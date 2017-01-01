الإنتخاب حق وواجب ... بصح بالدراهم

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اضحك الله سنك اخي مالك

خاطيني امور الفوط و ناسية ادا راه كاين اصلا

وزيد ماعنديش لاكارط تع الفوط طووول

تحياتي احترامي و تقديري​