جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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تنطلق الجمعة منافسات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، بحضور تاريخي لمنتخب عربي، هو المنتخب المغربي، الذي سيمثل المنتخبات العربية والأفريقية في هذا الدور.
وتشهد مباريات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، حضوراً بارزاً لمنتخبات أوروبا، بعد تأهل خمسة منتخبات لهذا الدور، هي فرنسا حاملة اللقب، وكرواتيا وصيفة النسخة الماضية، وإنكلترا صاحبة المركز الرابع، والبرتغال، وهولندا، إلى جانب منتخبين من أميركا الجنوبية، هما البرازيل والأرجنتين، والمنتخب المغربي.