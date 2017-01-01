هل تعلم ... كل يوم معلومة مفيدة



هل تعلم

1الأشخاص ذوي العيون الزرقاء يرون أفضل من غيرهم في الظلام. هل تعلم1الأشخاص ذوي العيون الزرقاء يرون أفضل من غيرهم في الظلام.

2 يوميًا، يقوم جهازك المناعي بتدمير -على الأقل- خلية واحدة، والتي لو عاشت لأصبحت خلية سرطانية

3 90-95% من الهواتف التي تباع في اليابان هي في الحقيقة "ضد الماء".

4 قبل إختراع التلفاز الملون، كان غالبية الناس وقتها يرون أحلامهم بـ"الأبيض والأسود"!