الدجاج المشوي بالصلصة

المقادير; دجاجة كاملة خليط الصلصة ½ كوب من صلصة الباربيكا 1 ملعقة من صلصة الطماطم ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود 1 ملعقة صغرة أوريجانو 1 ملعقة صغيرة حبق مجفف 1 ملعقة صغيرة ملح 2 ملعقة كبيرة خل زيت زيتون بصل ثوم طماطم الطريقة : - نقوم بغسل الدجاجة وتقطيعها إلى قطعتين من النصف. - نضع في طبق كبير صلصة الباربيكاومعجون الطماطم والخلّ والحبق والفلفل والأوريجانو والملح ونحركه حتى تصبح كافة المكونات مخلوطة جيداً. - نقوم بتوزيع الصلصة على الدجاجة . - نقوم بتغطية الدجاجة بورقة مطبخ ماصة للدهون واتركيها في الثلاجة لفترة 30 دقيقة إلى أن تكتسب نكهة أفضل وأزيلي الصلصة . - قومي بتسخين الفرن مسبقا حتى 200 درجة مئوية؛ قومي بإعداد صينية ورقية شبكية. - نضع الدجاج المنقوع بالصلصة على الورقة مع البصل والطماطم . - نقوم بشواء الدجاجة لفترة 20- 25 دقيقة مع الصلصة خلال الشواء لتكتسب نكهة شهية أكثر نضيف الصلصة الزائدة. - نقوم بتقديمه مع السلطة والخبز.