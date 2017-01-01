جيل مسوفج ....واليوم عيد

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة لاريمان, ‏14 فيفري 2017 على 14:31.

  1. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    [​IMG]
    موضوعي اليوم حبيت نهدر على جيل
    الي راهو طالع ان شاء الله والي راهو فايق بزاف تلقاه فتح عينيه على التكنولوجيا يخدم فيها
    باه تسكتو يماه تعطيه البرطابل
    يلعب به وحتى طابلات
    ويكبرو مع الاجهزة التكنولوجيا
    زعم شناوة رايحين نطلعو بيهم لبلاد
    وتلقاهم حتى الي عندو فايس بوك
    وهو من الفروض راهو مازالو يلعب
    ويبقى التساؤل مفتوح؟؟؟؟؟
    تخيلو اليوم الصباح كامل رانا ناسين كامل قداه التاريخ عندنا وليد اخي
    يقرا سنة اولى ابتداءي بعد ما شرب
    الحليب وبدينا نوجدو فيه باه يلبس يروح يقرا قالنا اليوم مانقراش
    لاه قالك اليوم عيد اوو

    قلتهم كاش مكاينة مناسبة وطنية
    وحنا لخبر قالنا والله بالحرف الواحد
    اليوم عيد واش من عيد قالنا عيدالحب تشوكينا ياجماعة
    انا بلامنهدر على تاع الليسي والجامعة
    ياجماعة راهو ابتداءي المطلوب منكم تشخيص الحالةراهي
    مستعجلة وأصر انو ميروحش
    وكاينة حاجة باه ماتقولوش بلي البراءة متعرفش الجمال
    اختي في الروضة عندها اطفال وزعم باه متخلطش الذكور مع الاناث
    عاملة صف ذكور وصف اناث
    وقالك وحد طفل ديما بارم راسو جهة
    طفلة وحب ينعت روحو قدامها
    لدرجة انو أم الطفل جات وحبت تشوف
    طفلة تقرا مع بنها يظل يهدر عليها وقالها سجدة مليحة تهبل:Love:
    ياشومي الرومنسية راهي بدات تظهر
    بوادرها:X3:
    وانتوما هنا في المنتدى راكم مع
    يجوز ولا يجوز:rolleyes:
    رايحين نشوفو لعجب
    وربي يستر



     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏14 فيفري 2017 على 17:32
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    لاريمان, ‏14 فيفري 2017 على 14:31
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم اختي
    بارك الله فيك على الموضوع الرائع و الحساس

    اي و الله عندك الحق حبيبة جيل الله يستر
    أولا أنا من اصحاب لا يجوز و لا اعتبره عيدا للحب لان الايام كلها ايام حب و ود ماشي حتى نخصولها نهار سبيسيال و زيد للي رآهم يحتافلو بيهم انا شخصيا نقوللهم بالصحة والعافية عليكم عيد الزنى ( عفوا على هذه الكلمة )
    جيل طالع بسروال هابط هههه هما رآهم يقولو عليه
    ربي يستر اليوم في الطرام شفت مشهد الله لا يشوفكم و قدام كامل الغاشي ربي يهدينا
    و لي قتلتني كامل اليوم انو في كليتي ( كلية العلوم الاسلامية زعما ) جلبابياات مجمعين و طالبات شريعة مع صحابهم بصح في التالي يرجع كل شي نورمال لانو مكاش رقابة من طرف الوالدين و هاذي رانا كامل نعانوا منها في كل بلاص
    ربي يجيب الخير حبيبتي
    شكرا على الموضوع
    نتمنى انو المجتمع يتصلح و الشعب يوقف وقفة واحدة باش نكونوا كلمة واحدة و نحاولوا محاربة هذه الظواهر الدخيلة

