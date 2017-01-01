جيل مسوفج ....واليوم عيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعي اليوم حبيت نهدر على جيل الي راهو طالع ان شاء الله والي راهو فايق بزاف تلقاه فتح عينيه على التكنولوجيا يخدم فيها باه تسكتو يماه تعطيه البرطابل يلعب به وحتى طابلات ويكبرو مع الاجهزة التكنولوجيا زعم شناوة رايحين نطلعو بيهم لبلاد وتلقاهم حتى الي عندو فايس بوك وهو من الفروض راهو مازالو يلعب ويبقى التساؤل مفتوح؟؟؟؟؟ تخيلو اليوم الصباح كامل رانا ناسين كامل قداه التاريخ عندنا وليد اخي يقرا سنة اولى ابتداءي بعد ما شرب الحليب وبدينا نوجدو فيه باه يلبس يروح يقرا قالنا اليوم مانقراش لاه قالك اليوم عيد اوو قلتهم كاش مكاينة مناسبة وطنية وحنا لخبر قالنا والله بالحرف الواحد اليوم عيد واش من عيد قالنا عيدالحب تشوكينا ياجماعة انا بلامنهدر على تاع الليسي والجامعة ياجماعة راهو ابتداءي المطلوب منكم تشخيص الحالةراهي مستعجلة وأصر انو ميروحش وكاينة حاجة باه ماتقولوش بلي البراءة متعرفش الجمال اختي في الروضة عندها اطفال وزعم باه متخلطش الذكور مع الاناث عاملة صف ذكور وصف اناث وقالك وحد طفل ديما بارم راسو جهة طفلة وحب ينعت روحو قدامها لدرجة انو أم الطفل جات وحبت تشوف طفلة تقرا مع بنها يظل يهدر عليها وقالها سجدة مليحة تهبل ياشومي الرومنسية راهي بدات تظهر بوادرها وانتوما هنا في المنتدى راكم مع يجوز ولا يجوز رايحين نشوفو لعجب وربي يستر