الجزائر موقعا وأبعادا

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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ـ الموقع الجغرافيا للجزائر :
تقع الجزائر شمال قارة افريقيا يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط جنوبا مالي والنيجر، شرقا تونس وليبيا وغربا المغرب الأقصى والصحراء الغربية
ـ الموقع الفلكي :
تنحصر الجزائر خطي طول 9° غربا، 12° شرقا وتقع بين دائرتي عرض 18° و 38° شمالا
ـ تت فر الجزائر على ثلاتة أقاليم مناخية ( إقليم تلي( متوسطي)،إقليم هضبي شبه قاري، إقليم جنوبي صحراوي ⇐تنوع الخصائص التضاريسية ⇐تنوع الغطاء النباتي ⇐ تنوع الثروات الطبيعية السطحية والباطنية.
ـ تبلغ مساحة الجزائر 2,381,741 كم² فهي بذلك تحتل المرتبة الأولى إفريقيا، والمرتبة العاشرة عالميا
ـ قدر عدد سكان الجزائر سنة 2012 أكثر من 37 مليون نسمة يمثل سكان الإقليم التلي 85% الإقليم الهضبي 10% وإقليم الصحراء 5%.
ـ تتراوح الكثافة السكانية مابين 15 إلى 17 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.
المؤشرات الإجتماعية والإقتصادية :
ـ المؤشرات الإجتماعية :
ـ الزيادة الطبيعية أكثر من 2%.
ـ أمد الحياة 74,8 سنة 2004.
ـ المؤشرات الإقتصادية :
ـ الدخل الفردي السنوي سنة 2003 أكثر من ستتة آلاف دولار 6000
الميزان التجاري سنة 2011 يسجل فائضا بسبب العائدات البترولية.
ـ نسبة التضخم سنة 2010 أكثر من 60%
ـ حجم المديونية 0
ـ أهمية موقع الجزائر :
أـ تاريخيا و حضاريا :
1- يمثل ملتقى الحضارات عبر العصور (فينيقية، رومانية، إغريقية، حضارة إسلامية)
2- من أقدم المواطن التي عمرها الإنسان
ب - إقتصاديا و إستراتيجيا :
1- ملتقى الطرق التجارية قديما و حديثا.
2- تتوفر على ثروات ومقومات السطحية منها والباطنية.
3- تتوفر على شبكة طرقات واسعة في ميدان النقل.
ج ـ سياسيا :
1- للجزائر دور هام على الصعيد السياسي (العمل الـدبلوماسي) من خلال دور الوسيط الذي لعبته في فك النزاعات السياسية مثل الصراع بين ايثوبيا و اريثيريا على الصعيد القاري سنة2002
2- تعتمد الجزائر في سياستها الداخلية والخارجية على مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير وعدم قبول تدخل الغير في شؤون الداخلية للبلاد.
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من مذكراتي
من مذكراتي