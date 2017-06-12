قطر تطيح بألمانيا وتصعد إلى ربع نهائي مونديال اليد

استعاد المنتخب القطري لكرة اليد كثيرا من بريقه في بطولة العالم الـ25 المقامة حاليا في فرنسا، وقلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين بنتيجة 21-20 على نظيره الألماني في الشوط الثاني، ليطيح بالمنتخب الألماني من البطولة ويتأهل بجدارة إلى دور الثمانية. ويلتقي المنتخب القطري (العنابي) في دور الثمانية بعد غد الثلاثاء نظيره السلوفيني. وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه بنتيجة 10-9 حيث وضحت الندية بين الفريقين منذ الدقيقة الأولى. وفي الشوط الثاني، قلب العنابي الطاولة على المنتخب الألماني وانتزع الفوز الثمين في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليشق طريقه بجدارة إلى دور الثمانية للبطولة. وانتهت المباراة بنتيجة 22-20 إلا أن المنظمين قرروا لاحقا إلغاء الهدف الأخير الذي سجله يوسف بن علي للقطريين في الثواني الأخيرة. ورأى مدرب العنابي ريفيرا لوبيز أن "قطر تستحق الاحترام"، مضيفا "بعد هذه المباراة، أصبحت قطر المنتخب الثالث فقط، او ربما الرابع، الذي يصل إلى الدور ربع النهائي في البطولات الدولية الثلاث الأخيرة. وحدها ثلاثة منتخبات، بينها قطر، حققت هذا الإنجاز". ووحدها منتخبات فرنسا المضيفة والمجر وقطر وصلت إلى الدور ربع النهائي في مونديالي 2015 و2017 وأولمبياد ريو 2016، ثم سارت كرواتيا، بطلة 2003 ووصيفة 2005 و2009، على خطى هذا الثلاثي بعدما وضعت حدا لمشوار مصر بطلة أفريقيا بالفوز عليها 21-19 (الشوط الأول 13-17) وأشار المدرب الاسباني الذي يشرف على قطر منذ 2013، بالقول "إني أتطرق إلى هذا الأمر لأنني أعتقد بأن قطر تستحق الاحترام، لأننا عملنا من أجل كسب هذا الاحترام". وكانت مواجهة الأحد إعادة للدور ربع النهائي من نسخة 2015 حين فاز المنتخب الخليجي على أرضه 26-24، إلا أنه عاد وخسر أمام منافسه الأوروبي في الدور ذاته من أولمبياد ريو 2016 (22-34).