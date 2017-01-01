علاش غير الزواج برك ؟

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة hakim story, ‏7 فيفري 2017 على 14:59.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. hakim story

    hakim story
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    السلام عليكم :
    واش راكم ان شااء الله بخير نتمنى كل مريض ربي يشافيه وكل واحد عندو امنية ربي يحققهالو اللهم آمين
    موضوعي جد بسيط لانو فريمون صح يجبلي وحد الغضب لا اراكم الله :mad:
    في الحياة هذي ربي بعثنا باش نعمرو الارض اكيد والتعمير يكون بالانجاب والانجاب يكون بالزواج
    لكن في السنوات الاخيرة وفي الجزائر العزيزة رجع هذا الزواج هم وغم ونمط حياة تنوض الصباح تصيب يماك حطتلك
    قهوة حليب ومعاها شويا زواج وليدي راك لحقت للعشرينيات ولازمك تخدم باش تتزوج تشوف في يماك نضرة نتاع غضب ولانو
    يماك تهبط راسك وتشرب الحليب وما تاكلش شويا نتاع الزواج هذيك :censored:
    هيا تقول قبل لا نروح نقرى ندخل للفايسبوك كاشما نشوف هيا تفتح الفايسبوك كاشما تصيب ميساج مليح وكاشما تقرى حاجة مفيدة
    هيا حتى تشوف هذيك الصفحات :
    زوجتي سر سعادتي ...زوجي اوسم رجل في العالم
    زوجي ماخصو والو... زوجتي تعرف طيب المحاجب
    وغيرها من صفحات الزواج
    تخرج وحاكماتك الخلعة واش نهار اليوم هذا :rolleyes: ومن بعد تقول كاشما نتفرج في اليويتوب تدخل لليوتيوب تصيب :
    رقية شرعية من اجل تسهيل الزواج
    زوج يكتشف خيانة زوجته شاهد الفيديو
    الزوجة الصالحة كيفية اختيارها
    حبيبتي تزوجت وخلاتني وحداني خخخ    :cool:
    تزيد تقول نخرج نقرى بالاك ننسى شويا تروح للجامعة تشوف في بنات متزيين كيما تزين الزوجة لزوجها وتتفكر الزواج
    ياعالم... ياناس.... يااهلي... ياقوم... ياخاوتي... ياربي :sick:
    علاش في المجتمع الجزائري والامة الاسلامية الزواج هو كل شيء يعني ماكانش كامل اللي يخمم يعيش وحدو
    ولا تعيش وحدها مانيش حاب نتزوج كاشمن يسالني
    يعني مكانش حاجة يروشارشي عليها البنادم عندنا غير الزواج
    عندي في اللمة هذا العام الرابع وقيلا وكل يوم ندخل نفس مواضيع الزواج ساعات كيما مايلقاش العضو باش يموديفي كلمة زواج
    ينحي هذوك النقاط ويكتب " الروحة الصالحة " انت تحسبها كاش سياحة ولا بلاصة صالحة مافيهاش العرى هيا وتصيبو يحكي على هذاك الكائن اللي فيه كل شيء مليح:giggle: مي مكانش وما يبانش في الشارع وما يلبسش فيزو وسروال
    نزيدكم شويا يعني مكانش قاع اللي حاب يدير حاجة في حياتو والزواج يخليه روطار شوي
    ماعندكش كاش مشاريع حاب ديرهم قبل لا تموت سوى الزواج يعني القرآن كامل والاحاديث كامل نتاع سيد المرسلين عليه الصلاة
    والسلام
    قاع ما يكتبش عليهم الواحد موضوع ويخيرو غير هذوك الآيات نتاع الزواج
    تريح مع بولحية يحكيلك على الزواج
    تريح مع ملحد يحكيلك على الزواج
    تريح مع شيعي يحكيلك على الزواج
    تريح مع روحك تحكيلك على الزواج ههه
    يعني مكانش واحد يمضي حياتو يزور غير في الرحم نتاعو ولا يفتح ملجأ ايتام ويتكفل بيهم
    ولا يبني جامع ويصلي فيه ويخدم الاسلام
    من غير ما يخدمو بالزوااج
    اللي يغني يحكي على الزواج اللي يبكي يحكي على الزواج :mad:
    كرهت كواحد من الشعب التعيس مسألة الزواج
    علابالي فيه امور مليحة وحاجة لازم تكون لكن ما نرجعوهاش مبدأ حياة عليه نحياو وعليه نموت كأنوهو وكلمة التوحيد كيف كيف كأنو كلمة التوحيد
    ماهيش لا اله الا الله مي لا اله الا الزواج
    شويا خاوتي قيلونا من هذي الكلمة والله ساعات كي نشوف سوجي يحكي على الزواج ومع احتراماتي للناس اللي يكتبو هذي المواضيع مي يااخي ويااختي رانا تساتورينا من هاذ المشروع
    خلاص احكولنا شويا على مواضيع اخرى ادخلو لا بغى للمنتدى السياسي واحكيو على الانتخابات :cry: المهم برك لا للزواج
    حتى الواحد رجع يقول
    الزواج لا دين له
    عيشو حياتكم بنات ورجال والزواج لازم يكون تخمامو من حياتكم كامل عام وااحد
    انت كفتاة كي يجي مكتوبك تزوجي وانت يا فتى كي توجد روحك تزوج اما انك منين تبلغ15 سنة وانت تخمم في الزواج هذا اهدار للطاقة الشمسية خخخخ ;) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     
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    hakim story, ‏7 فيفري 2017 على 14:59
    #1
  2. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم حكيم
    ههههه شفت الموضوع جيت نجري علبالي راهو غير القصف هههه
    نقرا الموضوع و مبعد نرد عليك ههههه
     
