الجزائر موقعا وأبعادا

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,825
الحلول
1
نقاط التفاعل
25,319
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
do.php






ـ الموقع الجغرافيا للجزائر :
تقع الجزائر شمال قارة افريقيا يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط جنوبا مالي والنيجر، شرقا تونس وليبيا وغربا المغرب الأقصى والصحراء الغربية
ـ الموقع الفلكي :
تنحصر الجزائر خطي طول 9° غربا، 12° شرقا وتقع بين دائرتي عرض 18° و 38° شمالا
ـ تت فر الجزائر على ثلاتة أقاليم مناخية ( إقليم تلي( متوسطي)،إقليم هضبي شبه قاري، إقليم جنوبي صحراوي ⇐تنوع الخصائص التضاريسية ⇐تنوع الغطاء النباتي ⇐ تنوع الثروات الطبيعية السطحية والباطنية.
ـ تبلغ مساحة الجزائر 2,381,741 كم² فهي بذلك تحتل المرتبة الأولى إفريقيا، والمرتبة العاشرة عالميا
ـ قدر عدد سكان الجزائر سنة 2012 أكثر من 37 مليون نسمة يمثل سكان الإقليم التلي 85% الإقليم الهضبي 10% وإقليم الصحراء 5%.
ـ تتراوح الكثافة السكانية مابين 15 إلى 17 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.
المؤشرات الإجتماعية والإقتصادية :
ـ المؤشرات الإجتماعية :
ـ الزيادة الطبيعية أكثر من 2%.
ـ أمد الحياة 74,8 سنة 2004.
ـ المؤشرات الإقتصادية :
ـ الدخل الفردي السنوي سنة 2003 أكثر من ستتة آلاف دولار 6000
الميزان التجاري سنة 2011 يسجل فائضا بسبب العائدات البترولية.
ـ نسبة التضخم سنة 2010 أكثر من 60%
ـ حجم المديونية 0



ـ أهمية موقع الجزائر :
أـ تاريخيا و حضاريا :
1- يمثل ملتقى الحضارات عبر العصور (فينيقية، رومانية، إغريقية، حضارة إسلامية)
2- من أقدم المواطن التي عمرها الإنسان
ب - إقتصاديا و إستراتيجيا :
1- ملتقى الطرق التجارية قديما و حديثا.
2- تتوفر على ثروات ومقومات السطحية منها والباطنية.
3- تتوفر على شبكة طرقات واسعة في ميدان النقل.
ج ـ سياسيا :
1- للجزائر دور هام على الصعيد السياسي (العمل الـدبلوماسي) من خلال دور الوسيط الذي لعبته في فك النزاعات السياسية مثل الصراع بين ايثوبيا و اريثيريا على الصعيد القاري سنة2002
2- تعتمد الجزائر في سياستها الداخلية والخارجية على مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير وعدم قبول تدخل الغير في شؤون الداخلية للبلاد.






ـــــــــــــ
من مذكراتي



do.php
 
رد: الجزائر موقعا وأبعادا

" أسعدني تواجدكي
وردك الجميل
دمتي بخير
تحياتي "
 
حفظ الله الجزائر وشعبها من كل مكروه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ريحـان
استقراء الخريطة صفحة12 مادة الجغرافيا سنة اولى ثانوي علمي
المشاركات
5
المشاهدات
3K
ريحـان
ريحـان
إلياس
التمهين...Apprentissage
المشاركات
5
المشاهدات
439
إلياس
إلياس
أستاذ الفلسفة
بلد المليون ونص المليون شهيد
2
المشاركات
33
المشاهدات
620
إلياس
إلياس
أستاذ الفلسفة
درس مساعي الانفراج الدولي
المشاركات
1
المشاهدات
375
ريحـان
ريحـان
R
مساعي الانفراج الدولي
المشاركات
2
المشاهدات
233
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة