تعرف على قوانين كرة القدم الجديدة بعد تغييرها





أدخلت الهيئة المفوضة بتعديل قوانين كرة القدم الـ(IFAB) تعديلات جذرية على قانون كرة القدم، وسيتم تطبيقها بداية من 1 جوان 2016 ، أي ستُفعل في يورو 2016 المقبلة.

وكانت من بين أبرز التعديلات:





1- مخالفة التسلل ستلعب من مكان تمرير الكرة للاعب المتسلل.





2- وجود المدافع خارج خطوط الملعب لا يغطي التسلل، والمهاجم خارج خطوط الملعب لا يعتبر متسللا.





3- تداخل اللاعب المتسلل مع المدافع في ظل عودة الكرة من الحارس أو العارضة يعتبر تسللاً.

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4- احتساب ضربة حرة غير مباشرة للفريق المحتسبة ضده ركلة الجزاء، إذا قام لاعب آخر بتسديد الركلة غير الواقف على تسديدها، مع إنذار للاعب المسدد، وفي حال تمرير الكرة للخلف.





5- حركة "التهويش" من قبل الحارس أو اللاعب خلال ضربة الجزاء ستستوجب إنذاراً.





6- لو تم تسديد ركلة المرمى – أو الركلة الركنية– في مرمى الفريق المُسدد سيتم احتساب ركلة ركنية للمنافس.





7- يمكن تغيير الحارس خلال ضربات الترجيح. حيث يمكن أن يتصدى حارس للركلة الأولى وآخر للركلة الثانية وهكذا.





8- مخالفة لمسة اليد التي تستوجب إنذاراً في التعديلات الجديدة هي التي تعطل هجمة واعدة فقط، غير ذلك لا تستوجب إنذاراً.





9- محاولة السلوك العنيف تستوجب طرداً، حتى لو لم يحدث تلامس.





10- اللاعب الذي سيتم إصابته بواسطة خطأ نال على إثره اللاعب المعتدي على إنذار أو طرد، يمكن علاجه في الملعب.





11- إذا لمست أي جسم غير اللاعبين ودخلت المرمى، من حق الحكم احتسابه هدفاً إذا لم تؤثر تلك اللمسة على مدافعي الفريق مستقبل الهدف.





12- يمكن للحكم طرد أي لاعب قبل انطلاق المباراة، ولكن من حق الفريق المنقوص استبدال اللاعب المطرود. أما إذا تم الطرد بعد إعلان القوائم، فيمكن استبداله في التشكيل الأساسي ويدخل الفريق المباراة بـ11 لاعبا، ولكن بعدد بدلاء أقل ويظل للفريق الحق في إجراء 3 تبديلات.





13- يمكن لعب ضربة البداية في أي اتجاه، تمريرها للأمام ليس إلزامياً.





14- يمنع اللعب على ملعب مختلط بين النجيل الطبيعي والصناعي، مع الإبقاء على إمكانية وجود أرض ملعب "هجين" بين النوعين، بمعنى أنه لا يمكن وجود أجزاء منفصلة من النجيل الطبيعي وأخرى من الصناعي.





15- إعلانات أرض الملعب لابد أن تكون بعيدة بمتر واحد على الأقل من خط التماس.



