمت الجميع
    هل_تعلم_؟
    الذئب لا يخشي الجن بل الجن يخشاه
    الجمل لا ينسي من يظلمه
    النسور لا تموت بل تنتحر بسبب المرض
    الزرافه تنام في اليوم 9 دقائق فقط علي 3 مراحل
    الفيل يبكي عندما يكون حزينا
    التمساح يبكي عندما يفرح
    الاسد يخاف من صوت الديك
    [​IMG]
     
    دعاء الجنات, Soumia hadj mohammed, مريم. و 5 آخرون معجبون بهذا.
    العروة الوثقى, ‏12 أفريل 2015
    #3
  4. العروة الوثقى

    العروة الوثقى :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 ماي 2014
    المشاركات:
    1,250
    الإعجابات المتلقاة:
    1,934
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    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    [​IMG]هل تعلم :
    - أنّ صلاة الظهر أوّل صلاة صلّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
    - أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم
    - أن أول من يقرع باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم
    [​IMG]
     
    دعاء الجنات, Soumia hadj mohammed, مريم. و 5 آخرون معجبون بهذا.
    العروة الوثقى, ‏12 أفريل 2015
    #4
  5. العروة الوثقى

    العروة الوثقى :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 ماي 2014
    المشاركات:
    1,250
    الإعجابات المتلقاة:
    1,934
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    [​IMG]
    هل تعلم
    1الأشخاص ذوي العيون الزرقاء يرون أفضل من غيرهم في الظلام.     2 يوميًا، يقوم جهازك المناعي بتدمير -على الأقل- خلية واحدة، والتي لو عاشت لأصبحت خلية سرطانية
    3 90-95% من الهواتف التي تباع في اليابان هي في الحقيقة "ضد الماء".
    4 قبل إختراع التلفاز الملون، كان غالبية الناس وقتها يرون أحلامهم بـ"الأبيض والأسود"!
    5 خلال مسيرة أفلام "جيمس بوند" الـ22، أطلق "بوند" النار فيها حوالي 4,662 مرّة.
    [​IMG]
     
    Soumia hadj mohammed, sϋpèr βoy, ЯǾᵯẫḭṧşẰ و 4 آخرون معجبون بهذا.
    العروة الوثقى, ‏12 أفريل 2015
    #5
  6. العروة الوثقى

    العروة الوثقى :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 ماي 2014
    المشاركات:
    1,250
    الإعجابات المتلقاة:
    1,934
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    [​IMG]
    هل تعلم
    • النوم مبكرا يساعد الجسم على إفراز هرمون الإندروفين الذي يسبب الراحة النفسية والسعادة
    • الفيل يستطيع يشم رائحة الإنسان على بعد نصف كيلو متر
    • هناك حرب وقعت عام 1925 بين اليونان وبلغاريا... والسبب ان "كلب" عبر الحدود من اليونان الى بلغاريا وسُميت تلك الحرب بـ "حرب الكلب الضال"
    • يحتوي جسم الانسان على اعصاب يقارب طولها الإجمالي 45 ميلا
    • مُخترع الفازلين كان يأكل منه ملعقة كل يوم.
    • أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى في الإنسان هو كان ابن النفيس
    _________
    [​IMG]
     
    Soumia hadj mohammed, مريم., آلاء هبة و 5 آخرون معجبون بهذا.
    العروة الوثقى, ‏12 أفريل 2015
    #6
  7. العـآئـدة إلـى الله

    العـآئـدة إلـى الله :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2015
    المشاركات:
    703
    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    0
    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    هل تعلم أول من ركب الخيل هو إسماعيل عليه السلام

     
    Soumia hadj mohammed, زيغمي عائشة, مريم. و 5 آخرون معجبون بهذا.
    العـآئـدة إلـى الله, ‏12 أفريل 2015
    #7
  8. ossama 99

    ossama 99 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    193
    الإعجابات المتلقاة:
    344
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    شكرا معلومات رائع
    بارك الله فيك اختي
     
