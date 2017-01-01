سلسلة **معا ليزهر الحب **







تمنياتي أن تكونوا بألف خير و تنعمون بالسعادة و الهناء



إرتأيت أن أنشئ هذا الفضاء التفاعلي ، لآدم و حواء ،كل منهما يعبر عن ما يزعجه و ما يحبه في تصرفات الآخر ،بطريقة راقية و محترمة ، و المغزى من هذا الفضاء هو إدراك الإختلاف الموجود بين الرجل و المرأة للنهوض بأفكارنا و السمو بها للنجاح في حياتنا الزوجية. ناس اللمة الطيبينتمنياتي أن تكونوا بألف خير و تنعمون بالسعادة و الهناءإرتأيت أن أنشئ هذا الفضاء التفاعلي ، لآدم و حواء ،كل منهما يعبر عن ما يزعجه و ما يحبه في تصرفات الآخر ،بطريقة راقية و محترمة ، و المغزى من هذا الفضاء هو إدراك الإختلاف الموجود بين الرجل و المرأة للنهوض بأفكارنا و السمو بها للنجاح في حياتنا الزوجية.

ثم إن الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل و الإختلافات ،فهي بمثابة الملح للطعام ،و لا بد لأي زوجين أن يختلفا مهما كان الحب قويا بينهما و مهما كانت العلاقة متينة .

لكن الكيّس منا هو من يستطيع التحكم في هذه الخلافات و يوجهها التوجيه السليم من أجل الإستمرار في العلاقة ،و الوصول بها إلى بر الأمان .

و الشيء الذي يؤدي إلى الخلافات و يزيد من تفاقمها و تعقيدها هو جهل المرأة بطبيعة الرجل و طريقة تفكيره و العكس .

و يظهر للعيان أن الرجل يتوقع من المرأة أن تفكر و تكون ردود أفعالها مثله،و المرأة تتوقع أن يشعر الرجل و يتصرف مثلها ، و دون وعي صريح بإختلافاتنا فنحن لا نأخذ الوقت الكافي لنفهم و نحترم بعضنا البعض ،و نصبح كثيري المطالب قاسين و مستائين ،و نصدر الأحكام و غير قادرين على التحمل .

ومن الواضح أن إدراك و إحترام هذه الإختلافات يؤدي إلى تناقص الإرتباك حين تتعامل مع الجنس الأخر بدرجة مذهلة .

*** الحب سحري و يمكن أن يدوم إذا تذكرنا الفروق بيننا ***

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