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    عآشقة الجنة, ‏7 فيفري 2017 على 17:35
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
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    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    اعتذر على التأخير في الاعتماد
    والله كن ماش لاباج بلوكات وعاودت دخلت ماكنت نفيق .. آسفة
    نكمل برك الردود تاوعي ونجي نثرثر في هاد الموضوع لي مطبوخ على نار هادية هههه
    لي عودة ان شاء الله
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 فيفري 2017 على 17:36
    #3
  4. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    السلام عليكم
    كشفت لعناون قلت خويا حكيم غادي يبدا يمنشر وبااينة افار تاع غلاء المهور ولا تشبهلها مي نت راك في واد اخر
    عندك بروبلام مع شوية تاع الزواج هاذي هي سنة الحياة الزواج ماهوش كلشي مي هو من اسباب استمرار الحياة وهو نصف الدين وعندو اهداف اكيد والمؤكد تعرفها
    مي شعبنا فاهم زواج بمنظور اخر لمرا تشوف فيها اووونفاا تزوجت مانيش بايرة وراجل والله ماعلابلي كيف يشوفه ^^
    أم العريس تشوف فيه جبت لولدي لمرا لي تخليه يستعقل ويدير الدار وام العروس تقول تهنيت من هم بنتي تزوجت كما كاع بنات الناس
    وموالين لي صال وباقي المحلات يشوفوه لربح السريع وباقي النسا يشوفوه لجماعة ولقصرة واهم شيء يشوفو فلانة وفلتانة شا عندها وشامعندهاش وكي ولات والرجال ماعلاباليش كي يشوفوه ههه
    راك تشوف شوية تاع الزواج هاذي شا تعني بعيدا عن معناها الحقيقي
    الله يرزقك الزوجة الصالحة ^^
     
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    حكاية قمر, ‏7 فيفري 2017 على 17:48
    #4
  5. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم مرة أخرى خويا لعزيز
    اولا بارك الله فيك خيي و جزاك الله خيرا
    اقسم بالله بالثلاث غير واش قلت غير صح
    و الزواج ولا هو الماكلة هو الشراب هو الحياة هو الموت تنوض بيه ترقد عليه
    انا وحدة من الناس عايشة غير في وسط الغاشي لي يحكو عالزواج يخليوك تتوسوس و تكره جد نهار لي عرفت فيه هذا الموضوع
    ولاو النسا كي يتلايمو في الدار الهدرة عالزواج نريح مع شوية بنات تصيبهم يحكيو على المارياج و لي تخليك تفقد الامل من انك تحقق احلامك هي الزواج
    يرجعوك تخمم غير باش تزوج موليتش نلقا واحد ينصحك على قرايتك و تحقيق أحلامك تصيب غير لي يقولك اتزوجي تنستري علاششششش راني مفضوحة في دار ابي
    غير كيما قاتلي صاحبتي جبتلك عريس الله يبارك قتلها روحي خير ما نبدا نخلط في الهدرة
    خلاص انصحوني حفزووني على قرايتي بزاف كرهولنا الزواج قبل ما نعيشوه

