بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

اين الاحترام بين الزوجين هنا ؟ لابد للاحترام أن يكون قائما لأن بدونه لايمكن للحياة الزوجية أن تسير على السكة الصحيحة ولايمكن أن تدوم

عادي سيدتي ان تعملي وتعيلي زوجك ؟ كلمة عادي خطأ.... السلام عليكم اخي الكريم

انا اقول عادي لان هناك عمل محترم جدا وعادي ان تعمل الزوجة في حدود نص عليها الاسلام ان تكون محجبة ولا ترفع صوتها ولا تكلم رجل اجنبي عنها وان كلمته في حدود العمل فهذا مفروض ببحكم عملها وايضا اخي انا اتكلم من المنطلق العام انا ضد عملي وانا متزوجة ولكن اخرى تضعه شرط ايضا حسب قناعات الرجل انت لا ترضى بعمل زوجتك وآخر يشترط ان تكون عاملة الامور متعلقة بالقناعات

لأن لعمل المرأة شروط ذكرها العلماء في بابه وأنا أرى بأن النساء توسعن في هذا الباب وأصبح أكثر همهن المال والله المستعان

[على الغالب وليس الكل] .....



صحيح انا معك في هذا توسعت حدود العمل وتعدت الزوجة العاملة آداب الزمالة مما دفعني لكتابة الموضوع لاعرف آرائكم



ولكن هل هذا شرط لتصادقي زميل العمل خارج نطاق الاحترام ؟ أما الصداقة ففي حدود العمل والتشاور فيما يخص المهنة مع مراعاة الشروط التي وضعت لهذا ومن أجل التعاون والتفاهم والتواصل من أجل مصلحة محتومة لايوجد بديل للمرأة إلا الرجل في هذا العمل

والعكس،لكن الواقع يحكي غير هذا



الواقع انا تصنعه الزوجة عندما تسمح بتعدي حدود الزمالة ونسيانها انها زوجة وضع الزوج فيها كل ثقته ان تكلمه في حدو د العمل فهذا مطلوب حسب نوع العمل ولكن كما قلت الواقع له وجه آخر للاسف





سيدي الكريم تخيل زوجتك في ذاك الموقف الذي انت فيه من صداقة الزميلة خارج نطاق العمل ؟ مايقال عن الرجل يقال عن المرأة فهو رضي لها العمل فلايمكن لها اجتناب التصادم والكلام مع الرجال والعكس



لا ابدا اخي وان رضى لها العمل من باب التعاون ومن باب ثقته العمياء فيها فهل هذا يسمح لها ان تتعدى حدودها وتسمح للغير بتعديها لا ابدا



وايضا وقاحة الكلام عن هذا امام بعضكما ؟ هذا إلا إذا كانا ليست لهما غيرة على بعضهما فأنت تصل العاملة أن تكلم رجلا في حضرة زوجها والعكس خارج العمل فهذا دليل على زوال الغيرة بينهما،لأن الكلام ينتهي عند الحاجة وأثناء العمل ولضرورة لامناص منها

الامر ليس متعلق بالغيرة بقدر ما هو متعلق برجولة الرجل وبشرفه وهو غائب وبالاسم الذي تحمله هاته الزوجة

ندخل اماكن وادارات نسمع قهقهات من آخر الرواق لنساء متزوجات وحتى تتعدى حدود الضحك اللمس ببالايادي والمزاح كالرجال والله لقطات اقول في نفسي ترى لو يدخل زوجها فجأة او حتى ذاك الرجل الذي يمازحها بتلك الطريقة هل يرضى بذاك الموقف لزوجته



