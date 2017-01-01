فتاة مثالية

سلام حباب سلام لكل المجانين كحالتي بلامننسا العقلاء اللي ميزغدوش ڨاع اليوم حابة نحكي على طفلة عرفتها ماشالله عليها تربية وأخلاق وحاليا راهي مزوجة وأم لأطفال على كل حال هي أم جامعية قرات تخصص علم النفس وحاليا راهي تخدم في دارها زعما تستقبل المرضى كشغل فكلينيك مي فدارها هاد الطفلة علمتني حاجة ولا نقدر نقول سلوك شباب وأول مرة نشوف هديك المبادرة من وحدة مثقفة وجامعية حنا موالفين نسا ديما مع بعضاهم فالجيران عند خالتها عند يماها ويوميا تضييع الوقت جاية ورايحة أكيد صلة الرحم حاجة مليحة وصانا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مي مقالناش نهار كامل برة وفراغ في فراغ فلانة تزوجت فلانة طلقها راجلها ووووووووووووووو وتعرفوا كامل لحكايات هادو مي كاين شي عباد ولا نسا تعرف تزور غير يماها وصحاباتها ني خالتها ني عمتها و ساعات تلقى في عايلة مريض ولا كبير ميقدرش يخرج وحتى واحد يزورو وكاين تاني شي عباد تزوريهم وممكن بموعد ويقابلوك بتشناف هادو منهدروش عليهم وعندنا عقلية حنا نسا أرواحي لداري نجي لدارك متزورينيش منزوركش￼ يعني مش حابين نوصلوا حبابنا حابين نتواصلوا غير مع اللي تواصل معانا هاذ الطفلة اللي حكيت عليها شويا بعيدة من عايلتي ومين داك نشوفها ولا نتلاقا بيماها كانت ساعة على ساعة تجي تزورنا وأكيد نفرحوا بيها ونضيفوها وهداك الوقت كنت نتساءل وحشمت من روحي جامي رحت نزورهم وعلى فكرة عندها برنامج كل خترة تزور وحدة فالعايلة وحنا تاني عايلتنا كبيرة ماشاء الله ربي يخليهم لينا وخترة جات عندنا ورانا نهدروا كالعادة قتلهاكشغل حابة نبرر لها علاه جامي رحت نزورهم قتلها فبالي نجي نزوركم كاش نهار مي الله غالب راني مع صوالح ومنيش لاحقة قاتلي كلمة شابة: نو نتوما تقولو لرواحكم ملحقناش نزورو حبابنا لوكان تقولو نقدرو نلحقو تلحقو نورمال لقيت عندها الحق صح ساعات نضيعوا وقت فصوالح معندهم معنى ومبعد نقولوا ملحقناش نزورو حبابنا من داك النهار درت برنامج فالمذكرة تاعي كل أسبوع نزور وحدة من العايلة ونعطي الأولوية للناس لكبار ولا المرضى ومنيش على العائلة الصغيرة راني على خالة الأب ولا الأم ولا عمة الأب يعني العائلة الكبيرة وجدتي تاني عجباتها المبادرة هادي وساعات نخبرها تقولي نجي معاك وديما نتفكر هديك الطفلة المثقفة هي اللي علمتني هاذ الشي والعجيب أن العلم الحديث أثبت أنو الإنسان اللي يتلاقا بعايلتو بزاف يتمتع بصحة جسدية ونفسية كثر والرسول صلى الله عليه وسلم : قال قبل ربع عشر قرنا : ( من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) مي دوكا فوقتنا وين رانا من صلة الرحم : كاين اللي يجي نهار العيد يعيد يماه فالتلفون ميقدرش يروح عندها ويشوفنا أما خالتو وعمتو هادو بالاك مشفاش ڨاع عليهم هلكنا البورتابل والفايسبوك ولينا نكونكتيو بيهم مام مع عايلتنا ولا يروح يزور عمتو ولا خالتو ويحكم البورتابل فيدو زعما كشغل جا يكونكتي ويربح زيارة فطريقو مش باش يزورهم وولى شي عجيب وغريب أنو واحد يروح عند عمتو يسقسي عليها على العموم هادي فكرة جات فبالي وطرحتها لأنو كل أسبوع يوم الثلاثاء هو لزيارة أحد الأقارب علاهاديك كطليت فلاجوندا تاعي جاتني الفكرة باش نكتب عليها نتمنى تكون عجبتكم المبادرة وطبقوها نتوما تاني سلاااااااام