    Soumia hadj mohammed, sϋpèr βoy, ~خفة روح~ و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ossama 99, ‏12 أفريل 2015
    #8
  9. العروة الوثقى

    العروة الوثقى :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 ماي 2014
    المشاركات:
    1,250
    الإعجابات المتلقاة:
    1,934
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    اهلا اختي معلومة قيمة شكرا لكي
    في انتضار مشاركات اخرى مرحبا بك     :regards02:

    العفو هذا من واجبي
    وفيك بركة اخي     :regards01:
     
    heddi777 و ~خفة روح~ معجبون بهذا.
    العروة الوثقى, ‏12 أفريل 2015
    #9
  10. @R@ZIK

    @R@ZIK :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أكتوبر 2007
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    شكرا أختي على الطرح
    هل تعلم:
    أن الانسان عندما يتكلم يستخدم 44 عضلة و23 عضلة عندما يغضب وعضلتين عندما يبتسم وأثناء النوم 357 عضلة تسترخي.
    أن أكبر صحراء في العالم الصحراء الكبرى وتبلغ مساحتها 8 ملايين كيلو متر.
    أن الجسم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية.
    أن كمية الحديد في دم الانسان تساوي حجم مسمار.
     
    التعديل الأخير: ‏12 أفريل 2015
    Soumia hadj mohammed, مريم., sϋpèr βoy و 3 آخرون معجبون بهذا.
    @R@ZIK, ‏12 أفريل 2015
    #10
  11. @R@ZIK

    @R@ZIK :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    6,815
    الإعجابات المتلقاة:
    8,709
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    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    هل تعلم أن:
    - أن جاذبيةالأرض تزداد عند القطبين أكثر منها عند خط الاستواء لقرب القطبين من سطح الأرض.
    - أن إنتاج الجزائر من النفط يبلغ 44،4 مليون طنسنوياً
    - أن السنة الضوئية هي السنة التي تعادل 6 ترليون ميل
    - أن الاسم القديم للبحر المتوسط هو بحر الروم
     
    مريم., Soumia hadj mohammed و العروة الوثقى معجبون بهذا.
    @R@ZIK, ‏12 أفريل 2015
    #11
  12. بنت الـ25

    بنت الـ25 :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    موضوع مميز اختي
    هل تعلم أن سماع القرآن يقلل من انتشار الخلايا السرطانية في جسم الانسان بل يدمرها
    هل تعلم أن إطالة السجود تقوي الذاكرة وتمنع الجلطة
    هل تعلم ان ساتر هو اسم جني ، فإذا قلت يا ساتر فكأنك أشركت بالله دون علم ، والصحيح يا ستار
     
    Soumia hadj mohammed, مريم., ЯǾᵯẫḭṧşẰ و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بنت الـ25, ‏13 أفريل 2015
    #12
  13. حمزةusma

    حمزةusma :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    ذكر
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    بوسعادة
    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    شكرا معلومات قيمة جدا
     
    Soumia hadj mohammed و العروة الوثقى معجبون بهذا.
    حمزةusma, ‏13 أفريل 2015
    #13
  14. العروة الوثقى

    العروة الوثقى :: عضو مُتميز ::

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    0
    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة


    شكرا لكل من مر من هنا جزاكم الله خيرا
    هل تعلم ؟
    - تناول ثمار الكرز يمكن ان يدفع الخلايا السرطانية إلى الأنتحار .
    - هل تعلم ان أكثر الأسماء تسميةً في العالم هو محمد .
    - هل تعلم ان أول دولة عربية ظهر فيها النفط هي مصر عام 1911م.
    - هل تعلم أن تناول كوب من الماء البارد صباحا ينشط وظائف الكبد .
     
