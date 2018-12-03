😁مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حبيت نشارككم موقف لحد الان ملي نتفكرو نضحك من ڤلبي تڤول لقطة نتاع فيلم ضحك 😂

وما صراليش أنا بصح كنت حاضر وشهدت كل شيء بأم عيني هههه البطل والبطلة هوما خويا الكبير وختي الكبيرة

هذا يا سيدي عندي اختي الكبيرة عني مباشرة يعني ميش هي الكبيرة خلاص ،جايبة روحها الله يبارك طول وعرض ههههه متزوجة في هذاك الوقت وعندها طفلة وكيما تعرفو كامل اي طفلة كي تتزوج تجي مين ذاك لعند اهلها .

وعندي خويا الكبير خلاص راه ڤريب خمسين سنة ضرك ربي يحفظو واعر بزاف مع خواتاتو ما يحبهمش يضحكو ويعيطو يضال يعافر فيهم وواحد ما يقدر يهدر معاه ،

كان عايش معانا ...يعني في ذاك الوقت كان متزوج وعايش فالدار الكبيرة وكنا كامل نتجنبوه وخاصة خواتاتو البنات يهدر غير مع امو وبيو ومرتو ههههه شرس راني نڤولكم واااعر بزاف لحد الان نهابوه كامل ههه😁 ،وكان ڤُليل يعني ضعيف ما يبانش في سنو خلاص كي يوڤف مع خويا الصغير يبانو كيفكيف فالطول والعرض ... تڤول هاذيك الوعارة مين جات ههه🤣

وفي ذلك اليوم هههه جات اختي زيارة لينا مع بنتها وڤعدت بايتة ... ليلة نتاع شتاء وراح التريسيتي يعني انقطعت الكهرباء ،اختي تحب الهراش يعني دايما كي تجي تهارشنا وتلعب معانا حتى وحنا كبار وما نقدرولهاش الله يبارك يعني بشوشة عكس خويا الكبير تماما .

أيا حنا ڤاعدين مشايخين فالكوزينة على ضوء الشموع وهي سمعت واحد هابط من الدروج ناضت تجري ههه😂 ما جينا نلحڤو ليها نلڤاوها ڤبضت خويا من الكول نتاع التريكو وتدي فيه وتجيب فالضلمة هههه خويا الكبير تحسبو خويا الصغير 🤣وطاحت فيه اضرب ومروش هههه وهو ما قدرلهاش ڤد ما دزها ما قدرش قلباتو هههه 😂😂حتى لحڤنا ليها بالشمعة وضوينالها وجهو مليح ولڤيناه يسب ڤالها واقيلا هبلت وكمل طريڤو وهو يعدل في روحو طلڤاتو عوج راني نڤولكم هههه 🤣🤣وكي المتشردين التريكو عوج كلش مايل هههه😂

.مسكينة طلڤاتو ونفضت يديها من الخلعة ههه مالڤات ما تڤول الليلة ذيك ما رڤدناش بالضحك وهو يعيط من شمبرتو تسكتو ولا نجي هههه

ومواقفو لا تنتهي خويا الكبير كارثة

وفي ليلة اخرى خويا هذا بالذات كان زمان صيف وجا الغبار المسيلة صيفها كامل غبار ،وختي قبل ما تروح لبلاصتها سكرت الباب اللي يدي للحوش على الغبار وهو جا هابط فالضلمة ما شعلش الضو بكل قوتو خبط فالباب هههه😂😂 سمعنا ق الخبطة والسبان هههه 🤣🤣

اكل نضنا نجريو لڤيناه هو عاودنا ولينا لبلايصنا ميتين عليه بالضحك

مانيش عارف لاه الخو اللي لاعبها زعما سيفار يطيح في واحد المواقف لا يحسد عليها هههه