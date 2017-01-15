الدجاج المشوي بالصلصة

الموضوع في 'ركن الأطباق الرئيسية' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏8 فيفري 2017.

  1. وردة فواحة

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     المقادير;
    دجاجة كاملة خليط الصلصة
    ½ كوب من صلصة الباربيكا
    1 ملعقة من صلصة الطماطم
    ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
    1 ملعقة صغرة أوريجانو
    1 ملعقة صغيرة حبق مجفف
    1 ملعقة صغيرة ملح
    2 ملعقة كبيرة خل
    زيت زيتون
    بصل
    ثوم
    طماطم
    الطريقة :
    - نقوم بغسل الدجاجة وتقطيعها إلى قطعتين من النصف.

    - نضع في طبق كبير صلصة الباربيكاومعجون الطماطم والخلّ والحبق والفلفل والأوريجانو والملح ونحركه حتى تصبح كافة المكونات مخلوطة جيداً.

    - نقوم بتوزيع الصلصة على الدجاجة .

    - نقوم بتغطية الدجاجة بورقة مطبخ ماصة للدهون واتركيها في الثلاجة لفترة 30 دقيقة إلى أن تكتسب نكهة أفضل وأزيلي الصلصة .

    - قومي بتسخين الفرن مسبقا حتى 200 درجة مئوية؛ قومي بإعداد صينية ورقية شبكية.

    - نضع الدجاج المنقوع بالصلصة على الورقة مع البصل والطماطم .

    - نقوم بشواء الدجاجة لفترة 20- 25 دقيقة مع الصلصة خلال الشواء لتكتسب نكهة شهية أكثر نضيف الصلصة الزائدة.

    - نقوم بتقديمه مع السلطة والخبز.
     
    وردة فواحة, ‏8 فيفري 2017
    #1
  2. ZahoDz

    ZahoDz :: عضو مُشارك ::

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    ZahoDz, ‏10 فيفري 2017
    #2
  3. مرمرية

    مرمرية :: عضو منتسِب ::

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    طريقة رائعة لعمل الدجاج ووصفة سهلة من أسهل وأطيب وصفات طبخ عربية ، لكي كل الشكر أختي الكريمة وتسلم إيدك على هذا الموضوع المتميز
     
    مرمرية, ‏24 فيفري 2017 على 22:34
    #3