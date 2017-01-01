علاش غير الزواج برك ؟

السلام عليكم مرة أخرى خويا لعزيز

اولا بارك الله فيك خيي و جزاك الله خيرا

اقسم بالله بالثلاث غير واش قلت غير صح

و الزواج ولا هو الماكلة هو الشراب هو الحياة هو الموت تنوض بيه ترقد عليه

انا وحدة من الناس عايشة غير في وسط الغاشي لي يحكو عالزواج يخليوك تتوسوس و تكره جد نهار لي عرفت فيه هذا الموضوع

ولاو النسا كي يتلايمو في الدار الهدرة عالزواج نريح مع شوية بنات تصيبهم يحكيو على المارياج و لي تخليك تفقد الامل من انك تحقق احلامك هي الزواج

يرجعوك تخمم غير باش تزوج موليتش نلقا واحد ينصحك على قرايتك و تحقيق أحلامك تصيب غير لي يقولك اتزوجي تنستري علاششششش راني مفضوحة في دار ابي

غير كيما قاتلي صاحبتي جبتلك عريس الله يبارك قتلها روحي خير ما نبدا نخلط في الهدرة

خلاص انصحوني حفزووني على قرايتي بزاف كرهولنا الزواج قبل ما نعيشوه



ولي تعييك كثر أنهم كي يحكو عالزواج يحكو غير على السلبيات ميحكيوش كامل عالايجابيات عالاقل اذا خممنا فيه نخمو و حنا مرتاحين





الزواج هو موضوع الساعة و الزمن

الزواج مسؤولية زوج او زوجة ذراري طياب عجوز و عائلة مهام و دخلات و خرجات و يلزم قفازة ماشي غير ليلة و طبق

خلووووونا يرحم والديكم





انا حاليا عن نفسي رغم كل التوسويس لي رآه من حولي عالزواج خاصة كي نشوف صحباتي نخطبو راني نخمم غير في قرايتي و لازم نحقق حلمي و احلامي



نخليو الزواج لوقتو و كلشي بالمكتوب رانا نحكو برك خاطرش بتسهيل من الله متعرفش كامل روحك كيفاش تقبل و تزوج

و الزواج يبقى هو نصف الدين و سنة و فرض على كل انسان توفرت فيه الشروط

و ربي يهني كل واحد



و سبيسيال ديديكاس لوحد الانسان هو يعرف روحو اذا جاز منا خخخخخخخ