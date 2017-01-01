جابوهم يقتلو الناس

هههه موضوع مليح نتاع الصح ياسيدي اونفا تحقت الامنية نتاعي وما حكيتوش على الزواج ههه

والله صح فريمون الصطاج صعيب بزااف ويعني لازم تحسني العون كاين ناس تسطاجي مي تكون شويا خايفة على المريض نتاعها

مي كاين ناس تسطاجي والله ماعلابالهم بمشاعر المرضى

يرحملك في بوك فرملية قبل لا توجد روحها ذهنيا تروح تماكيي وتجي ريحتها فايحة من كثرة العطور

مي ماعلابهالش بلي واحد مريض ممكن هذيك الروايح تضرو

وكاين شي فراملا لا حياة لمن تنادي يعني يديرلك تعذيب وغيرها وغيرها

كاين شي اماكن حساسة نورمالمون ما يخربوش فيهم

التعليم والصحة لازملهم الاكفاء يعني طبيب قاري 7 سنين وبالاك يكون قادر يدير واش ذكرتي في موضوعك

وكاين هذوك الباعة نتاع الصيدلة يعني كوارث نتاع الصح الديشي هذا يعيي ربي يهنيك ​