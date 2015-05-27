هذي الحياة..

كانوا هنا بين العيون ورمشِها

كانوا هنا بين العيون ورمشِها

كانوا هنا بين العيون ورمشِها

كانوا هنا بين العيون ورمشِها ​

حَلُّوا ومن بعد الـمُقام تحوّلوا

حَلُّوا ومن بعد الـمُقام تحوّلوا

حَلُّوا ومن بعد الـمُقام تحوّلوا

حَلُّوا ومن بعد الـمُقام تحوّلوا ​

كلَّفْت قلبك فوق ما يتحمَّلُ

كلَّفْت قلبك فوق ما يتحمَّلُ

كلَّفْت قلبك فوق ما يتحمَّلُ

كلَّفْت قلبك فوق ما يتحمَّلُ ​

أو في السرور لما شكاها الأولُ

أو في السرور لما شكاها الأولُ

أو في السرور لما شكاها الأولُ

أو في السرور لما شكاها الأولُ ​

والزرع من بعد اخضرارٍ يذبَلُ

والزرع من بعد اخضرارٍ يذبَلُ

والزرع من بعد اخضرارٍ يذبَلُ

والزرع من بعد اخضرارٍ يذبَلُ ​