Génoise avec mousse au chocolat

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا جزيلا الحمد لله كماينبغى لجلاله وعظيم سلاطانه سبحانه وتعالى لا اله لنا غيره ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطييبين الطاهرين وزوجاته امهات المؤمنين ومن تبع هديه باحسان الى يوم الدين

الحمد لله الذي علمني مما لم اكن اعلم ورزقني من فضله





اهلا بمهندسات المطبخ اللماوي



وصفة اليوم فيها 3 مراحل في التحضير :

1/ الجنواز

2/ لاموس

3/ الشكولاتة المرآة جو بونسك وسمها قاناش لي سونسيال هذي تجي من الفوق كامل وكي شغل نات تبريي



على بركة الله



الجنواز :

4 حبات بيض

100 غ سكر

100 غ فرينة ( ولي حبت تدير الكاكاو لازم المقدار بين الفرينةوالكاكاو يساوي 100 غرام )



طلعي البيض مع السكر حتى يتربيلا يولي ثلات اضعاف الحجم الاول

سي نو اذا طاحت ههه نرفدوها نورمال هه اني نمزح برك ايا شويا سيريو

كي تتخلط مليح ديريها في صينية فيها ورق تع الطياب وسقمي السطح مليح ودخليها فالفرن يكون مسخن من قبل هذا ماكان ساهلة ومنبعد زيدي فوقو الفرينة رويدا رويدا مع الخلط بملعقة خشبية او سباتيل خلطا خفيفا به ما طيحلكشكي تتخلط مليح ديريها في صينية فيها ورق تع الطياب وسقمي السطح مليح ودخليها فالفرن يكون مسخن من قبل هذا ماكان ساهلة

مدة طهوها ماشي بزاف يادوب 10 دقايق 12 او 13

اومبعد خليها بجيهة تبرد نحيها من السنيوة وحطيها فوق منديل مبلل ومعصور ههه انا نسيت هذ الخطوة كنت مزروبة يادوب صليت الظهر ورحت ندرس ههه كي رجعت للدار لقيتها تقول شي مشمخة واقيلا عرقت المهم نكملو

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لاموس تع هذ المرة مفيهاش البيض كيما اللي حطيتها سلفا

المقادير:

150 غ شوكولا سوداء

75 غ زبدة

2 ملاعق كبار سكرعادي

2 علب ياغورت طبيعي / اختياي تقدري ديري بنكهة الفانيلا او الشوكولا /

مقادر 2 علب تع ياغورت من الرائب

1 ملعقة كبيرة كاكاو اسود/ واذا مكش اسود استعملي اللي لونه غامق مش لي فيه السكر /

200 غ كريمة سائلة نباتية

1 كبيرة جيلاتين* 5 ملاعق كبار من ماء باارد

الطريقة

طلعي الكريمة السائلة بالخلاط الكهربائي ملييح

حضري الشوكولا : ديري الشوكولا والزبدة والسكر والكاكاو ، اما طيبيها فوق النار مباشرة لكن تكون هادئة وتحركي يعني تعسيها او على حمام مائي

ومنبعد ديري خليط الشوكولا مع الكريمة وخلطي بالسباتيل ومنبعد ركزي معاي هنا لاجيلاتين تكوني درتيها من قبل في الكمية المححدة لها من الماء ورح تلقايها تشربت هذاك الماء حطيها فكسرونة وديريها على نار هادية برك به تطلق روحها مش تغلي برك تنطلق يعني تسيح

وحطيها على الخليط وبسرعة حركي .

ومبعد تسقمي هذيك الجنواز فالمول وتشربيها السيرو ديري حساب طبقتين ، ضعي واحدة من الجنواز ثم شويا لا موس ثم طبقة حنواز ثم الاخيرة لاموس

ثم الى الثلاجة

المرحلة الاخيرة : تحضير الشكولاتة المرآة

250 غ سكر عادي

80 غ ماء

80 غ كاكاو اسود

160 غ كريمة سائلة نباتية

4 ورقات جيلاتين أو 12 غ بودرة /اذا درتي 12 غ ديري 60 غ من الماء البارد /



الطريقة :

اولا ديري الالجيلاتين البودرة في الماء وخليها مدة 5 دقايق

ضعي السكر مع الماء فوق النار وخليه يغلي حتى يدير الفقعات بزاف



وبعدها نحيها من النار وضيفيلها الكاكاو وخلطي مليح ب الفوي

ومن الاحسن تحضريها بكري باسكو لازم تجمد تشد روحها