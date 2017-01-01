Génoise avec mousse au chocolat

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة soumia hadj, ‏10 فيفري 2017 على 11:50.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا جزيلا الحمد لله كماينبغى لجلاله وعظيم سلاطانه سبحانه وتعالى لا اله لنا غيره ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطييبين الطاهرين وزوجاته امهات المؤمنين ومن تبع هديه باحسان الى يوم الدين
    الحمد لله الذي علمني مما لم اكن اعلم ورزقني من فضله


    اهلا بمهندسات المطبخ اللماوي

    وصفة اليوم فيها 3 مراحل في التحضير :
    1/ الجنواز
    2/ لاموس
    3/ الشكولاتة المرآة جو بونسك وسمها قاناش لي سونسيال هذي تجي من الفوق كامل وكي شغل نات تبريي

    على بركة الله

    الجنواز :
    4 حبات بيض
    100 غ سكر
    100 غ فرينة ( ولي حبت تدير الكاكاو لازم المقدار بين الفرينةوالكاكاو يساوي 100 غرام )

    طلعي البيض مع السكر حتى يتربيلا يولي ثلات اضعاف الحجم الاول
    [​IMG]

    ومنبعد زيدي فوقو الفرينة رويدا رويدا مع الخلط بملعقة خشبية او سباتيل خلطا خفيفا به ما طيحلكش سي نو اذا طاحت ههه نرفدوها نورمال هه اني نمزح برك ايا شويا سيريو :cool:
    كي تتخلط مليح ديريها في صينية فيها ورق تع الطياب وسقمي السطح مليح ودخليها فالفرن يكون مسخن من قبل هذا ماكان ساهلة
    [​IMG]

    مدة طهوها ماشي بزاف يادوب 10 دقايق 12 او 13
    اومبعد خليها بجيهة تبرد نحيها من السنيوة وحطيها فوق منديل مبلل ومعصور ههه انا نسيت هذ الخطوة كنت مزروبة يادوب صليت الظهر ورحت ندرس ههه كي رجعت للدار لقيتها تقول شي مشمخة واقيلا عرقت المهم نكملو

    ــــــــــــــــــــ
    لاموس تع هذ المرة مفيهاش البيض كيما اللي حطيتها سلفا
    المقادير:
    150 غ شوكولا سوداء
    75 غ زبدة
    2 ملاعق كبار سكرعادي
    2 علب ياغورت طبيعي / اختياي تقدري ديري بنكهة الفانيلا او الشوكولا /
    مقادر 2 علب تع ياغورت من الرائب
    1 ملعقة كبيرة كاكاو اسود/ واذا مكش اسود استعملي اللي لونه غامق مش لي فيه السكر /
    200 غ كريمة سائلة نباتية
    1 كبيرة جيلاتين* 5 ملاعق كبار من ماء باارد

    الطريقة
    طلعي الكريمة السائلة بالخلاط الكهربائي ملييح

    [​IMG]

    حضري الشوكولا : ديري الشوكولا والزبدة والسكر والكاكاو ، اما طيبيها فوق النار مباشرة لكن تكون هادئة وتحركي يعني تعسيها او على حمام مائي
    [​IMG]

    ومنبعد ديري خليط الشوكولا مع الكريمة وخلطي بالسباتيل ومنبعد ركزي معاي هنا لاجيلاتين تكوني درتيها من قبل في الكمية المححدة لها من الماء ورح تلقايها تشربت هذاك الماء حطيها فكسرونة وديريها على نار هادية برك به تطلق روحها مش تغلي برك تنطلق يعني تسيح
    وحطيها على الخليط وبسرعة حركي .
    [​IMG]

    [​IMG]


    ومبعد تسقمي هذيك الجنواز فالمول وتشربيها السيرو ديري حساب طبقتين ، ضعي واحدة من الجنواز ثم شويا لا موس ثم طبقة حنواز ثم الاخيرة لاموس

    [​IMG]
    ثم الى الثلاجة
    [​IMG]


    المرحلة الاخيرة : تحضير الشكولاتة المرآة[​IMG]

    250 غ سكر عادي
    80 غ ماء
    80 غ كاكاو اسود
    160 غ كريمة سائلة نباتية
    4 ورقات جيلاتين أو 12 غ بودرة /اذا درتي 12 غ ديري 60 غ من الماء البارد /

    الطريقة :
    اولا ديري الالجيلاتين البودرة في الماء وخليها مدة 5 دقايق
    ضعي السكر مع الماء فوق النار وخليه يغلي حتى يدير الفقعات بزاف
    [​IMG]

    وبعدها نحيها من النار وضيفيلها الكاكاو وخلطي مليح ب الفوي
    [​IMG]

    سخني الكريمة السائلة ثم ضيفيلها الجيلاتين وزربي حركي وزربي حطيها عللى السيرو لي طيبتيه وخلطتيه مع الكاكاو وخلطي مليييح ب الفوي وبسرررعة واذا شفتي بلي فيها الحبيبات صفيها فالصفاية
    ثم فرغيها فوق لاموس ورجعي لاموس فالثلاجة / كونجيلاتور / وقبل ما تحطيها خرجيها من كونجيلاتو بنص ساعة وحطيعا فالثلاجة عادي
    [​IMG]
    ومن الاحسن تحضريها بكري باسكو لازم تجمد تشد روحها
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    طرونش تع @أم ياسمينdz
    [​IMG]