    شكرا غاليتي
     
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    المتفآئلة, ‏14 فيفري 2017 على 17:47
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    اليووم عيد ؟ هههههه علابلك هذا وين عرفت بلي 14 يوم الشكولا هههههه ربي يهدي
    وانا نقوول علاه الغاشي بزااف برى وحديقة الحيوانات اللي بحذانا معمرة :LOL: فيقتيني هذا وين هههه
    واش نقولك جيل مسوفج هذا واش خرجوا الوالدين تاع اخر زمن
    مشكورة على الموضوع(y)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏14 فيفري 2017 على 18:02
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    و يااااو عليكم القااالمة
    ياو راها لعبت
    ...
    شوك ذيك الهدرة شوف
    [​IMG]
    ذري في عمرو 5سنين قير ربع و يعرف عيد الحب
    شني هذي رحمة على والديكم
    انا ما سمعتش بهذا الخرطي تقريبا ختى لحقت للبيام و الليسي و ضروك تلقاه مولا 5 و لا 6 سنين و يعرف هذو الصوالح خير منك
    يا جماعة راها كارثة
    الاطفال لي هم رايحين يرفدو البلاد مستقبلا راهم غارقين في وحل التكنلوجيا و الغزو الفكري
    بصح انا نقلكم حاجة
    ياو الوالدين و الاسرة هم السبب
    موفرين لهم الانترنت و الهواتف
    يا عجابة ...طفل مولا خمس سنين عندو بورطابل ؟؟؟؟
    و فيس بوك و و وو ...
    وش يدير بيه يا قوم ؟؟؟
    افطنوا ...
    ...
    و الله ما لقيت وش نزيد
    الله يعافينا و يعفو عنا
    بالعافية
     
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    habchisalaheddin, ‏14 فيفري 2017 على 18:14
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    موضوع يستحق الختم فعلا
    مصيبة المصائب رانا فيها اليوم كل يوم عيد ،اليوم العام الجديد وغدوا الشجرة وغير غدوا عيد الحجرة والاخيرة بكل وقاحة عيد الحب ، و اي حب هذا في الحرام وثاني رجع واجب و واجب مقدس ثاني والمسكين الي معندوش باش يشري الهدية هذاك هو نهاره الاخير و التجار المي خافوش ربي هذا هو نهار المكسب انتاع العام انتاعهم الشيكولة يا الشيكولة وش درتي صراحة انا نحب الشيكولة بصح مش الشيكولة انتاع يوم الغضب     انتاعهم
    ياترى فكروا في الوالدين او الزوجة اوالاخت ولا هذوا ميستحقوش يوم الحب اانتاع التمسخير
     
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    ميلينا, ‏14 فيفري 2017 على 18:24
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي تستحقين ختم التميز بارك الله فيك.
    قال الاخ @habchisalaheddin

    هااااي ربحت

    إذا كان رب البيت للدف ضارب ما على اهل البيت سوى التزمير.

    اللي ما عندوش يشري لبنو صباط بصح يشري بورتابل نتاع خمس ملاين ويركب انترنت، ويخلص كل شهر ،ويشكي من الفوق...

    نقولولو الله يهديك

    عيد الضياع وي

    تقبلي مني اختي الفاضلة فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏14 فيفري 2017 على 20:35
    #6
  7. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

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    لا حول ولا قوة الا بالله
    ايه وصلنا لوقت الله يلطف بينا وخلاص .. اليوم اخر كونترول عندي في الجامعة نعقب الكونترول على 11 رحت على 10 زعما كاش ما نشوف من الزملاء حاجة ماريفيزيتهاش ولا كاش ما نسقسي
    ايا كي دخلت من الباب يابعد بديت نتشوكا ههههه الجامعة كامل رافدة شكاير شكاير هههههه الوان واشكال ما تفهمي والو
    الله يهدي ما خلق وخلاص
     
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    Smile Queen, ‏14 فيفري 2017 على 21:09
    #7
  8. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    واش نقولك يا ختي الحالة راهي توعار وتزيد
    نشفا كي كنا صغار نعرفو غير gريندايزر وسبيد ريسر وزينة ونحول سوفجونة شويا
    مي ماشي حتى وصلنا حتى لهذا الشي هههه
    هذي كامل نحصل فالرسوم المتحركة تاع ضرك هي لي تسوفج الدراري هكذا
    والله تتفرجي في mbc3 ولا كارتون ناتوورك وحدك تحشمي تكملي الرسوم هذاك
    بصح بزاف تلقاه تحضيري وعندو تخمام هكذا
    ربي يجيب الخير كي يكبر هذا الجيل
    موضوع مميز كالعادة
    يستحق الختم
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏14 فيفري 2017 على 23:20
    #8
  9. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام جيل حل عينيه عالعدم من درك يعرفو كلش في المستقبل كيفاه
     
    أم ياسمينdz, ‏14 فيفري 2017 على 23:42
    #9