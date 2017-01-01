وآش هي " الحياة " عندكمممم ؟؟؟

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته واش حوالكم خاوتي و اهلي و ناسي ؟؟ هذو اليامات الهدرة راهي غير على الزواج و التحليل على طرق الزواج و الدعوة راهي سخونة غير القصف يخبط ههههه و بالمناسبة نحيي خويا @hakim story و ختي @kari 1997 على المواضيع الهادفة لي صح لازم نوقفوا عليهم المهم متخافوش ههههه مرحش نحكي عالزواج انا خاطيني مزالني صغيرة رغم كل التوسويس من حولي ههههه ندخل في الموضوع خاوتي الحياة هاذي ماهيش غير ماكلة و رقاد و كونكسيون و تلفاز و شد الحيط و خلاص الحياة هاذي تضحية خدمة عمل اجتهاد ملئ الفراغ في المفيد مثلا كيما الشباب ملازمش يشدو الحيط و طول النهار و هوما يعسو في البنآت لي راحت و لي جات حاشا راني نحكي عالبطالين لي يقولو مكاش الخدمة مرانيش نقصد في الناس العاملة في عوض ما تظل ما الفيسبوك و الحيوط يا اخي انا نفضل لو أنك تروح للخدمة الوطنية لي الناس كامل هاربة منها قاعدين غير للزنق ياو مراهيش ترحم كي طول النهار و هوما مريحين واش من فائدة ديتوها الأغلبية اتجروا وراء الافات الاجتماعية آمالا روح للخدمة الوطنية عالاقل كاشما يصرا في البلاد بعيد الشر تكون متدرب على حمل السلاح تتعلم شوية كيفاش تعتمد على روحك و ترجع مسؤول و نفضل أنك تروح تخدم في البطاطا و البحاير و متريحش برك الدنيا هاذي تخلاص و تندم عليها اذا مدرت فيها والو عمروا وقتكم بأي عمل يقولك مكاش خدمة و هوما عالعام مريحين البلاد فيها الخير الشعب لي شبعان و فيه غير الفم ياو شمر على ذراعك و مولاها ربي اتوكل عليه و تلقا خدمة الخدمة انت تلقاها ماشي هي تجي ليك و كيف كيف البنات الحياة يا حبيبتي ماشي غير زواج و حب و خرابيط لازم تكون عندك شخصية قوية اقراي و اتعلمي شغل الدار تعجني و تديري الطعام و تخدمي القاطو متخليش حياتك تضيع و انتي تخمي في حبيبك حبي على روحك بصح ماشي كونتر باش تكوني امرأة ناجحة تفيدي بيها المجتمع لي راهي تقرا و ناجحة ربي يوفقها و متقوليش راني نقرا منتعلمش ياااو اضربي عصفورين بحجر واحد ديري ستاج في الحلويات و الخياطة في اي مجال تحبيه و لي منجحتش في لقراية و ريحت في الدار متقطعيش الامل اخرجي اتعلمي خياطة طبخ المهم حاجة تشدي بيها يدك متخلوش الوقت يضيع في التفاهات خاصة عالم النت لي دانا بعيد بزاف عالدنيا و الدين خلونا يكونوا عدنا اهداف نحبوا نوصلولهم و نتجهادوا باش نحقوقهم ماشي تفقس من البيضة تخمم في الزواج كلشي في وقتو اقراو و اخدموا ديروا الخير بشهريتكم صدقوا منها كسوا فقير و اطعموا مسكين اتعلموا اي حاجة في اي مجال و الزواج حتى و تتزوجوا متتخلاوش عن اهدافكم و طموحاتكم و كونوا ناس ايجابيين و عندكم فكرة هي انو تفيد المجتمع ديالك بأي شيء مفيد #أنا_عن_نفسي_مؤخرا_ديت_قناعة_بلي_قرايتي_هي_الصح !!! و لازم نحقق احلامي و طموحاتي ان شاء الله ربي يوفقنا جميعا بعد ما كاين ناس ربي يحفظهم قالولي خمي غير في قرايتك و حفزوني و قالولي نفرحوا بيك كي تنجحي بقرايتك و جلست من أشخاص يخليوك منخممش كامل في الامور التافهة و الحمد لله ... .. . آمالا خاوتي شاركونا احلامكم و اهدافكم - واش هي الحوايج لي راكم تخدموا عليها باش تتحقق ؟؟ -حلم متخليهش يضيع و متتهناش حتى توصلوا ؟؟ أو بعبارة أخرى كيفاش تتمناو تكون حياتكم في ظل الطموحات و الاهداف و ان شاء الله يكون موضوعي خفيف عليكم و مفيد