    ولي تعييك كثر أنهم كي يحكو عالزواج يحكو غير على السلبيات ميحكيوش كامل عالايجابيات عالاقل اذا خممنا فيه نخمو و حنا مرتاحين


    الزواج هو موضوع الساعة و الزمن
    الزواج مسؤولية زوج او زوجة ذراري طياب عجوز و عائلة مهام و دخلات و خرجات و يلزم قفازة ماشي غير ليلة و طبق
    خلووووونا يرحم والديكم


    انا حاليا عن نفسي رغم كل التوسويس لي رآه من حولي عالزواج خاصة كي نشوف صحباتي نخطبو راني نخمم غير في قرايتي و لازم نحقق حلمي و احلامي

    نخليو الزواج لوقتو و كلشي بالمكتوب رانا نحكو برك خاطرش بتسهيل من الله متعرفش كامل روحك كيفاش تقبل و تزوج
    و الزواج يبقى هو نصف الدين و سنة و فرض على كل انسان توفرت فيه الشروط
    و ربي يهني كل واحد

    و سبيسيال ديديكاس لوحد الانسان هو يعرف روحو اذا جاز منا خخخخخخخ

    و صحيت خويا موضوع بزاف مهم لازم نوقفوا عليه
     
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    عآشقة الجنة, ‏7 فيفري 2017 على 17:49
    #5
  6. hakim story

    hakim story
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    هلا بيك خيتو قمروشة ان شااء الله بخير
    والله لا قلبي تعمر قلت نحكي لناس اللمة
    يعني كل واحد يحكي على الزواج حتى في كل بلاصة زواج
    السبيطار يحكيو على الزواج في النقل زواج في الريستو زواج
    في كل بلاصة زواج حتى انو رجع حلم الطفولة طفيل صغير في عمرو عامين تقلو يماه وقتاه نزوج بني هههه يعقدوه من صغرو
    يعني حكيت على الزواج لانو وبكل صراحة سبب في فشل الكثير من الناس
    يعني كاين اللي يحبس قرايتو ويشتغل بالعمل البسيط غي على جال زواج
    تروح تحكي لواحد تقلو مثلا خيرت تخصص طبيب
    يقلك مي انت مريض تخير طبيب سبع سنين وقتاه تحكم بوست ووقتاه تتزوج
    يعني والله ناس راهي تضحي باحلامها يمتعتها في سبب هذا الزواج
    كاين اللي مش حتى يخدملو ياي غي يخمم فيه برك تروحلو كل الاشياء الاخرى
    علابالنا واقع صعيب مي شويا برك ما ديرولناش لابريسيون يعني انا واحد من الناس قطعتها هذي فكرة الزواج من راسي
    اللي يحكيلي عليه نسبو نورمال ماعنديش مشكل ياخويا اذا انت تشوف في حياتك كامل زواج انا خويا راني نشوف في حياتي
    حاجة مهمة لازم نعيش كل وقت ووقتو ماشي في 18 سنة تحكلني مسولية الزواج وتحب تحطولي في راسي
    كي يلحق الوقت وتشوف ظروفي من بعد احكي على الزواج
    ربي يهنيك ختي ويكملك ان شااء الله بالزوج الصالح خخخخ
     
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    hakim story, ‏7 فيفري 2017 على 18:12
    #6
  7. hakim story

    hakim story
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    هيه ياي لوكان غي يخمو في الزواج في عامو ياي من صغرك غي تسميك يماك باسمك في الدفتر الصحي نتاع لوبيتال
    حتى تبدا تخمملك على الزواج بنتي ما نعرف لا تكبر وتتزوج بطبيب ولا بيلوط
    بنتي من صغرها فايقة وعينيها يقولو بلي رايحة تتزوج
    يعني مكانش جماعة تريح فيها تحكيلك شويا على الآخرة ولا تحكيلك شويا على واش راهو صاري في العالم
    غير اللي يحكيلي على الزوجة الصالحة والطفلة الشابة
    وهذاك راهو يحكي في التيليفون باسكو خطب وقيو قيو قيو
    وكرهنا من جد السوجي احكيولنا شويا على موضوع آخر على هدف مليح في الحياة
    يعني مقلنش سيبريميو هذا الموضوع مي ما تخليوهش هو الصلاة نتاعنا تذكروه خمس مرات في اليوم
    هااا خلاص كرهنا شكرا ختي وبارك الله فيك وربي ينجحك ويرزقك ما تتمناي
     
