سركم فالبير....... ارواحو



السلام عليكم جميعا أهلا وسهلا بكم

إن شاء الله كل أموركم بخير

اليوم حبيت نحكو على سوجي

قالك سرك فبير ايييه ارواحو نشوفو هذا البير

الناس زمان لما شبهو تخبية السر بالبير معناها غامق وما كان اللي يوصلو والناس لما تحكي سر محال يخرج عند النسا او عند الرجال

مي اليوم هيهات تلقى سرك مخبي تقولو لروحك فالمرايا تلقاه خرج لبرا

كانو الرجال يقولو النسا يحكو واللي يحب خبر يتنشر يقولو للمرا ايييه الحمد لله هذا المرض راه افلونزا وعديناكم

ياو راكم فتونا زوج صحاب يحكو وياتمنو على سرو هذاك ينوض يمشي ولاخر يسمع بيه كل الحومة

الطفلة ما نحكوش تحكي لصحبتها يا حسراه الليسي او الجامعة كلها تسمع

والمشكل ممكن ماشي غير تحكي سرها ممكن حتى توصلها لدارهم او ديرلها مشاكل

الامان والصحبة كنا لما نقولو عندنا صحبتنا نحكوها بثقة كبيرة

نحكي لصحبتي وما نحكيش لأختي مي ماكانش منها ما ختك الاّ اللي ولدتها يماك وما خوك الاّ اللي ولدوه اهلك

للاسف ماكانش امان وتلقى ناس تشكي من خاوتها ولقات الخير فالبرانيين وناس ضروهم الصحاب لدرجة كبيرة

كاين رجال وين يكونو كالخاوة ويجي سر ويفرق بيناتهم لأنو الكونفيونس ببيناتهم راح

رجع السر ماواسموش سر واسمو جمع وجماعة وحومة والدوّار

الواحد رجع لما يطرطق يروح قدام البحر او يهدر وحدو او يشري ببون او بوبية يحكيلو ولا يقابل عبد ويخبي عندو سر

ايييه ما رجعش هذاك البير يمشيراه رجع بحر واللي جا يعوم



واش رايكم فالتخبية نتاع الاسرار عند لأصحاب

واذا صراتلكم عفسة وين سركم راح عند الناس

وشكون برايكم يضر سر للقريب والا للبعيد شكون يضرك اكثر ويخرج سرك



شكرا



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