جابوهم يقتلو الناس

السلام عليكم كيف احوالكم ؟ ان شاء الله بصحة و عافية عندي مدة مكتبش موضوع هنا حتى نسيت كيفاش يكتبوا منعرفش ندير مقدمات نبدا و صايي ايه قبل منبدا في هذا الموضوع مانيش نحكي على الناس كامل فئة فقط على هذا متزعفوش مني صحاب التخصص المهم كاين وحد الموضوع قلقني و دارلي طحالب في راسي و هو لي يقراو pراميديكال او الشبه الطبي نهار يروحو يديرو stage في السبيطار و الكوارث لي يديروهم كاينة وحدة نعرفها كانت دير تربص كيما نقولوا قاعدة تحكيلي في المصايب و التبهدايل لي دايرتهم و فرحانه واحد قريب قتلاتو صرالو نزيف بسبب ابرة و الاخر حبت تخيطلو جرح و هي جامي خيطت قاتلي حبيت نتعلم تشوكيت ياو هذا جسم انسان من لعبة و الكارثة متفهم والو في الفرنسية لدرجة انو لي كان يعلم فيها قالها لازم تكوني Rapide et audacieux يعني سريعة و جريئة شوية كي جا السيد يوجد الابرة قاتلو هاذي Rapide et audacieux مسكين هذاك الراجل راح مولاش معليش متفهميش فرونسي مي كلمة rapide شكون ميعرفهاش حكمتني القنطة تحكي و تضحك عااادي و يقولولها متبينيش انك متربصة لازم تباني طبيبة يا الاهي صاحا معليش كامل الناس تتعلم مكانش لي زاد متعلم و راهي في البداية برك مي لي ميعرفش يبعد و لا يقولهم يعاونوه مش يقتل العباد و لي هبلني اكثر وحد الطبيبة رحت عندها جرحني سلك في يدي قلت بالاك يكون فيه جراثيم {موسوسة هههه }منين وصلت دالتي بعد عناء كبير قاتلي واش بيك حكيتلها قاتلي درتي كامل vaccin كي كنتي صغيرة قتلها ايه قاتلي صايي روحي للدار و غسليه بالجافيل بقيت نشوف فيها و نستغفر حتى يدي مشافتهاش كيفاش دايرا (كاش طبيب هنا في اللمة قولولي قريتو على الجافيل واش من مادة يرحم والديكم ) هكا علاش نصنعوا الدوا و لا نشروه غير الجافيل بزاف حرت كيفاش تخرجت و خدمت و هادوك الاطباء لي يمركو الدوا و صايي الاسم لي يعجبو يكتبو يعني لهذ الدرجة لحقت مكان لا رقابة لا والو ديجا نورمالمون كل واحد يراقب روحو و يخاف من ربي ربي يهدينا و يهيدهم ان شاء الله طولت عليكم اسمحولي المهم قولولي اذا نتوما ثاني صادفتو كائنات كيما هكا و لا غير انا ؟ واش رايكم في هاذ الناس ؟ اين الخلل ؟ دمتم بخير في امان الله