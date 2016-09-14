بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏14 سبتمبر 2016.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    رواد قسم الحياة الزوجية اهلا وسهلا بكم
    اليوم يا جماعة اردت ان نطرح موضوع لا مفر منه ولابد من مناقشته
    لا تحبني ولكن احترمني

    تحت هذا الشعار اردت ان ابدأ لكم المقدمة حول موضوعي اليوم
    والذي سوف اركز فيه على الاحترام بين الزوجين من زاوية معينة وما اقصده هو
    زملاء العمل الزوجة عاملة الاكيد لها زملاء عمل
    والزوج عامل لديه زميلا العمل ولكن
    دعونا نتكلم عن الصداقة المفرطة بين هذا الزوج وزميلاته والاوقح كلامه عنهن في بيته وامام زوجته عادي جدا والكارثة هاته الزوجة لا تبالي اما انها تفعل نفس الامر واما انها نية كما يقال اكثر من اللازم
    ايضا هناك من رايتها يتصل بها زميل عمل في منزلها وترد عادي امام زوجها يعني
    هنا اريد ان اضع علامة استفهام
    اين الاحترام بين الزوجين هنا ؟
    عادي سيدتي ان تعملي وتعيلي زوجك ؟..... ولكن هل هذا شرط لتصادقي زميل العمل خارج نطاق الاحترام ؟
    سيدي الكريم تخيل زوجتك في ذاك الموقف الذي انت فيه من صداقة الزميلة خارج نطاق العمل ؟
    وايضا وقاحة الكلام عن هذا امام بعضكما ؟

    اليكم الخط



     
    الصادق ب ع, توبة توتة, zyd87 و 4 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏14 سبتمبر 2016
    #1
  2. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    اين الاحترام بين الزوجين هنا ؟لابد للاحترام أن يكون قائما لأن بدونه لايمكن للحياة الزوجية أن تسير على السكة الصحيحة ولايمكن أن تدوم
    عادي سيدتي ان تعملي وتعيلي زوجك ؟كلمة عادي خطأ لأن لعمل المرأة شروط ذكرها العلماء في بابه وأنا أرى بأن النساء توسعن في هذا الباب وأصبح أكثر همهن المال والله المستعان    [على الغالب وليس الكل].....
    ولكن هل هذا شرط لتصادقي زميل العمل خارج نطاق الاحترام ؟أما الصداقة ففي حدود العمل والتشاور فيما يخص المهنة مع مراعاة الشروط التي وضعت لهذا ومن أجل التعاون والتفاهم والتواصل من أجل مصلحة محتومة لايوجد بديل للمرأة إلا الرجل في هذا العمل
    والعكس،لكن الواقع يحكي غير هذا
     سيدي الكريم تخيل زوجتك في ذاك الموقف الذي انت فيه من صداقة الزميلة خارج نطاق العمل ؟ مايقال عن الرجل يقال عن المرأة فهو رضي لها العمل فلايمكن لها اجتناب التصادم والكلام مع الرجال والعكس
    وايضا وقاحة الكلام عن هذا امام بعضكما ؟ هذا إلا إذا كانا ليست لهما غيرة على بعضهما فأنت تصل العاملة أن تكلم رجلا في حضرة زوجها والعكس خارج العمل فهذا دليل على زوال الغيرة بينهما،لأن الكلام ينتهي عند الحاجة وأثناء العمل ولضرورة لامناص منها
     
    6 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏14 سبتمبر 2016
    #2
  3. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو فعّال ::

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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    الزوجة في الدار افضل ببساطة لا خدمة لا والو
     
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    يونس قاسم, ‏14 سبتمبر 2016
    #3
  4. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُشارك ::

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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    يا أخي ( الصارم المسلول ) أين الصرامة
    لقد قلت في ردك السابق العبارة التالية ( ما الصداقة ففي حدود العمل )
    أستغفر الله . أي صداقة تتحدث عنها بين زوجة وزميل له
    - زوجة لها زميل في العمل .... صحيح
    - زوجها لها صديق ..... مستحيل ومنافي . مهما كانت نوع الصداقة ...
    - لأن الصدقة تكون مع أمثالها من الجنس اللطيف أو زوجها

