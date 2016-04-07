سركم فالبير....... ارواحو

ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم جميعا أهلا وسهلا بكم
إن شاء الله كل أموركم بخير
اليوم حبيت نحكو على سوجي
قالك سرك فبير ايييه ارواحو نشوفو هذا البير
الناس زمان لما شبهو تخبية السر بالبير معناها غامق وما كان اللي يوصلو والناس لما تحكي سر محال يخرج عند النسا او عند الرجال
مي اليوم هيهات تلقى سرك مخبي تقولو لروحك فالمرايا تلقاه خرج لبرا
كانو الرجال يقولو النسا يحكو واللي يحب خبر يتنشر يقولو للمرا ايييه الحمد لله هذا المرض راه افلونزا وعديناكم
ياو راكم فتونا زوج صحاب يحكو وياتمنو على سرو هذاك ينوض يمشي ولاخر يسمع بيه كل الحومة
الطفلة ما نحكوش تحكي لصحبتها يا حسراه الليسي او الجامعة كلها تسمع
والمشكل ممكن ماشي غير تحكي سرها ممكن حتى توصلها لدارهم او ديرلها مشاكل
الامان والصحبة كنا لما نقولو عندنا صحبتنا نحكوها بثقة كبيرة
نحكي لصحبتي وما نحكيش لأختي مي ماكانش منها ما ختك الاّ اللي ولدتها يماك وما خوك الاّ اللي ولدوه اهلك
للاسف ماكانش امان وتلقى ناس تشكي من خاوتها ولقات الخير فالبرانيين وناس ضروهم الصحاب لدرجة كبيرة
كاين رجال وين يكونو كالخاوة ويجي سر ويفرق بيناتهم لأنو الكونفيونس ببيناتهم راح
رجع السر ماواسموش سر واسمو جمع وجماعة وحومة والدوّار
الواحد رجع لما يطرطق يروح قدام البحر او يهدر وحدو او يشري ببون او بوبية يحكيلو ولا يقابل عبد ويخبي عندو سر
ايييه ما رجعش هذاك البير يمشيراه رجع بحر واللي جا يعوم

واش رايكم فالتخبية نتاع الاسرار عند لأصحاب
واذا صراتلكم عفسة وين سركم راح عند الناس
وشكون برايكم يضر سر للقريب والا للبعيد شكون يضرك اكثر ويخرج سرك

شكرا

 
تـريـــاق المحـبـة

تـريـــاق المحـبـة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 مارس 2016
المشاركات
936
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سعيدة
رد: سركم فالبير....... ارواحو

السلام عليكم



كلامك صحيح صار الواحد يقول السر لشخص او المرأة او الفتاة تقوله لصاحبتها وتوصيها تخبيه بصح الشيء المؤسف ان صاحبتها أو الشخص الذي اؤتمن ما يكونش على قدر الامانة يروح او هي تروح تخبره وتقوله وكيما قلتي ممكن ديرلها مشكل في المدرسة او مع العائلة ...
الناس ما صارتش تخبي السر صارت تعرف السر وتروح تقوله و توصي تقول لشخص لي تفشيله السر هذا سر ما تقولهش ..راها وصتني ما نقولهش حتى لواحد يا عجبا ....​
 
ح

حسام د

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 ديسمبر 2009
المشاركات
2,510
النقاط
79
رد: سركم فالبير....... ارواحو

السر بينك وبين والبحر بينك وبين عتمة اليل واشراقة صباح بس هيك ببقى سر واكتر من هيك صار فضيحه
 
ح

حسان

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 أوت 2006
المشاركات
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رد: سركم فالبير....... ارواحو

do.php
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
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16 جوان 2009
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رد: سركم فالبير....... ارواحو

قال تـريـــاق المحـبـة:
السلام عليكم



كلامك صحيح صار الواحد يقول السر لشخص او المرأة او الفتاة تقوله لصاحبتها وتوصيها تخبيه بصح الشيء المؤسف ان صاحبتها أو الشخص الذي اؤتمن ما يكونش على قدر الامانة يروح او هي تروح تخبره وتقوله وكيما قلتي ممكن ديرلها مشكل في المدرسة او مع العائلة ...
الناس ما صارتش تخبي السر صارت تعرف السر وتروح تقوله و توصي تقول لشخص لي تفشيله السر هذا سر ما تقولهش ..راها وصتني ما نقولهش حتى لواحد يا عجبا ....​
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السلام عليكم أختي الكريمة اهلا وسهلا نورت الموضوع
وي خسارة رجعنا ما نامنو لحتى شخص مهما كان قريب منا لانو ما رجعتش هذيك الثقة ورجعو الناس يحوسو يعرفو اسرار الناس ولو خاطيتهم برك حتى يديرو مشاكل لغيرهم
الله يهدينا والله الاحسن الواحد يخبي فقلبو احسن شكرا نورتيني
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,616
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رد: سركم فالبير....... ارواحو

قال zagane:
السلام عليكم

سركم فالبير..
على سطح البير
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السلام عليكم
اهلا وسهلا نورتيني
ايه كلام واقعي وصحيح راه على السطح واللي يجي يشوف ويقرا
شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,616
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2,151
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أنثى
رد: سركم فالبير....... ارواحو

قال حسام د:
السر بينك وبين والبحر بينك وبين عتمة اليل واشراقة صباح بس هيك ببقى سر واكتر من هيك صار فضيحه
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السلام عليكم اخي حسام
والله نمعك حق انا كنت اتوجه للبحر لكن لما تغيرت الاوضاع وصار خطر وكبرنا بطلت ولكن افضل بكثير من تحكي للناس وهذي اكبر غلطتها فحياتي كلها
شكرا على مشاركتك الطيبة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,616
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2,151
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أنثى
رد: سركم فالبير....... ارواحو

