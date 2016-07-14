الوساوس الزوجية

ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم جميعا اهل وسهلا بروّاد قسم الحياة الزوجية
اليوم اردت ان اتطرق لهذا الموضوع الذي أجده مهما جدا ولا ادري رأيكم بها

الوساوس الزوجة


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كثيرا ما نسمع عن مشاكل زوجية تحدث وسببها وساوس دون قطع الشك باليقين
كثيرة هي الاخبار التي تاتي لزوجة او حتى للزوج حول سلوك الطرف الآخر او تصرفاته
اقوال من هنا وهناك وربما تكون افعال
عادة ما تراقب الزوجة ثياب زوجها او عطره او امر معلق عليه ولا تدرك انها ترتكب اكبر خطأ فمراقبة اموره الخاصة يعتبر تعدي للحدود فالثقة يجب ان تكون العامل الاساسي
ايضا بالنسبة للزوج والذي اجد نسبة الوساوس عنده تكون عند الرجل الطي يعرف ماضي زوجته ولا يريد ان ينساه وهذا خطأ اراه بدأ منذ البداية فهناك امور لا يجب ان تقال تفاديا لفتح ابواب لن تغلق



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ناتي الآن لتدخل اطراف معينة في نشر هاته الوساوس
كثيرة هي تصرفات الأخت أو العمة أو حتى أم الزوجة والتي تزرع في قلبها الشك نحو زوجها بتحريضها او غرس افكار خائطة فها وهناك لا يدركن أنهن يسعين الى خراب بيتها وتحطيم علاقتها الزوجية وهنا أجده إما ضعف في شخصية الزوجة أو هو دافع الغيرة يجعلها تنصت للغرباء على تصديق أقرب الناس لها وهو زوجها


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الوسواس المرضي وهذا اخطر انواع الوساوس الزوجية وكثيرا ما نراه ينتهي بابشع طرق وليته ينتهي بالطلاق بل بالقتل او تشويه الطرف الآخر كاقل ضرر
وهنا يجب ان ندق ناقوس الخطر للزوجة او للزوج ان التلاعب بالوساوس الزوجية امر خطير جدا للطرفين
الثقة منذ البداية ضرورية ومهمة جدا ايضا نفسية الطرف الآخر
فالرجل يجب ان يدرس نفسية خطيبته وطبيعتها وتفكيرها فحتى الوسواس المرضي موجود لدى الزوجة
وايضا الزوجة سهل لها ان تعرف طباع زوجها سواء غيور جدا او يشك حتى في اقرب الناس اليه لتتفادى ايضا مشاكل خطيرة معه
فهناك زوجات يعانين من مشاكل كبيرة بسبب غيرة الزوج المفرطة والتي تتحول الى وسواس وشك


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نقاشكم

برأيكم الوساوس الزوجية التي تحوم في العلاقات ماهو سببها؟
الحل العاجل لهذا الامر ماهو ؟
هل ترون حاليا مع حرية المرأة ان الوساوس الزوجية قد زادت ام خفّت
؟

هل كانت هناك حولكم قصص لمشاكل او طلاق او حتى جرائم بسبب الوساوس الزوجية ؟
هل تجدون ان جرائم القتل بسبب الوسواس يصنف صاحبها على انه مريض نفسي ؟




النقاش لكم وشكرا



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اضن انه لابد قبل زواج ان نتعلم الاستماع
لانو كي يكون الحوار يكسب طرفين ثقة في الاخر
وبذلك يحل الامر
فجل الامراض نفسية عالجها سيغموند فرويد عن طريق الحوار
 
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