    **** وأقول حبدا لو تعمل الزوجة في مكان خالي من الإختلاط وأن تتمسك هي وزوجها بالثقة
    والغيرة المنطقية والخوف من الله
     
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    محمد إبن الصحراء, ‏15 سبتمبر 2016
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    وعليكم السلام الزمالة شي والصداقة شيء اخر
    لما كنت اعمل كان يعمل معي اساتذة
    واحيانا لما نجتمع في قاعة الاساتذة يدور بيننا نقاش
    عن الدروس أو مواضيع أخرى في الحياة
    وأكيد النقاش يكون باحترام
    هناك استاذات كبيرات في السن هن من يكلمن اساتذة في الهاتف بحكم انهم بأعمار اولادهم
    ايضا في امور تخص العمل كالتبليغ عن ماقاله المفتش للضرورة او عن مواضيع الاختبار وهكذا اما يااختي
    انا ضد ان تجاوز الامر حدود الاحترام فانا ضد
    وانا مع الزمالة في العمل
    ولكن ليس مع الصداقة
    بارك الله فيك
     
    التعديل الأخير: ‏15 سبتمبر 2016
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    أم ياسمينdz, ‏15 سبتمبر 2016
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    شكرا لك اخي سرني نقاشك جدا
     
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    ليليا مرام, ‏15 سبتمبر 2016
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    السلام عليكم اخي يونس
    اهلا وسهلا اييه فالدار اكيد احسن واحسن مي كل راجل واش يحب انا مرا وما نحبش نخدم لو نتزوج تزوجت حتى نكون تحت رعاية زوجي مش العكس
    شكرا لك نورتني
     
    2 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏15 سبتمبر 2016
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    السلام عليكم اخي الكريم
    تقبل مني هاته الملاحظة احب نقاشكم في كل موضوع ويسرني هذا ولكن ما علاقة اسم عضويته بكلامه ارجو منك اخي ان تناقشه في حدود الرد وفقط
    بالنسة لرده اظن الاخ قصد التعامل في حدود العمل وفقط ولم يقصد الصداقة بشكلها المعمق وسوف اترك له مجال للرد
    اخي العمل في مكن غير مختلط اين مثلا لا اجد مهنة الا اعمال المنزل كخياطة او صناعة الحلويات والتي فيها التعامل مع النساء وفقط
    وانا من رايي قبل ان يضلا للغيرة والثقة وغيره يجب ان يعرفا كلهما ما ينص عليه الدين وهنا كل منهما سوف يعرف حده
    شكرا لك
     
    1 معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏15 سبتمبر 2016
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    السلام عليكم اختي اهلا وسهلا عيدك مبارك
    احتي ان لا اقصد ذاك فالتعامل بحدود العمل مفروض كالاطباء والاساتذة والشركات وغيرهم هناك اعمال تتطلب التواصل مع زميل العمل نعم ولكن هناك تجاوزات كبيرة واكيد لاحظت ذلك حيث تندهشين من تصرف امرأة متزوجة مع زميلها او العكس وهذا موجود فعلا
    شكرا لك
     
    1 معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏15 سبتمبر 2016
    #9
  10. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام


    المشكلة أختي ان الراجل يسمح لنفسه
    يكون بطيخة و في قلبها ألف حبة زريعة
    و يحب زوجته تكون تمرة في قلبها علفة وحدة

    الرجل يسمح لنفسه و يقدم التبريرات و اذا شاف أو شك في حاجة وحدة في زوجته
    تقوم غيرته و يصبح أبو شهاب و عنتر
    الأمر ببساطة اسمح لنفسه ما تريده في زوجتك
    احترم من معك من الزميلات
    ليحترم زملاء زوجتك زوجتك
     
