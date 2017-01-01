جيل مسوفج ....واليوم عيد

السلام عليكم

واش نقولك يا ختي الحالة راهي توعار وتزيد

نشفا كي كنا صغار نعرفو غير gريندايزر وسبيد ريسر وزينة ونحول سوفجونة شويا

مي ماشي حتى وصلنا حتى لهذا الشي هههه

هذي كامل نحصل فالرسوم المتحركة تاع ضرك هي لي تسوفج الدراري هكذا

والله تتفرجي في mbc3 ولا كارتون ناتوورك وحدك تحشمي تكملي الرسوم هذاك

بصح بزاف تلقاه تحضيري وعندو تخمام هكذا

ربي يجيب الخير كي يكبر هذا الجيل

موضوع مميز كالعادة

يستحق الختم ​