قال MOHAMED LAMINE7:
يعجبني قول هارون الرشيد / صدرك أوسع لسرك من صدر غيرك
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السلام عليكم اهلا وسهلا خويا محمد
اهلا وسهلا نورتني
والله مقولة رائعة فعلا لا يوجد مكان اوسع من صدورنا
شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,616
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2,151
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أنثى
رد: سركم فالبير....... ارواحو

قال ام أمينة:
كلامك كلو صح يعطيك الصحة
مشكورة على الموضوع
تحياتي
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السلام عليكم اهلا وسهلا نورتيني
ويعطيك الخير
شكرا لك
 
tistissa dj-tissou

tistissa dj-tissou

:: عضو بارز ::
إنضم
10 أفريل 2013
المشاركات
5,268
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351
العمر
27
محل الإقامة
guelma
رد: سركم فالبير....... ارواحو

لمثل يقول خوك خوك ولا يغرك صاحبك
ليوم مابقات لا صحبة ولا هم يحزنون من الاحس كل واحد يخبي سرو في قلبو
وليوم تحكي لوحدة سر صايي يتنشر هي تقول لصحبتها نحكيلك وماتحكيش وصحبتها تحكي وتقولهم ماتحكيوش وهكذا دواليك ولحكاية راهي في وكالة الانباء
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
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ذكر
رد: سركم فالبير....... ارواحو

آه قضية السر
أنا عملتلي مشاااكل كبار
حتى قررت نحكي سري للواحد و اللي هو ربي سبحانه
كون نكون متضايق نروووح للمسجد نصلي ركعتين و نحكي كل همومي و أسراااري و أمنياااتي
 
AmiR@RoRo

AmiR@RoRo

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
13,153
النقاط
401
الجنس
أنثى
رد: سركم فالبير....... ارواحو

السلام عليكم
اختي ليليا عندنا قليل وين تلقاي لي يشد الاسرار بينو بين روحو
وهادي تع سرك فبير قالوها ناس بكري على الصح وكما قلتي يعني بير عميق وواحد ما يسمع
درك كما قالو البير راه يشرب منو الغاشي كامل
واحنا عندنا كي واحد يقول سر لواحد خلاص راه انتشر والغاشي كامل علابالو المهم مول السر مايعرفش وهكا يبقى سر ههه تجي تفهم تحيري
يكذب عليك لي يقولك صندوق اسراري فلان مابقاتش هادي خير حافظ لسرك هو نفسك غير هدا والو
ربي يهدي الجميع
صحيتي ختي ~
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,616
النقاط
2,151
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أنثى
رد: سركم فالبير....... ارواحو

قال tistissa dj-tissou:
لمثل يقول خوك خوك ولا يغرك صاحبك
ليوم مابقات لا صحبة ولا هم يحزنون من الاحس كل واحد يخبي سرو في قلبو
وليوم تحكي لوحدة سر صايي يتنشر هي تقول لصحبتها نحكيلك وماتحكيش وصحبتها تحكي وتقولهم ماتحكيوش وهكذا دواليك ولحكاية راهي في وكالة الانباء
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السلام عليكم اختي اهلا وسهلا
اييه كاين منو خوك خوك لا يغرك صاحبك او وليد عمك حنا نوقولو
والله شوفي من تجربتي حلفت ما نزيدش نخلي روحي نصادق خلاص وندمت بزاف راح نخلي علاقاتي محدودة لانو نضريت بزاف من الامر هذا والحمد لله هكذا راني مرتاحة جدا ومتهنية
ما ببقاتش السر
شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,616
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
رد: سركم فالبير....... ارواحو

قال الامين محمد:
آه قضية السر
أنا عملتلي مشاااكل كبار
حتى قررت نحكي سري للواحد و اللي هو ربي سبحانه
كون نكون متضايق نروووح للمسجد نصلي ركعتين و نحكي كل همومي و أسراااري و أمنياااتي
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السلام عليكم اهلا وسهلا اخي الأمين
نورتني شكرا لك
راك كيما انا وحلفت اسراري لامي او لربي خلاص توبة تعلمت درس قاسي مي الحمد لله صدقني ضرك مرتاحة جدا وعايشة متهنية وحدي كيما كنت زمان والحمد لله روحة مرتاحة
والله تقدر تروح للجامع حنا ما نقدروش مي فدارنا نصلي ونقرا الكتب لما نكون متضايقة
شكرا

 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,616
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
رد: سركم فالبير....... ارواحو

قال AmiR@RoRo:
السلام عليكم
اختي ليليا عندنا قليل وين تلقاي لي يشد الاسرار بينو بين روحو
وهادي تع سرك فبير قالوها ناس بكري على الصح وكما قلتي يعني بير عميق وواحد ما يسمع
درك كما قالو البير راه يشرب منو الغاشي كامل
واحنا عندنا كي واحد يقول سر لواحد خلاص راه انتشر والغاشي كامل علابالو المهم مول السر مايعرفش وهكا يبقى سر ههه تجي تفهم تحيري
يكذب عليك لي يقولك صندوق اسراري فلان مابقاتش هادي خير حافظ لسرك هو نفسك غير هدا والو
ربي يهدي الجميع
صحيتي ختي ~
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السلام عليكم اختي اميرة
خلاص ما بقاتش صندوق اسرار راه سوق الاسرار اللي جا يدي وباطل ما بقاتش امان خلاص الواحد يحكي مع مرايتو يلقى غدوة الدوار كامل سمع
لانو النايس نيتها تبدلت ما بقاوش كيما زمان
ونقولو الله يهديهم ان شاء الله نورتيني

 
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