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    الامين محمد, ‏15 سبتمبر 2016
    #10
  11. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    السلام عليكم اخي الامين اهلا وسهلا
    اكثر ما اعجبني سوق الفواكه في ردك هههه دلاع وتمر ههه
    والله يا خي كلام درر وصواب وذاك هو المنطق يحترم زميلاته ويحترم زوجته سوف تحترم زوجته في غيابه فمن بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر
    شكرا لك نورني ردك
     
    الصادق ب ع و الصارم المسلول معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏15 سبتمبر 2016
    #11
  12. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    في الحياة التعليمية ولا الحياة العملية لازم كاين انسان يحب يداسرك
    اذا كنت تقرى لازم زميلتك نتاع الدراسة تجي تحكي معاك
    واذا كنت تخدم لازم زميلة العمل تجي تحكي معاك
    كاين وين توصل يعني تكون طفلة في معاملتها اكثر من تعاملها مع خوها اللي من لحمها ودمها
    كذالك بالنسبة للزوجين استاذات كل اسبوع يقيمون حفلات على جال زعما زملائهم في العمل
    وتبادل للهدايا وتوصل بيناتهم مكالمات
    يفتحو مجموعات في الفايسبوك
    وغيرها من الامور
    يعني ممكن ما نستغربش آفار نتاع مكالمة فيي العام مرة ولا زوج
    بصح زميلة عمل كل يوم تعيطلك هذي قلة حياءالصراحة
    خاصة وهي تعرف انو متزوج او حتى ممكن هي ثاني تكون متزوجة
    انا اضن انو لازم تكون حدود وهذيك الحدود لازم يبينها كل طرف للطرف الآخر
    ضركا ماناش في ثانوية باش نلعبو لعب الاطفال وتلميذات يتبادلوارقام الهاتف مع تلاميذ زملائهم
    نتفكرفي آخر ايام البكالوريا نتاعي طلبو منا البنات نحن الذكور انو نعطولهم الارقام
    نتاع الهواتف والسبب قالك باش نتفكروكم بكاش ميساج
    يعني صراحة الاولاد كاين اللي عطالهم وكاين لا
    هكاك استاذات يطلبو في ارقام هواتف وكي نقول استاذات راني نحكي على كامل القطاعات
    حتى وصلت انو ضركي راهي زوخ بين الزوجين الزوج يزوخ لمرتو بلي عندو زميلات بزااف
    والمراة كذالك تزوخ على زوجها وقعدت غير الديااثة
    والعيااذ بالله
    واش دير تحصل للكن كل واحد لازم يعرف حدودو واحسن حااجة انو لازم ما يكونش
    تسامح من اول لحظة مش تضحك لزميلتك وكل دقيقة تسقسي فيك
    نهار واش نديرو السوجي ؟؟ ونهار على التوقيت ؟؟وغدوا تقلك راني نسيت الاعراب نتاع وحد الجملة ؟؟
    وبعد غدوا تقلك هذي المعادلة نسيت الحل نتاعها ؟؟وهكذا اخطونا انا خيكم
    مكان لا زمالة لا يديك لا يجيبك المراة تخدم خدمتها وتخرج والراجل يخدم خدمتو ويريح على عمرو
    لا صديقي لازميلي لا ختي لا خويا سلام
     
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    hakim story, ‏15 سبتمبر 2016
    #12
  13. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُشارك ::

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    كوكب زحل
    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام


    ياصبحان الله ... ياعباد ربي كي نكون ناقش موضوع مع شخص ماء رجاء ماتدخلوش
    حتى يعجز المعنى بالنقاش عن إقناعي بفكرتو ولا يوقع بيناتنا خلاف يحتاج لتدخل

    أقول
    أولا : النقاش بيني وبين الصارم ..... إحترماتنا يامشرفتنا
    ثانيا : سبب إنفعالي في النقاش العبارة التي قالها ( ما الصداقة ففي حدود العمل )
    بمعنى يمكن للزوجة أن يكون لها صديق وهو زميلها في العمل و تبقى صداقتهما في حدود العمل ....
    أي صداقة ياأخي