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    hakim story, ‏7 فيفري 2017 على 18:15
    #7
  8. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    خويا حكيم وقيلا رح يصب الثلج في اللمة
    ههه لخاطر اني هنا هههه
    بصح ياخويا هذ سوجي فغيمو حكمني في لعظام هه
    رانا نرقدو بزواج ونوضو بزواج
    حتى وقيلا رح نبدو نتعشو ونفطرو الزواج
    صح انو هو نصف الدين و مجال للفرحة و ..
    بصح هذ الشعب خلاه يكون كيما شرب الماء
    تقعد مع العايلة تسمع لي تقلك
    "ايه قولونا ياالبنات شكون ترفد المشعل مور فلانة " ايه هي تزوجت واحنا لازم نرفدو المشعل
    وتكمل كي تقول اليمات ا طفلة بنت خالتك في عمرك راهو عندها 3 صغار يعني لازم دير ستوب لخاطر كلما تزيد يما رح تزيد ههه
    ايه وكي تقول نحب نكمل قرايتي يقلولك كي تكملي قرايتك وقتها رح يبدو يتزوجو لي اصغر منك وعمرك مش رح يكون على اللائحة المطلوبة هه
    وش نديرو خويا حكيم هذي سنة الحياة
    وهذي كونترا على هذاك الشعب
    شكون احنا احنا لي مرضتونا بزواج ههه
    :ROFLMAO:

    اسمحولي اذا كاش ماهدرنا بالعربية
    احسنو عون اول رد في واش راك تهدر هه
    وقيلا هذ اليامات رح نتعلم التقرعيج مليح
    سلام
     
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    yaso ياسمين, ‏7 فيفري 2017 على 18:52
    #8
  9. hakim story

    hakim story
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    ههه المشعل كي شغل الشعلة نتاع الاولمبياد
    والزواج كي شغل مخلوفي وحاب الميداي دور ههه
    واش ديري ختي حنا نحكيو برك من اجل انو الناس تغير شويا في عقلياتها ومفاهميمها للحياة الزواج نقطة في الحياة ماهوش كراس الحياة
    عندو وقت محدد تخمملو فيه اما باقي حياتك فهي مسخرة لله عز وجل في كثير من المجالات
    يعني اهدار الطقات في البحث عن شريك الحياة وزيد اهدار الطاقة في كسب رضاه وزيد اهدار الطاقة في تكاليف الزواج وغيرها تخلي الانسان ممكن يضيع اغلى
    سن في حياتو وهو سن العشرينيات
    غير بالتخمام كاين اللي حياتو كامل غي يخمم على الزواج وضرك راهو باير ههه سلام
     
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    hakim story, ‏7 فيفري 2017 على 19:03
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    مسا الزواج :LOL: ياو اللي يقلق انهم حفظوا كلمة "الزواج نصف الدين" منعرف شحال تتكرر فالنهار كتر على الاذان ههههه ياو كاين خلاف الصيام ووصانا بيه الرسول عليه الصلاة والسلام
    مالا واش اللي يحفظ كلمة يتفلسف , تركب فالبيس الهدرة على الزواج وفالسبيطار ويهدروا على الزوااااج , الغنا ولا على الزواج"زوجوني اواي واي بغيت نديها اماما " ابابا راسي حتى الزواج
    وغزى الكُتاب تهز كتاب تلقى الهدرة على الزواج :ROFLMAO: بزاااف واش توحموا على الزواج يبانلي ولالهم مرض والمشكل كي يتزوجوا يولوا يغنوا ابابا شيبنا ههههه
    معندهمش واش يخمموا فيه من غير الزواج مثلا وزيد علاه يخلوا الصيف باش يتزوجوا فيه اوووو تسما وقت السخانة والبحر تقتلونا بالدربوكة والفريك :LOL: فالشتا خير الدعوة اموا تحيا
    من السبات هههه
    موضوعك خلاني نهدر ونشطني بلا فيثامين ههههه
    مشكور
     
    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017 على 19:30
    #10