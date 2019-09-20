وأخيرا رجعت،الدراسة والعمل ..ام المكوث بالبيت

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته



أهلا وسهلا بي من جديد مع أهلي وأحبابي ناس اللمة الأعزاء ..توحشتكم بزاااف وعلابالي طولت بزاف عليكم نعتذر على غيابي هذا وأكيد كل شخص وظرفو وعذرو معاه واكيد منسيتكمش ..هيا جيت عندي بزاف بصح يدي مبقاتش خفيفة فالكلام زي قبل وممكن فترة ونتعود نرجع زي قبل نشارك معاكم اكتر بمواضيع ..اعذروني هههه



المهم اليوم جيت نحكي على موضوع بصراحة نظن شوي حساس .. كل بنت تكمل قرايتها فمجتمعاتنا كلها الا ووراها تفكر اما تكمل القراية اكتر ماستر او دكتوراه يعني او انها تحبس و تحوس على خدمة وهذا أمر لا نقاش فيه عند أغلب الناس والعائلات .. اليوم انا جيت نمد رأي صغير فهذا الموضوع بش مانطولش عليكم أولا وبش نقسمو الموضوع لأجزاء ممكن ونعتاد على الكلام مجددا تدريجيا ههه،



يا خوتي انا كملت قرايتي اوك باركولي سقفولي هههه، المشكل المجتمعاتي يطاردني انو معدلي مليح صافا فكلهم صارو يحكولي علاش حبستي كملي تندمي عليها وش تديري بالدار لازم تكملي قرايتك و تخدمي حاجة شابة و تجيبي دراهم شابين ومجتمع ميرحمش وو اوك وجهة نظر جميلة لكن بالنسبة ليا انا نفكر بطريقة اخرى ..



نشوف لعمري اني كبرت أولا منبقاش نفكر نقرا نفس المجال صاي .. قضيت حياتي كلها جري وراء دراسة العلوم الدنيوية يلي لو نموت غدوة منديهاش معايا لالا؟ يعني لو نركز دوك مع ديني اكتر من حفظ قرآن و تعلم وحفظ من الاول مشي خير؟ لانو هذا هو العلم الصح وصراحة الدنيا دوك راهي تدي فينا بحيث اغلب الوقت ننسو انو لازم نركزو اكتر على الدين لا؟ انو لو نركزو لصلاة الأغلبية فقط ونروحو نتعلمو طريقة الصلاة الصح نلقاو بلي مزال عندنا اخطاء وقتاش تضم رجليك وقتاش تبعدهم اصابع القدمين كيفاش يديك الركوع الجلوس الطريقة بزاف كاين ناس يغلطو فيها كمثال يعني .. لو عايشين طول هذي الفترة ومزال ممنحناش وقت لديننا كيفاش خاصة المرأة انو مش يلزم العمل ليها صح فالمجتمع هذا لازم تلقاي كيفاش تجيبي دراهم بصح كاين وسائل بزاف وحنا فالدار وحنا نخدمو تكوموندي قاطو مثلا، او خياطة ، كاين يلي يطبخو غداوات بالكمية فالديار ويبيعو كاين الافكار وكاين الحلول كي تحتاجي.. بصح والله ربي كرم المرأة ،عندنا وقت اكبر من وقت الرجال فالتعلم الصح تع الدين، لو نركزو اكتر على هذا الشئ، على الأقل على الأقل الانسان يلي عندو هذا الطموح مانفشلوهش لانو قرار مليح حسب رايي الكل راهي تكمل قرايتها وتخدم ومين تخدم تتزوج وميصيرش عندها وقت كبير يا تربي يا تخدم برا وفالدار ووقت باش تريح شوي مكاش علاش يعني الجهد هذا كلو؟ مش لازم نديرو وقت لأنفسنا؟ ربي امر المرأة بالوقور في البيت علاش نتخنقو صراحة انا عن نفسي نحب الدار صح مرات تتعبي تحبي تتنفسي شوي معليش بصح مش انو لازم ديما لالا ،نعمة كبيرة تكوني فدارك ديما تركزي معاها مع دينك اكتر وحتى لما تتزوجي تكوني مرتاحة وعندك وقت وقارية على التربية الصح لانو كان عندك وقت ليها كاين تلقايهم بنات يتزوجو وهوما مش عارفين حتى واجباتهم صح، حاسة انو هذا المجتمع يرفض المرأة الماكثة يحسسها انها بلا هدف مع انو هدف سامي صح ، علاش رانا قرينا ومزالت عندنا فرصة نقراو ونخدمو ووو بصح اخترنا هدف تاني هدف يلي شفناه مليح لينا ولحياتنا وشبابنا محبيناهش يضيع فدراسة دنيوية و خدمة تع برا اخترنا طريق مختلف على طريق المجتمع ،، هنا نقولكم صاي ههههه عييت من الكتابة نترك ليكم الصوت تحكولنا رايكم و مع السلامة​