    وعليه دعوه يقنعني .... نحن نناقش
     
    3 معجبون بهذا.
    محمد إبن الصحراء, ‏15 سبتمبر 2016
    #13
  14. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    أولا صحح صبحان بسبحان
    مامعنى الإنفعال الذي تقصده؟
    لم أقصد مافهمته،
    هل فهمت الصداقة بمعنى الصحبة فأنا أبرأ إلى الله من هذا المفهوم
    وإنما قصدت التشاور في العمل وليس الحكايات أخ الفاضل
    أعطيك مثال في التعليم أستاذ يدرس مع أستاذات في نفس المادة ماذا يعمل لايتناقش معهن في العمل
     
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    الصارم المسلول, ‏15 سبتمبر 2016
    #14
  15. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    لابد ان تسألني أولا وبعدها تستعيذ
    اما إذا كنت تريد نقاش بلغتك فستجدني إسما على مسمى
    وأنا كذلك معاذ الله أن أقصد الصداقة بمعنى الصحبة
    وأما حكم الشرع في عمل المرأة في الإختلاط فليس فيه نقاش وقد تكلم عنه العلماء ولست بخارج عن فتواهم
    لكن مارأيك عندما تجد نفسك تعمل مع النساء ولامفر
     
    3 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏15 سبتمبر 2016
    #15
  16. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    هذه المسالة لانقاش فيها
    والمرأة بيتها خير لها من غيره مهما كان
    حتى الصلاة في المسجد واجبة على الرجل لكن المرأة صلاتها في بيتها أفضل
    وأنا لم أجوز الحديث ولاالصداقة المعروفة ربما خانني اللفظ لكن ماقصدته هو النقاش في العمل حول أمور العمل عند الضرورة وأنا لم أفصل في المسألة فقط
     
    التعديل الأخير: ‏15 سبتمبر 2016
    4 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏15 سبتمبر 2016
    #16
  17. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    المرة القادمة لاتحرف الكلام فقد فسرت السابق باللاحق
    سباق وسياق الكلام يفسر بعضه
    إلا إذا كنت تريد تحميلي مالا أقصد
    هات مافي جعبتك،
    انا في انتظارك
     
    4 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏15 سبتمبر 2016
    #17
  18. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    شكرا أختي لتطرقك لهذا الموضوع المهم .

    أما عن رأيي فلا يختلف إثنان أن المرأة مكانها الطبيعي هو البيت ، و ليس مزاحمة الرجال في مناصب الشغل ، فيبقى الرجل عاطلا ، رغم حاجته الملحة للعمل ليعيل أسرته . ( اللهم إلا كانت تلك المرأة تسترزق هي أيضا من ذلك العمل و لا دخل لها سواه ) و ليست من النوع الذي يعمل لمجرد الخروج من البيت ، في ظل تواجد أب يصرف عليها أو زوج أو أخ يكفيها مؤونة العمل .

    و إن أجبرت على العمل فلا داعي لتجاوز حدودها مع زملائها في العمل ،أما الإتصالات و المكالمات خارج العمل فلا أرى لها داعيا إطلاقا .

    كذلك الزوج ينطبق عليه القول ،إن كان و لابد أن يعمل في محيط نسوي فعليه أن يحترمهن كي تحترم محارمه هو أيضا ، فكما تدين تدان ، فإن تجاوزت حدودك مع نسوة الغير ، سوف يكون هناك من سيتجاوز حدوده مع زوجتك أو أختك أو .....

    سعدت بتواجدي بصفحتك عزيزتي

    تحياتي
     
    4 معجبون بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏16 سبتمبر 2016
    #18
  19. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُشارك ::

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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    تتهمني بتحريف لكلام
    وكلت ربي عليك. غلطة كي جدلتك
     
    3 معجبون بهذا.
    محمد إبن الصحراء, ‏16 سبتمبر 2016
    #19
  20. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    رد: بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

    هذا هروب من النقاش وليست مجادلة

    معذرة إن كنت إن كنت جرحتك بكلامي فأنا لم أقصد الإساءة لك
     
    2 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏16 سبتمبر 2016
    #20
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