cosette
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طريقة تحضير عجينة بريزي ~بالصور~
طريقة تحضير عجينة بريزي
هذه العجينة خاصة بالتارتات و الفلان و هي سهلة التحضير
المقادير :
- مول قطره 25 سم
- 200غ فرينة
- 100 غ زبدة باردة
- بيضة مخفقة
- ملعقة صغيرة فانيليا
- قرصة ملح
- ملعقة كبيرة سكر مسحوق
- ملعقة صغيرة ماء بارد
كيفية التحضير :
1 ـ في إناء ؛ غربلي الفرينة . ضفي الملح و السكر ؛ قطعي الزبدة إلى مكبعات صغيرة و اعمليها بالفرينة بأطراف الأصابع .
2 ـ ضعي حفرة في الوسط ؛ ضفي البيضة المخفقة مع الفانليا و ملعقة صغيرة ماء بارد .
3 ـ كوني كرية من العجينة ؛ إذا كانت تلتصق بيدك ؛ ضفي لها الفرينة ؛ أبسطيها باليد ؛ غطيها و اتركيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل استعمالها .
طريقة تحضير عجينة بريزي
هذه العجينة خاصة بالتارتات و الفلان و هي سهلة التحضير
المقادير :
- مول قطره 25 سم
- 200غ فرينة
- 100 غ زبدة باردة
- بيضة مخفقة
- ملعقة صغيرة فانيليا
- قرصة ملح
- ملعقة كبيرة سكر مسحوق
- ملعقة صغيرة ماء بارد
كيفية التحضير :
1 ـ في إناء ؛ غربلي الفرينة . ضفي الملح و السكر ؛ قطعي الزبدة إلى مكبعات صغيرة و اعمليها بالفرينة بأطراف الأصابع .
2 ـ ضعي حفرة في الوسط ؛ ضفي البيضة المخفقة مع الفانليا و ملعقة صغيرة ماء بارد .
3 ـ كوني كرية من العجينة ؛ إذا كانت تلتصق بيدك ؛ ضفي لها الفرينة ؛ أبسطيها باليد ؛ غطيها و اتركيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل استعمالها .