الجزائر موقعا وأبعادا

ـ الموقع الجغرافيا للجزائر :

تقع الجزائر شمال قارة افريقيا يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط جنوبا مالي والنيجر، شرقا تونس وليبيا وغربا المغرب الأقصى والصحراء الغربية

ـ الموقع الفلكي :

تنحصر الجزائر خطي طول 9° غربا، 12° شرقا وتقع بين دائرتي عرض 18° و 38° شمالا

ـ تت فر الجزائر على ثلاتة أقاليم مناخية ( إقليم تلي( متوسطي)،إقليم هضبي شبه قاري، إقليم جنوبي صحراوي ⇐تنوع الخصائص التضاريسية ⇐تنوع الغطاء النباتي ⇐ تنوع الثروات الطبيعية السطحية والباطنية.

ـ تبلغ مساحة الجزائر 2,381,741 كم² فهي بذلك تحتل المرتبة الأولى إفريقيا، والمرتبة العاشرة عالميا

ـ قدر عدد سكان الجزائر سنة 2012 أكثر من 37 مليون نسمة يمثل سكان الإقليم التلي 85% الإقليم الهضبي 10% وإقليم الصحراء 5%.

ـ تتراوح الكثافة السكانية مابين 15 إلى 17 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.

المؤشرات الإجتماعية والإقتصادية :

ـ المؤشرات الإجتماعية :

ـ الزيادة الطبيعية أكثر من 2%.

ـ أمد الحياة 74,8 سنة 2004.

ـ المؤشرات الإقتصادية :

ـ الدخل الفردي السنوي سنة 2003 أكثر من ستتة آلاف دولار 6000

الميزان التجاري سنة 2011 يسجل فائضا بسبب العائدات البترولية.

ـ نسبة التضخم سنة 2010 أكثر من 60%

ـ حجم المديونية 0







ـ أهمية موقع الجزائر :

أـ تاريخيا و حضاريا :

1- يمثل ملتقى الحضارات عبر العصور (فينيقية، رومانية، إغريقية، حضارة إسلامية)

2- من أقدم المواطن التي عمرها الإنسان

ب - إقتصاديا و إستراتيجيا :

1- ملتقى الطرق التجارية قديما و حديثا.

2- تتوفر على ثروات ومقومات السطحية منها والباطنية.

3- تتوفر على شبكة طرقات واسعة في ميدان النقل.

ج ـ سياسيا :

1- للجزائر دور هام على الصعيد السياسي (العمل الـدبلوماسي) من خلال دور الوسيط الذي لعبته في فك النزاعات السياسية مثل الصراع بين ايثوبيا و اريثيريا على الصعيد القاري سنة2002

2- تعتمد الجزائر في سياستها الداخلية والخارجية على مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير وعدم قبول تدخل الغير في شؤون الداخلية للبلاد.



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من مذكراتي

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