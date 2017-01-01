وآش هي " الحياة " عندكمممم ؟؟؟

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏8 فيفري 2017 على 09:17.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    واش حوالكم خاوتي و اهلي و ناسي ؟؟

    هذو اليامات الهدرة راهي غير على الزواج و التحليل على طرق الزواج و الدعوة راهي سخونة غير القصف يخبط ههههه
    و بالمناسبة نحيي خويا @hakim story
    و ختي @kari 1997
    على المواضيع الهادفة لي صح لازم نوقفوا عليهم


    المهم متخافوش ههههه مرحش نحكي عالزواج انا خاطيني مزالني صغيرة رغم كل التوسويس من حولي ههههه

    ندخل في الموضوع خاوتي الحياة هاذي ماهيش غير ماكلة و رقاد و كونكسيون و تلفاز و شد الحيط و خلاص
    الحياة هاذي تضحية خدمة عمل اجتهاد ملئ الفراغ في المفيد
    مثلا كيما الشباب ملازمش يشدو الحيط و طول النهار و هوما يعسو في البنآت لي راحت و لي جات حاشا راني نحكي عالبطالين لي يقولو مكاش الخدمة مرانيش نقصد في الناس العاملة
    في عوض ما تظل ما الفيسبوك و الحيوط يا اخي انا نفضل لو أنك تروح للخدمة الوطنية لي الناس كامل هاربة منها قاعدين غير للزنق ياو مراهيش ترحم كي طول النهار و هوما مريحين واش من فائدة ديتوها الأغلبية اتجروا وراء الافات الاجتماعية آمالا روح للخدمة الوطنية عالاقل كاشما يصرا في البلاد بعيد الشر تكون متدرب على حمل السلاح تتعلم شوية كيفاش تعتمد على روحك و ترجع مسؤول و نفضل أنك تروح تخدم في البطاطا و البحاير و متريحش برك
    الدنيا هاذي تخلاص و تندم عليها اذا مدرت فيها والو
    عمروا وقتكم بأي عمل يقولك مكاش خدمة و هوما عالعام مريحين البلاد فيها الخير الشعب لي شبعان و فيه غير الفم ياو شمر على ذراعك و مولاها ربي اتوكل عليه و تلقا خدمة الخدمة انت تلقاها ماشي هي تجي ليك

    و كيف كيف البنات الحياة يا حبيبتي ماشي غير زواج و حب و خرابيط لازم تكون عندك شخصية قوية اقراي و اتعلمي شغل الدار تعجني و تديري الطعام و تخدمي القاطو متخليش حياتك تضيع و انتي تخمي في حبيبك حبي على روحك بصح ماشي كونتر باش تكوني امرأة ناجحة تفيدي بيها المجتمع
    لي راهي تقرا و ناجحة ربي يوفقها و متقوليش راني نقرا منتعلمش ياااو اضربي عصفورين بحجر واحد ديري ستاج في الحلويات و الخياطة في اي مجال تحبيه
    و لي منجحتش في لقراية و ريحت في الدار متقطعيش الامل اخرجي اتعلمي خياطة طبخ المهم حاجة تشدي بيها يدك


    متخلوش الوقت يضيع في التفاهات خاصة عالم النت لي دانا بعيد بزاف عالدنيا و الدين

    خلونا يكونوا عدنا اهداف نحبوا نوصلولهم و نتجهادوا باش نحقوقهم ماشي تفقس من البيضة تخمم في الزواج كلشي في وقتو
    اقراو و اخدموا ديروا الخير بشهريتكم صدقوا منها كسوا فقير و اطعموا مسكين اتعلموا اي حاجة في اي مجال و الزواج حتى و تتزوجوا متتخلاوش عن اهدافكم و طموحاتكم و كونوا ناس ايجابيين و عندكم فكرة هي انو تفيد المجتمع ديالك بأي شيء مفيد

