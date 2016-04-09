قفاطيييييين / العدد الاول

jessica pretty
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- 5 جانفي 2016
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السلام عليكم
بدون اي مقدمات ههه نشوف بزاف البنات يحوسوا على موديلات او قصات قفاطين
اليوم جبتلكم موديلات قفطان رووووووووعة إنشاء الله تعجبكم
العفو حنونة وانشاء الله في الاعداد القادمة تشوفو قفطان اخرين شيكيعطيك الصحة يهبلو عجبني القفطان الثالث سامبل و شيك .
العفو ختيتوملاح كامل هاد لي مودال
يعطيك الصحة غلاتو
العفو أميرتيالسلام عليك مجموعة رائعة مشكورة
هايلييييييييييييين روعة الله يبارك
بارك الله فيك
شكرا على الترحيب اختاهوعليكم السلام اهلا وسهلا بيك اختي في ركن الازياء والاناقة
قفاطن باهيين يعطيك الصحة
يبارك فيك حنونةهايلييييييييييييين روعة الله يبارك
مرسي حبيبتي على المرورشابين عجبني الاخير بزاف شباب
العفو حبيبتيذوقك روعة تسلمي