    زووووم في خاطر @بنقابي افتخر


    [​IMG]


    في أمان الله وحفظه
    الى الملتقى ان شاء الله
    الحلقة القادمة مع les binier ان شاء الله
     
    التعديل الأخير: ‏10 فيفري 2017 على 11:55
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    soumia hadj, ‏10 فيفري 2017 على 11:50
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
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    السلام عليكم
    يا ختي مرضتيني وجوعتيني في نص الليل
    بديناها بلحم لجمل تلخرتنا بالشيكولا وماشابهاها
    النفس راحلي كي شفت الصور يا محاينك
    نقدر ندابز عليها هذي سوريا نحررها على جالها في نص الليل والجوع لي راني فيه هههه
    يعطيك الصحة ختي سومو
    ياخويا @hakim story
    أرواح تشوف واش دارت فيا في نص الليل
     
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    Skor m@k, ‏10 فيفري 2017 على 23:47
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    شكرا لك
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    تحية عطرة
     
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    الصارم المسلول, ‏11 فيفري 2017 على 08:18
    #3
  4. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
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    ركن المهارات اليدوية
    ركن الديكور والعناية المنزلية     طاقم المشرفات

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    اهلا سمسومة
    اممم جاتك بنينة وخفيفة
    ماكنش شويا جي مروي ريقي بيه ههههه
    ومادابيك تخلي لي بقا لراجلي وبنتي هههه
    بصح الصح الصح
    جات تهبل سيغتو التزيين انيق وسامبل
    يعطيك الف صحة
    راكي جبتيهم يجرو ماتكمليش العام هنا وتزوجي هههه
     
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    بنقابي افتخر, ‏11 فيفري 2017 على 11:14
    #4
  5. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    ههه ربي يعينك على هذيك الحالة هه رد بالك خويا مالك تزيد درو جيهة قسم المطبخ اللماوي وزيد هذي زكارة تع لي رح تربحني فالتحدي تع التلوين ههه
    هه خلي خونا حكيمو طرونكيل سينو يجبد عليك بدبزة
    حقا اني رجعتلك على سؤالك بخصوص سعر لحم الجمل او يسوى 750 دج
    الله يسلمك خو ربي يحفظك
    عفواا اخي الطيب
    آمين يارب ويبارك فيك
    ولك مني اطيب التحية
    اهلااااااااااااااااا الحاجة ام *** يااخاااه معباليش علاه اسم بنت ختي يروحلي ههه مالقري كو فكرتيني بيه مرة لي فاتت /بوسيهالي الزربوطة الزينة /
    ايه ههه انا وين ما كانت الشيكولا ذايبة نذوب معاها هه سيرتو لاموس
    مي بيني وبينك نفضل الوصفة الاولى تع البيض باسكو هذي تحسي شويا بنكهة الحموضة تع الرايب / وهو اختياري تقدري ما دريهيش مام الياغورت اختياري فالنكهة /
    ههه مليحة هذي مكفاش نتيا تزيدي توصي علىى خونا لميسيو تعك والزربوطة المشاكسة ، ولك من عيوني انا ، يارب وتتقدر شي يوم نزورك في بلعباس ونجيبلك معاي الطبخة لي تحبي /
    صراحة التزين في مثل هيك وصفة نحبو تخي تخي سامبل ومكنش ناوية نعملو هك كنت حابة ندير خطوط رفيعة جدا في احدى الزوايا سع ملقيتش التشوكليت او ياس ههه
    الله يسلمك حبوبتي
    هه آيوووو آهيو حشمتني يا جدك هه سون سمير زعما كتبتيها بالرمادي كون درتيها بالابيض بهمتبانش خخ
    ربي يهنيك ويسعدك
    [​IMG]
     
    بنقابي افتخر معجب بهذا.
    soumia hadj, ‏11 فيفري 2017 على 20:43
    #5
  6. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    Bonsoir ma sœur Soumia
    Merci beaucoup pour votre gâteau
    ههههه واقيل عمبالي صح نهدر فرنسيسيا
    السلام عليكم اختي يعطيك الصحه
    خرجتلك تهبل مشاء الله
    بصحتك
     
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    المتفآئلة, ‏14 فيفري 2017 على 18:04
    #6
  7. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    هههه سي مون قاتو سي ما بخيباغارسيو كوند جي بخوبوزي ئين غوسات تيو بو لو ديغ كو فوتخ قاطو ههههههه
    ايواه شفتي الفرنسي تع خيتك شحال تكسر الراس هههه
    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    الله يسلمك اختي ، الحق الحق اللي خرجت تهبل الاولى لي خدمت لي بسكوي ا لا كوياغ مع لاموس بالبيض ماشاء الله رائعة هذيك
    هايليك مي شوفي فالبارتي الدوزيام تع لي بسكوي مش الاولى
    *mousse au chocolat avec la génoise *
    ربي يحفظك يا صاحبة الاسم الجميل
    [​IMG]
     
    soumia hadj, ‏15 فيفري 2017 على 21:29
    #7