    #أنا_عن_نفسي_مؤخرا_ديت_قناعة_بلي_قرايتي_هي_الصح !!!
    و لازم نحقق احلامي و طموحاتي ان شاء الله ربي يوفقنا جميعا
    بعد ما كاين ناس ربي يحفظهم قالولي خمي غير في قرايتك و حفزوني و قالولي نفرحوا بيك كي تنجحي بقرايتك و جلست من أشخاص يخليوك منخممش كامل في الامور التافهة و الحمد لله
    ...
    ..
    .
    آمالا خاوتي شاركونا احلامكم و اهدافكم
    - واش هي الحوايج لي راكم تخدموا عليها باش تتحقق ؟؟
    -حلم متخليهش يضيع و متتهناش حتى توصلوا ؟؟

    أو بعبارة أخرى كيفاش تتمناو تكون حياتكم في ظل الطموحات و الاهداف


    و ان شاء الله يكون موضوعي خفيف عليكم و مفيد
     
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    المتفآئلة, ‏8 فيفري 2017 على 09:17
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    السلام عليكم
    ربي يحفظك ختي على الموضوع الرائع
    نوافقك فكلامك ياو اخدم خضار ومتخدمش "شد الحيط" ههه والطفلة كيف كيف المسلسلات وحب وططططط اقصيهم من بالك مرني يديك فالعجين :LOL:
    وانا مثلك نخمم فقرايتي عندي احلام احتفظ بها لنفسي
    موفقة ختي المتفائلة
     
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    الصحافية الساخرة, ‏9 فيفري 2017 على 17:42
    #2
  3. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    و وعليكم السلام ورحمة الله
    العفو اختي
    ان شاء الله ربي يهدي شباب اليوم و احنا منهم هههه
    ربي يوفقك اختي
    نورتي الموضوع
     
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    المتفآئلة, ‏10 فيفري 2017 على 10:59
    #3
  4. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    أين البقية
     
    المتفآئلة, ‏10 فيفري 2017 على 10:59
    #3
  5. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    صح شا قلتي لازم نعيشو حياتنا من كل الجوانب ماشي ندوها غي ضحك تا تطفر لجان نهار يكبر يلقى روحه لا دار لا دوار وليدات وماكاش لانو كيكان فيوقت شبابه كان يقول نوورمال المهم كالي وشارب ولابس والبنت نفس شي تلقاها في دار باها معززة مكرمة تقولك شا خصني انا نبقا هكا خير ولاكاش زواج والزواج مكتوب املا لازم عليها تا هي تتعلم كاش حرفة تنفعها
    بالنسبة ليا قرايتي اهم حاجة عندي ضروك ان شاء الله نكمل وندي ديبلوم تاعي خدمة وغيرو راه مكتوب وصاي عندي طموح نكمل حتا لدكتورة باذن الله
    شكرا ع الطرح المميز
     
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    حكاية قمر, ‏10 فيفري 2017 على 13:43
    #4
  6. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    كلمات قوية ورائعة
    وي حنونة راني معاك
    كونتر مضيعة الوقت وكونتر اليأس
    يقولو ناس زمان خدم بفراك وحاسب البطال
    مي دوماج كاين شباب يحب يبدا يخدم ديراكت فبيرو ولا مركز مرموق
    ميقبلش يتمرمد سوا يخدم فقطاع البناء ولا الفلاحة
    ومبعد يقول ملقيت خدمة حڨرتني الدولة
    ولبنات مسلسلات فايسبوك وووو
    علابالك كانت عندي صفحة فالفايسبوك
    وأصدقاء رووووعة
    مام لستاتي تاوعي فيهم إقبال كبير
    مي غلقتها علاخاتر كووووووونتر مضيعة الوقت
    وحليت وحدة جديدة باش نكونكتي مع صديق وأخ عزيز
    ونرفض أي طلبات صداقة
    ولا رسائل المسانجر ممن لا أعلمهم
    لأنو الوقت عزيز
    والله بعدما غلقت اللولى لقيت ضيعت وقت كبيييير
    والحمدلله فقت بالخطأ نتاعي
    تاني لبنات يقدروا يكونوا رواحهم فالعطل الصيفية خياطة طرز حلويات ووووو
    المهم متريحيش هاك
    ربي حفضك موضوع قيم تشاااااااو
     
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    sanaya, ‏10 فيفري 2017 على 13:45
    #5
  7. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    شكرا لكن على المرور
     
    المتفآئلة, ‏12 فيفري 2017 على 20:15
    #6