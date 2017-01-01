جابوهم يقتلو الناس

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة sosobibicha, ‏7 فيفري 2017 على 13:38.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    [​IMG]
    كيف احوالكم ؟ ان شاء الله بصحة و عافية
    عندي مدة مكتبش موضوع هنا حتى نسيت كيفاش يكتبوا منعرفش ندير مقدمات نبدا و صايي
    ايه قبل منبدا في هذا الموضوع مانيش نحكي على الناس كامل فئة فقط على هذا متزعفوش مني صحاب التخصص

    المهم كاين وحد الموضوع قلقني و دارلي طحالب في راسي[​IMG] و هو لي يقراو pراميديكال او الشبه الطبي نهار يروحو يديرو stage في السبيطار و الكوارث لي يديروهم كاينة وحدة نعرفها كانت دير تربص كيما نقولوا قاعدة تحكيلي في المصايب و التبهدايل لي دايرتهم و فرحانه :mad: واحد قريب قتلاتو صرالو نزيف بسبب ابرة و الاخر حبت تخيطلو جرح و هي جامي خيطت قاتلي حبيت نتعلم[​IMG] تشوكيت ياو هذا جسم انسان من لعبة و الكارثة متفهم والو في الفرنسية لدرجة انو لي كان يعلم فيها قالها لازم تكوني Rapide et audacieux يعني سريعة و جريئة شوية كي جا السيد يوجد الابرة قاتلو هاذي Rapide et audacieux مسكين هذاك الراجل راح مولاش[​IMG] معليش متفهميش فرونسي مي كلمة rapide شكون ميعرفهاش حكمتني القنطة تحكي و تضحك عااادي [​IMG] و يقولولها متبينيش انك متربصة لازم تباني طبيبة يا الاهي o_O صاحا معليش كامل الناس تتعلم مكانش لي زاد متعلم و راهي في البداية برك مي لي ميعرفش يبعد و لا يقولهم يعاونوه مش يقتل العباد (n)
    و لي هبلني اكثر وحد الطبيبة رحت عندها جرحني سلك في يدي قلت بالاك يكون فيه جراثيم {موسوسة هههه }منين وصلت دالتي بعد عناء كبير[​IMG] قاتلي واش بيك حكيتلها قاتلي درتي كامل vaccin كي كنتي صغيرة قتلها ايه قاتلي صايي روحي للدار و غسليه بالجافيل [​IMG] بقيت نشوف فيها و نستغفر حتى يدي مشافتهاش كيفاش دايرا (كاش طبيب هنا في اللمة قولولي قريتو على الجافيل واش من مادة يرحم والديكم :unsure:) هكا علاش نصنعوا الدوا و لا نشروه غير الجافيل بزاف حرت كيفاش تخرجت و خدمت [​IMG] و هادوك الاطباء لي يمركو الدوا و صايي الاسم لي يعجبو يكتبو يعني لهذ الدرجة لحقت مكان لا رقابة لا والو ديجا نورمالمون كل واحد يراقب روحو و يخاف من ربي
    ربي يهدينا و يهيدهم ان شاء الله
    طولت عليكم اسمحولي المهم قولولي اذا نتوما ثاني صادفتو كائنات كيما هكا و لا غير انا ؟ واش رايكم في هاذ الناس ؟ اين الخلل ؟
    دمتم بخير
    في امان الله
    [​IMG]

     
    التعديل الأخير: ‏7 فيفري 2017 على 13:51
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    sosobibicha, ‏7 فيفري 2017 على 13:38
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    تم الاعتماد الشابة تاعي
    واعتذر اعتذر على التأخير في الاعتماد
    نكمل الردود تاوعي ونولي ان شاء الله للرد
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 فيفري 2017 على 17:42
    #2
  3. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    تيارت
    السلام عليكم
    مشكوره على هذا الموضوع الحساس
     
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    Oum Loukmane, ‏7 فيفري 2017 على 18:04
    #3
  4. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام
    شكرا لك بارك الله فيك
    لا داعي للاعتذار اختي :)
    اهلا بك
    دمت بخير
     
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    sosobibicha, ‏7 فيفري 2017 على 18:42
    #4
  5. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام
    العفو
    شكرا لك بارك الله فيك على المرور الجميل
    في امان الله     :)
     
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    sosobibicha, ‏7 فيفري 2017 على 18:43
    #5
  6. hakim story

    hakim story
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    هههه موضوع مليح نتاع الصح ياسيدي اونفا تحقت الامنية نتاعي وما حكيتوش على الزواج ههه
    والله صح فريمون الصطاج صعيب بزااف ويعني لازم تحسني العون كاين ناس تسطاجي مي تكون شويا خايفة على المريض نتاعها
    مي كاين ناس تسطاجي والله ماعلابالهم بمشاعر المرضى
    يرحملك في بوك فرملية قبل لا توجد روحها ذهنيا تروح تماكيي وتجي ريحتها فايحة من كثرة العطور
    مي ماعلابهالش بلي واحد مريض ممكن هذيك الروايح تضرو
    وكاين شي فراملا لا حياة لمن تنادي يعني يديرلك تعذيب وغيرها وغيرها
    كاين شي اماكن حساسة نورمالمون ما يخربوش فيهم
    التعليم والصحة لازملهم الاكفاء يعني طبيب قاري 7 سنين وبالاك يكون قادر يدير واش ذكرتي في موضوعك
    وكاين هذوك الباعة نتاع الصيدلة يعني كوارث نتاع الصح الديشي هذا يعيي ربي يهنيك
     
    hakim story, ‏7 فيفري 2017 على 18:49
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    ههههههههههههههههه كي هدرتي انتيا ابدعت يا مصيبة "الجافيل للقضاء على الجاهل " :LOL: انا كي نروح نضرب ابرة منخليش وحدة مبتدئة تضربهالي جامي , يا ختي خطرة كنت مريضة جات وحدة
    تنحيلي شوية دم وانا العروق تاعي ترونسبارو :ROFLMAO: متبانش قتلتني زيرتلي يدي الول ومقدرتش وزادت زيرتلي الثاني ومقدرتش ثقبتني وزرقتني وفشلتني وانا مريضة قلتلها : روحي شوفي الطبيبة ولا خليني نروح واش قاعدة تجربي فيا ولا واش ؟ شوفي لعبة وضربيلها هذه الابرة ياخي عباد يقرو عام ويبعتوهم يثقبوك هذي ماشي غلطتهم غلطة اللي يبعتهم وما يوقفش عليهم قال جاو يستاجيو
    فسبيطار مي اوقفو عليهم اااو لبرا لوكان ما يجربوش على دمى ما يجيش يضربلك ابرة وزيد يوقفوا عليهم وماشي ساهل تنجح تما كما عندنا هنا ما يعرفوش الفرنسية وتقرى شبه طبي
    شبه موت
    مشكورة على الموضوع تحياتي
     
    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017 على 19:49
    #7