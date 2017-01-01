الإنتخاب حق وواجب ... بصح بالدراهم

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آه يا الشيتة كي تولي تخبط هنا كي ينتخبو عليا ياه ياه حقا ماقلتلكمش قررت ندير الفوط هنا فاللمة خاطرش الانتخاب حق وواجب لكل واحد هكذا علمونا قررت نترشح باش نولي المدير تاع اللمة أو ديما الأخ @Fethi.dz هو المدير مايتبدلش ؟؟؟؟ ياك ديما يقولونا ويظل يهدرو بلي بلادنا ديموقراطية إيمالا كيفاه ... لازم نديرو الفوط ولا ندير تمرد ونولي نبيع حشيش الشربة والمعدنوس هنا بلا مانخلص البيبليسيتي هههه آه نهار نولي الرئيس هنا نبدل كلش هنا نحي منتدى الترحيب ونرجعو منتدى التبراح والزردات وين مكانو الماكلا والقدام بالاضافة نحي منتدى الحوار والنقاش خاطرش خلاص مايوليش فيه فايدة خاطرش مكاش لي يولي يناقشني ويحاورني أنا لي نقرر كلش وحدي هنا منتدى واش راك تهدر نرجعو منتدى واش راك تاكل نولو نهدرو غير على الماكلا واش كليت ووين كليت كيما منتدى التنمية نحوه نرجعوه منتدى الرقاد والأحلام السعيدة وكاين بزاف مشاريع راني حاب نطبقها هنا مي خلو نهار نولي رئيس ونخبركم بيها خخخخ خويا فتحي ماتخافش مانترشحش نتمسخر برك سييت برك كيفاه يحس روحو المترشح للانتخابات هههه إحساس لا يوصف ههههه يدوخ كيما علبالكم هههه سور معلبالكمش بلي قريب الفوط مي تاعمن أنا ومعلباليش هههه على كل حال شفتهم يعلقو تصاور فالحيط قريت م البعيد برك الانتخاب حق وواجب أوتوماتيكمو دورت وجهي وأسرعت خطواتي نحو الهروب ههههههههه معلباليش علاه بلاك عندي الفوبيا ولا اللوبيا تاع الانتخاب ( مانعرف كيفاه يقولولها ههه) جوست نسمع ولا نقرى كلمة إنتخاب تتوتر أعصابي وأصبح توفيق مخلوفي قلت زعما ايماجينيو انا نوض صباح ربي نروح نفوطي كي الناس لي عاد يوريوهم فالتلفاز المشكلة خفت نيماجيني واش يصرالي ههههه ولا واش يقولو عليا صحابي ههههه والمشكلة لكبيرة عليمن نفوطي يامحاينك ههههه كاين الله يبارك بزاف مترشحين تقدر تقول أكثر من الشعب الجزائري أون بيرسون هههه مي واحد مايعرفهم نشوفوهم غير وقت الانتخابات تقول خرجو من المصباح السحري أنا يعجبوني لي يفوطيو على لويزة هاهاهاه قالك عندها نظرة ثاقبة ههههه يايما أجري ليا حبو يبهدلونا أصلا بهدلونا وماخلاو فينا والو ههههه لويزة بعدا ... كي نبقاو غير أنا وياها راس راس في كوكب الأرض ومانفوطيش عليها يا محاينك مانقدرش نتصور نفوطي عليها ههههه أيا خلاص أخطينا منها هاهاهاه مي المشكلة مزال ملي نعرف واش هو الانتخاب عجبني كاش مترشح الله غالب نسمع مترشح نعيا قبل لا يقولو اسمو أصلا خاطرش من بكري باين الرشام حميدة والبياع حميدة والماصو حميدة والسراق حميدة والكلونديستان حميدة وحتى الشوربة ولعدس والمقارون حميدة فتحية ليك يا حميدة وكي تبدى الحملات الانتخابية كل الألعاب لي فالصالات تحبس يولي المترشحين هوما لي يلعبو فيها الصالا معمرة غير الدربوكة تخبط ههه بيانسور هذوك شياتين اههاهاهاهاه ولا كيما سماوهم صحاب الكاشير تلقى واحد ماسامع بيهم مي الصالات معمرين منين يجيبو المترشحين مانعرف مرة جات لويزة حنون عندنا لمدينة وين نسكن انا دارت اجتماع فصالة تاع سبور الغاشي مكاش وين تحط رجلك تقول لعبت مولوديا ههههه وغير ليجان الصالا عمروها فيميجان هههه وحد الألف واحد ... هولوها هناك بلغنا والشطيح هههه قالتلهم فوطو عليا وانا لي نديها لو تفوطو عليا كامل قالولها كامل ايه هههههه خارجة بالزغاريت هههه وفي لافان المدينة كامل فوطاو عليها وحد 10 برك هههههه هي مهبولة علبالها لي جان مايفوطيوش ههههه حبو يديفيليو برك ههههه هذو هوما حنا ماسامعين بيهم مانفوطيو عليهم مي باين شكون يديها ... تفوطي ولا ماتفوطيش والحاجة لي عجبتني في بلادي العزيزة وووو هي أنو الكارطا تاع الفوط توصلك وحدها للدار هههه ماتعييش روحك كامل وزيد الفاكتور يجيبهالك وهو ميت بالسعادة هههه الفرح والسرور تقول ربح في طومبولا ولا تزوج هههه على كل حال نقدر نفوطي كاش مرة في حياتي بصح لازم يمدولي فوق 100 مليون باش نفوطي وهاذي السومة مرانيش سور منها تقدر تطلع شويا هههه على هذا الشيء لي جيتكم وكتبت موضوعي ليوم وسؤالي لنهار اليوم شحال لازم يمدولك الدراهم باش تروح تفوطي ؟ ولا شيات دوريجين هههه هاذي لي قالك لويزة يا لويزة واش داني لسردينيا سعيداني ولا تاكلي الجاج آآآه والسلام عليكم