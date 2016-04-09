قفاطيييييين / العدد الاول

J

jessica pretty

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 جانفي 2016
المشاركات
483
النقاط
51
السلام عليكم


بدون اي مقدمات ههه نشوف بزاف البنات يحوسوا على موديلات او قصات قفاطين

اليوم جبتلكم موديلات قفطان رووووووووعة إنشاء الله تعجبكم











 
أم لينة

أم لينة

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,193
النقاط
111
العمر
34
رد: قفاطيييييين / العدد الاول

يعطيك الصحة يهبلو عجبني القفطان الثالث سامبل و شيك .
 
J

jessica pretty

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 جانفي 2016
المشاركات
483
النقاط
51
رد: قفاطيييييين / العدد الاول

قال أم لينة:
يعطيك الصحة يهبلو عجبني القفطان الثالث سامبل و شيك .
إضغط للتوسيع...
العفو حنونة وانشاء الله في الاعداد القادمة تشوفو قفطان اخرين شيك

شكرا على المرور حبيبتي
 
J

jessica pretty

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 جانفي 2016
المشاركات
483
النقاط
51
رد: قفاطيييييين / العدد الاول

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: قفاطيييييين / العدد الاول

وعليكم السلام اهلا وسهلا بيك اختي في ركن الازياء والاناقة
قفاطن باهيين يعطيك الصحة
 
J

jessica pretty

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 جانفي 2016
المشاركات
483
النقاط
51
رد: قفاطيييييين / العدد الاول

قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام اهلا وسهلا بيك اختي في ركن الازياء والاناقة
قفاطن باهيين يعطيك الصحة
إضغط للتوسيع...
شكرا على الترحيب اختاه

العفو و شكرا على المرور حبيبتي
 
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