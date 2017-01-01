الحماة الواعرة...

سلااااام بينوا ارواحكم يا ضفادع اللمة هههههه راكم هجرتوا القسم هذا راني قريب نطفى ههههه واه كامل الاقسام دايرين فيهم جديد وتحديات واااو وهنا الدايم ربي اهدر واقعد اتفرج فموضوع تاعك ههههه المهم انا منيش جاية نهدر على هذا الشي الموضوع راه تاع اكشن بالمقلة هههه والرصاص صباط تاع ٤٤ هههه ؛ حروب لسانية تنطلق بين الكنة وحماتها ياااس شغل الموسيقى باش ما يسمعوش الجيران ههههه انا حابة نقعد بلا راس جماعة ؛ نحير وتحيروا حتى انتم علابلي عجوز تظل ورا وليدها اتزوج اوليدي ترقدوا بالزواج تنوضوا على اتزوج تغديه بالزواج حتى يقرر يتزوج وتفرح يماه ايه كل أم تحب تزوج ولادها وتفرح بيهم اييه ونهار عرس وليدها تشوفها زاهية الفرحة تبان حتى فنيفها هههههه وتضرب السرة فالشاوي اييييي ازذق ازدق افرحي يا لميمة ليوم عرس وليدك اييه الحنة يا الحنة جيبوها تحنيلوا لميمة ديرلوا شبه دايرة فيده ههههه مهم تحني معرف علاه يحنوا ؟ ما يهمش هذي خاطينا وتبدا الويدان والشلالات صوروا اللقطات لميمة تدمع وولدها يحضن فيها دمعة وخنونة هههه لا متشدوش اللقطة هذي تفضحوه هههه الرجل رجل والخنونة لبانت يقولوا صادقة دموعوا هههههه نجوا للعروسة منقدرش نقولكم اسك شابة ولا لا لا مشفتش فيها نظل نشطح ونسربي ههههه علابلي حدث الليلة هذيك على العروسة والسكانار مسلط على التصديرة والمشطة وسنانيها اسك تاعها ولا دايرة مجوار ههه مهم حماتها زعما فرحانة بيها وتتصور وتشطح معاها وهي غير قدام الغاشي برك خاطر راها تضاربت معاها قبل العرس وهذي تصرا بزاف ههههه لا علينا ليسونسيال فرحوا مع بعض ونساوا لحكاية ؛ يفوت العرس واليوم الرابع ولدها يقلع هو مرتوا يحوسوا فولايات اخرين والعجوز ميعجبهاش الحال اييه منعرف لاه اييه محوسش بيماه تفكرت وخلاها ؛ عليها راها مطفية والمشكل القصف يقيس غير كنتها ؛ ديجا سماتها " السحارة " زعما سحرت بنها وداتوا عليها ؛ يااااا هذوا ايامات يحوسوا ويرجعوا وعلاه تعيطي عليهم ولا قدر الله وداروا اكسيدوا وهوما جايين فالطريق ماشي تظلي تندبي حياتك طول وتلومي روحك ؟ ديجا طاحت الشتا فايامات هذوك زهرهم معوج ورجعوا باش تفرحي هههه وكي تتلاقا الكنة وحماتها ااه خلايا سيرتوا يكون هذاك ابنعا الباكر والعزيز عليها اي تقلبها على كنتها وتقصفها غير بالثقيل ، شي لي يديروا ابنها لمرتوا تعيط عليها متجيبلهاش هذي وانا لي كبرتك وتعبت عليك عمرك لا جبتلي هكا هههه معليش نقولوا ابنعا وتحس بالغيرة ومي لكان عيط عليك ابنك ولا مولاش يزورك بزاف هنا مترجعيش اللوم على كنتك وتقوليلها العقرب والمصفارة ديتيلي ابني وبعدتيه عليا وووو وكل اسم مش مليح تسميه بيها ؛ بالاك ابنك هو لي مهوش يحب يجي مش شرط هي لي تقوله متروحش عند يماك وزيد زوجتي وليدك بغيتي تفرحي بيه علاه تعسي عليه واش جاب لمرتوا ووين داها وكاينة اللي متحبش يديها لعند مواليها والله تحير انتي زوجتي وليدك تظلي تعسي فيه زعما كنتي حابة تشوفي ولادوا مي ماشي كي تزعفي من وليدك تحاشمي كنتك وتكرهي حفادك هذي منوافق فيها حتى أم ؛ ليسونسيال انا هدرت على الحماة ماشي ديما هي مش مليحة خصصت حديثي على حموات تلقا عرايساتهم مش مقصرين معاهم ولكن ديما يعكسوها هوما حافظين تاع الكنة كي الحية هههههه المهم كاين لي تضرب كنتها بمقلة نورمال وتحرم عليها تدير السيشوار ههههه حتى الصابون والشامبو تخبيه كي تبغي تتحمم تروح تكتب طلب خطي للحماة ههههه ومننساش هذيك الحماة اللي تزدم على الشمبرة باش تنوض كنتها ماشي للفجر لقيام الليل ههعهه يسحروا فالفطر هههه نحيي كل حماة تحب كنتها كما بنتها وكتر والله البنت امانة تجيبها لدار تغبنها وتسبها عيييب اي بحال بنتك امانة عندك خلاها بوها والله بزاف يطلقوا ومظلومات خاطر حماتها تكرها وتداوس معاها بزاف اكيد الراجل يكره من هذوا المشاجرات وينهي العلاقة بالطلاق وكاين حتئ لي تظل ورا كنتها بالكلام اللي يجرح حاطر معندهاش دراري ولا اللي تجيب بنات برك تظل تعايرها والله عجب صاري وربي يهدي هذا ما كان ومتقولوليش كاين كنات ماش ملاح علابالي كاين وبزاف هدرت على جانب واحد برك خاطر لوكان نهدر عليهم في زوج نولي نحكي في حرب ويذخلوا دبابات وصواريخ نووية ومتفراش ويسمعونا الناس لي هنا خلي برك هههه حماتي المستقبلية يا ترئ كيفاه مدايرة الروايات صورتك عجوزة حاطمة ههه وانا خافت من ضربتك القاضية مالا نقعد فواش راك تهدر هانية ههههه سلاااام