الوساوس الزوجية







كثيرا ما نسمع عن مشاكل زوجية تحدث وسببها وساوس دون قطع الشك باليقين

كثيرة هي الاخبار التي تاتي لزوجة او حتى للزوج حول سلوك الطرف الآخر او تصرفاته

اقوال من هنا وهناك وربما تكون افعال

عادة ما تراقب الزوجة ثياب زوجها او عطره او امر معلق عليه ولا تدرك انها ترتكب اكبر خطأ فمراقبة اموره الخاصة يعتبر تعدي للحدود فالثقة يجب ان تكون العامل الاساسي

ايضا بالنسبة للزوج والذي اجد نسبة الوساوس عنده تكون عند الرجل الطي يعرف ماضي زوجته ولا يريد ان ينساه وهذا خطأ اراه بدأ منذ البداية فهناك امور لا يجب ان تقال تفاديا لفتح ابواب لن تغلق





