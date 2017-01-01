كـرسـي التعآرف { الضيـف الاول 2017 } الصحافية الساخرة

منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهاردنا أن نفتح لكم هذا الموضوع من جديد لكي نتعرف على الاعضاء المنتسبين مؤخرا لهذا الصرح العظيماو أن نتعرف على بقية الاعضاء التي لم تسمح لنا الفرصة على التعرف عليهم في الاعداد السابقة من كرسي التعارفو أتمنى أن نوفق هذه المرة أيضا في هذا الموضوعيــســرنــا نــحــنــ في منتدى اللمة الجزائرية ..وفيأن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين تحت سقف واحدأو فوق كرسي واحدهو