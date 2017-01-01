11 صنفاً من الأطعمة تزيد طول الأولاد طبيعياً

الموضوع في 'منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏5 فيفري 2017 على 17:48.

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  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو منتسِب ::

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    11 صنفاً من الأطعمة تزيد طول الأولاد طبيعياً
    كيف نساعد أولادنا على زيادة طولهم بدون إدخال مواد هرمونية تؤثر فيهم سلباً؟ الحل في هذه الأطعمة الإثني عشر:

    1- السمك
    السمك من الأطعمة الغنية جداً بالبروتينات والفيتامينات. السمك لا سيما منه السلمون والتونا غنيان بالفيتامين D والبروتينات التي تزيد الوزن

    2- البيض
    البيض اهم مصدر للفيتامين D والكالسيوم . المواد الموجودة في البيض تحسن صحة الجسم وتقوي العضلات. تأكدي من إطعام الولد البيض المسلوق لزيادة طوله.

    3- الصويا
    حتى نساعد العظام على زيادة امتصاص الفيتامينات والكالسيوم ينصح الخبراء باستهلاك الصويا او حليب الصويا والمكسرات النيئة

    4- بزور اليقطين( القرع)
    بزور اليقطين غنية بالأحماض الأمينية . وما تحتويه بزور اليقطين منها تساعد أنسجة الجسم على بناء الخلايا التي ماتت

    5- الجزر
    الفيتامين A الموجود في الجزر يساعد في تزويد الجسم بالكالسيوم الذي يجعل العضلات أقوى و صحية أكثر

    6- السبانخ
    هذا الصنف من الخضار غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية. تأكد من إدخاله إلى الطعام لزيادة الطول

    7- الحليب
    الحليب ضروري وأساسي لنمو العضلات وتقويتها. ولا شك انك تعرف ان الحليب من المصادر الجيدة للكالسيوم

    8- الموز
    حتى تحظى بعظام قوية ، أنت بحاجة لاستهلاك الموز باستمرار.

    9- الدجاج
    الدجاج مصدر عظيم للبروتينات واستهلاك الدجاج يساعد الجسم في الحصول على الكالسيوم الضروري لتقوية العضلات والعظام


    10- اللوبياء
    تحتوي اللوبياء على المعادن التي تزيد قوة العضلات وخلايا الدم الحمراء. لتزيد الطول طبيعياً أكثر من استهلاك اللوبياء لا سيما منها الرفيعة الطويلة

    11- اللبن الرائب
    إضافة إلى أن هذا الطعام من الأطعمة المخمرة ، هو أيضاً طعام غني بالفيتامينات A,B,D,E وهي فيتامينات تزيد الطول طبيعياً .
     
    وردة فواحة, ‏5 فيفري 2017 على 17:48
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