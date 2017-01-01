علاش غير الزواج برك ؟

السلام عليكم : واش راكم ان شااء الله بخير نتمنى كل مريض ربي يشافيه وكل واحد عندو امنية ربي يحققهالو اللهم آمين موضوعي جد بسيط لانو فريمون صح يجبلي وحد الغضب لا اراكم الله في الحياة هذي ربي بعثنا باش نعمرو الارض اكيد والتعمير يكون بالانجاب والانجاب يكون بالزواج لكن في السنوات الاخيرة وفي الجزائر العزيزة رجع هذا الزواج هم وغم ونمط حياة تنوض الصباح تصيب يماك حطتلك قهوة حليب ومعاها شويا زواج وليدي راك لحقت للعشرينيات ولازمك تخدم باش تتزوج تشوف في يماك نضرة نتاع غضب ولانو يماك تهبط راسك وتشرب الحليب وما تاكلش شويا نتاع الزواج هذيك هيا تقول قبل لا نروح نقرى ندخل للفايسبوك كاشما نشوف هيا تفتح الفايسبوك كاشما تصيب ميساج مليح وكاشما تقرى حاجة مفيدة هيا حتى تشوف هذيك الصفحات : زوجتي سر سعادتي ...زوجي اوسم رجل في العالم زوجي ماخصو والو... زوجتي تعرف طيب المحاجب وغيرها من صفحات الزواج تخرج وحاكماتك الخلعة واش نهار اليوم هذا ومن بعد تقول كاشما نتفرج في اليويتوب تدخل لليوتيوب تصيب : رقية شرعية من اجل تسهيل الزواج زوج يكتشف خيانة زوجته شاهد الفيديو الزوجة الصالحة كيفية اختيارها حبيبتي تزوجت وخلاتني وحداني خخخ تزيد تقول نخرج نقرى بالاك ننسى شويا تروح للجامعة تشوف في بنات متزيين كيما تزين الزوجة لزوجها وتتفكر الزواج ياعالم... ياناس.... يااهلي... ياقوم... ياخاوتي... ياربي علاش في المجتمع الجزائري والامة الاسلامية الزواج هو كل شيء يعني ماكانش كامل اللي يخمم يعيش وحدو ولا تعيش وحدها مانيش حاب نتزوج كاشمن يسالني يعني مكانش حاجة يروشارشي عليها البنادم عندنا غير الزواج عندي في اللمة هذا العام الرابع وقيلا وكل يوم ندخل نفس مواضيع الزواج ساعات كيما مايلقاش العضو باش يموديفي كلمة زواج ينحي هذوك النقاط ويكتب " الروحة الصالحة " انت تحسبها كاش سياحة ولا بلاصة صالحة مافيهاش العرى هيا وتصيبو يحكي على هذاك الكائن اللي فيه كل شيء مليح مي مكانش وما يبانش في الشارع وما يلبسش فيزو وسروال نزيدكم شويا يعني مكانش قاع اللي حاب يدير حاجة في حياتو والزواج يخليه روطار شوي ماعندكش كاش مشاريع حاب ديرهم قبل لا تموت سوى الزواج يعني القرآن كامل والاحاديث كامل نتاع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام قاع ما يكتبش عليهم الواحد موضوع ويخيرو غير هذوك الآيات نتاع الزواج تريح مع بولحية يحكيلك على الزواج تريح مع ملحد يحكيلك على الزواج تريح مع شيعي يحكيلك على الزواج تريح مع روحك تحكيلك على الزواج ههه يعني مكانش واحد يمضي حياتو يزور غير في الرحم نتاعو ولا يفتح ملجأ ايتام ويتكفل بيهم ولا يبني جامع ويصلي فيه ويخدم الاسلام من غير ما يخدمو بالزوااج اللي يغني يحكي على الزواج اللي يبكي يحكي على الزواج كرهت كواحد من الشعب التعيس مسألة الزواج علابالي فيه امور مليحة وحاجة لازم تكون لكن ما نرجعوهاش مبدأ حياة عليه نحياو وعليه نموت كأنوهو وكلمة التوحيد كيف كيف كأنو كلمة التوحيد ماهيش لا اله الا الله مي لا اله الا الزواج شويا خاوتي قيلونا من هذي الكلمة والله ساعات كي نشوف سوجي يحكي على الزواج ومع احتراماتي للناس اللي يكتبو هذي المواضيع مي يااخي ويااختي رانا تساتورينا من هاذ المشروع خلاص احكولنا شويا على مواضيع اخرى ادخلو لا بغى للمنتدى السياسي واحكيو على الانتخابات المهم برك لا للزواج حتى الواحد رجع يقول الزواج لا دين له عيشو حياتكم بنات ورجال والزواج لازم يكون تخمامو من حياتكم كامل عام وااحد انت كفتاة كي يجي مكتوبك تزوجي وانت يا فتى كي توجد روحك تزوج اما انك منين تبلغ15 سنة وانت تخمم في الزواج هذا اهدار للطاقة الشمسية خخخخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته