كـرسـي التعآرف { الضيـف الاول 2017 } الصحافية الساخرة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اردنا أن نفتح لكم هذا الموضوع من جديد لكي نتعرف على الاعضاء المنتسبين مؤخرا لهذا الصرح العظيم او أن نتعرف على بقية الاعضاء التي لم تسمح لنا الفرصة على التعرف عليهم في الاعداد السابقة من كرسي التعارف و أتمنى أن نوفق هذه المرة أيضا في هذا الموضوع يــســرنــا نــحــنــ في منتدى اللمة الجزائرية .. وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين تحت سقف واحد أو فوق كرسي واحد هو فكــرة الموضوع وهي أننا سنصطاد في كل مرة عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي لمدة أسبوع وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره ملاحظات -عدم طرح أسئلة محرجة للضيف -للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها - في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع ولكل ضيف بعد أن ينتهي من الإجابة أن يعين ضيفا آخر وهكذا دواليك في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء كأسرة واحدة تقبلوا تحياتنا ومرحـــــبا بالجميع واليوم وفي موضوع كـرسـي التعآرف قد اختارنـــــا لكم : العضوة @الصحافية الساخرة سنستقبلها هنا و نتعرف عليها عن قرب و نقاسم معها احزانها و أفراحها و نتعرف على ما تخبئه و ما تظهره فكونوا في المتابعة