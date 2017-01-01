11 صنفاً من الأطعمة تزيد طول الأولاد طبيعياً كيف نساعد أولادنا على زيادة طولهم بدون إدخال مواد هرمونية تؤثر فيهم سلباً؟ الحل في هذه الأطعمة الإثني عشر: 1- السمك السمك من الأطعمة الغنية جداً بالبروتينات والفيتامينات. السمك لا سيما منه السلمون والتونا غنيان بالفيتامين D والبروتينات التي تزيد الوزن 2- البيض البيض اهم مصدر للفيتامين D والكالسيوم . المواد الموجودة في البيض تحسن صحة الجسم وتقوي العضلات. تأكدي من إطعام الولد البيض المسلوق لزيادة طوله. 3- الصويا حتى نساعد العظام على زيادة امتصاص الفيتامينات والكالسيوم ينصح الخبراء باستهلاك الصويا او حليب الصويا والمكسرات النيئة 4- بزور اليقطين( القرع) بزور اليقطين غنية بالأحماض الأمينية . وما تحتويه بزور اليقطين منها تساعد أنسجة الجسم على بناء الخلايا التي ماتت 5- الجزر الفيتامين A الموجود في الجزر يساعد في تزويد الجسم بالكالسيوم الذي يجعل العضلات أقوى و صحية أكثر 6- السبانخ هذا الصنف من الخضار غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية. تأكد من إدخاله إلى الطعام لزيادة الطول 7- الحليب الحليب ضروري وأساسي لنمو العضلات وتقويتها. ولا شك انك تعرف ان الحليب من المصادر الجيدة للكالسيوم 8- الموز حتى تحظى بعظام قوية ، أنت بحاجة لاستهلاك الموز باستمرار. 9- الدجاج الدجاج مصدر عظيم للبروتينات واستهلاك الدجاج يساعد الجسم في الحصول على الكالسيوم الضروري لتقوية العضلات والعظام 10- اللوبياء تحتوي اللوبياء على المعادن التي تزيد قوة العضلات وخلايا الدم الحمراء. لتزيد الطول طبيعياً أكثر من استهلاك اللوبياء لا سيما منها الرفيعة الطويلة 11- اللبن الرائب إضافة إلى أن هذا الطعام من الأطعمة المخمرة ، هو أيضاً طعام غني بالفيتامينات A,B,D,E وهي فيتامينات تزيد الطول طبيعياً .