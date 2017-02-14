طريقة تحضير عجينة بريزي ~بالصور~

cosette

cosette

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طريقة تحضير عجينة بريزي ~بالصور~

طريقة تحضير عجينة بريزي

هذه العجينة خاصة بالتارتات و الفلان و هي سهلة التحضير



المقادير :

- مول قطره 25 سم

- 200غ فرينة

- 100 غ زبدة باردة

- بيضة مخفقة

- ملعقة صغيرة فانيليا

- قرصة ملح

- ملعقة كبيرة سكر مسحوق

- ملعقة صغيرة ماء بارد



كيفية التحضير :



1 ـ في إناء ؛ غربلي الفرينة . ضفي الملح و السكر ؛ قطعي الزبدة إلى مكبعات صغيرة و اعمليها بالفرينة بأطراف الأصابع .



2 ـ ضعي حفرة في الوسط ؛ ضفي البيضة المخفقة مع الفانليا و ملعقة صغيرة ماء بارد .



3 ـ كوني كرية من العجينة ؛ إذا كانت تلتصق بيدك ؛ ضفي لها الفرينة ؛ أبسطيها باليد ؛ غطيها و اتركيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل استعمالها .
 
cosette

cosette

:: عضو متألق ::
#4
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
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النقاط
691
الإقامة
AtlãnTã
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أنثى
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M

mohamed1598753

:: عضو منتسِب ::
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#5
بعض النصائح المتعلقة بـ طريقة عمل عجينة البيتزا
  • لابد من أن نقوم بنخل الدقيق؛ لكي يستطيع الهواء الدخول بين ذراته، وهذه الخطوة مهمة في طريقة عمل عجينة البيتزا؛ لأن الهواء يخرج من الدقيق عندما يكون داخل الأكياس؛ لذلك لابد من أن تنخليه أولًا؛ لأن ذلك سيساعد على انتفاخه.
  • يجب استخدام كمية بسيطة من الملح، بقدر رشة فقط، ولا نزيد عن ذلك؛ لأن الإفراط في الملح؛ سيجعل العجين تفسد.
  • لا تفردي العجين بالنشابة، فقط استخدمي يديك، وإذا شعرت أنها ليست طرية؛ فاتركيها لبعض الوقت، وبعد ذلك أعيدي فردها، ليس من الضروري أن تكون دائرية الشكل؛ فبعدما تنضج يمكنك تقسيمها كما تريدين
للمزيد اقرأو المقال دا هيقدكوا بجد طريقة عمل البيتزا كما المحترفين
 
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