    Soumia hadj mohammed, مريم., ЯǾᵯẫḭṧşẰ و 1 آخرون معجبون بهذا.
    العروة الوثقى, ‏13 أفريل 2015
    #14
  15. @R@ZIK

    @R@ZIK :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    هل تعلم :
    - أن عدد الغدد العرقية تحت الجلد من ( 5 ـ 15 ) مليون غدة
    - أن دودة الأرض لاتموت إذا قطعت لنصفين
    - أن الإنسان يتنفس يومياً (25) الف مرة
    - أن المينا بالأسنان هي أصلب مادة في جسم الإنسان
    - أن المخ يحتاج من كمية الدم التي يضخها القلب إلى 6/1 من الكمية


     
    Soumia hadj mohammed, مريم., ЯǾᵯẫḭṧşẰ و 1 آخرون معجبون بهذا.
    @R@ZIK, ‏13 أفريل 2015
    #15
  16. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    من الشرق
    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    النمل السفاح


    اشرس أنواع النمل بحيث يشن غارات ضد مستعمرات النمل المجاورة له, فينهب اقواتها ويقتل ملكاتها ويجبر عددا من النمل على العمل عنده كعبيد.

    :mad::mad::mad::mad::mad:
    كون نحكمو نقتلو :tongue02:

    شكرا اختي على الموضوع المفيد
    تحياتي
     
    التعديل الأخير: ‏14 أفريل 2015
    مريم., Soumia hadj mohammed و العروة الوثقى معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏14 أفريل 2015
    #16
  17. العروة الوثقى

    العروة الوثقى :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    [​IMG]
    هل تعلم ؟
    1_قبل النوم 93% من المخ يبدأ فى تصوير أشياء تتمنى أنت أن تحدث .
    2_القدرة على إضحاك الآخرين تعتبر علامة من علامات الذكاء
    3_عندما تتوقف المرأة عن معاتبتك والغضب من تصرفاتك فتأكد بأنها لم
    تعد تهتم بك وبأنك لم تعد تعني لها شيئاً.
    4_ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻠﻚ ﺗﻀﺤﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻀﺤﻚ ﺃﺑﺪﺍً .
    5_ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ !!
    6_ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ 70% ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ !!
    [​IMG]
     
    مريم., Soumia hadj mohammed و ЯǾᵯẫḭṧşẰ معجبون بهذا.
    العروة الوثقى, ‏15 أفريل 2015
    #17
  18. Mohamed El Arabie

    Mohamed El Arabie :: عضو مُتميز ::

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    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    هل تعلمو أنّ الأسبوع عند الفراعنة المصريّين يتكوّن من 10 أيام.
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    Mohamed El Arabie, ‏15 أفريل 2015
    #18
  19. Mohamed El Arabie

    Mohamed El Arabie :: عضو مُتميز ::

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    المشاركات:
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    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    هل تعلم أنّه إذا دخلت نملة في أذن الفيل يموت .
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    Mohamed El Arabie, ‏15 أفريل 2015
    #19
  20. العروة الوثقى

    العروة الوثقى :: عضو مُتميز ::

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    رد: هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة

    [​IMG]
    هل تعلم ؟
    • النعامة لا تدفن رأسها في الرمال هرباً من الخطر بل بحثاً عن الماء.
    • إسرافيل عليه السلام هو أول من نطق بسبحان ربي الأعلى
    • من العجيب أن الصرصور يسارع إلى مخبئه لتنظيف نفسه بعد آحتكاكه بالإنسان
    • يبلغ طول مجموع الأوعية الدموية لإنسان بالغ يزن 50kg فما فوق, قرابة 100 ألف كيلو متر, مما يكفي للف الكرة الأرضية مرتين ونصف عند خط الإستواء
    • القوة العضلية لآمرأة في 25 تعادل القوة العضلية لرجل في 65 من العمر

    [​IMG]
     
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    العروة الوثقى, ‏15 أفريل 2015
    #20
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